«Летопись Грузии» – экскурсии в Тбилиси

Найдено 6 экскурсий в категории ««Летопись Грузии»» в Тбилиси, цены от €19, скидки до 32%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
228 отзывов
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
от 200160 за всё до 5 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 170 за всё до 20 чел.
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
6 отзывов
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Легенды древних монастырей, монумент «Летопись Грузии», медвежий питомник и дружеский пикник
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
119 за человека
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
🚗 На машине
скидка
32%
Групповая
11 часов
18 отзывов
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Увидеть потрясающие по красоте и энергетике места с видом на величественный Казбек
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2819 за человека
Всесезонный пикник в Сабадури - красивейшем лесу Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Всесезонный пикник в Сабадури - красивейшем лесу Грузии
Отправиться в самое лоно природы, насладиться видами и едой и побывать у монумента «Хроники Грузии»
Начало: На Shota Rustaveli ave 25
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
150 за человека
В окрестности Тбилиси - к памятнику «Летопись Грузии» и в Марткопский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
В окрестности Тбилиси - к памятнику «Летопись Грузии» и в Марткопский монастырь
Изучить древние и современные достопримечательности, не уезжая далеко от столицы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
    Незабываемая экскурсия, шикарные виды. Красоту гор невозможно описать словами и передать через фото. Гид Рони выше всяких похвал. Экскурсия обязательна к посещению. Не видели горы - не видели Грузию.
  • A
    Anna
    26 мая 2024
    Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
    Всем здравствуйте! Были на экскурсии "Из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури". Остались только положительные впечатления благодаря хорошей работе гида - Тимура.
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    Было интересно, весело и красиво! К природе Грузии вопросов и быть не может! Также впечатлила работа организаторов: сбор был в назначенном месте, был куратор, которая помогала со сбором людей; бесплатная вода, wi-fi. Единственное, что нам не понравилось - это еда в кафе, в которое нас отвозили. Мясо испорченное, еда недоваренная. Но выбора ни у кого нет, поэтому советуем брать оттуда только чай 🥲 Смотрите прогноз погоды, если будет дождь, берите дождевики. И про тёплую одежду не забудьте, в горы едете всё-таки) В общем, приятного отдыха! Путешествуйте и выбирайте экскурсии тщательно.

  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    Узнать Тбилиси, узнать Грузию
    Отличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень много информации, интересных фактов, красивейших локаций. Мы остались очень довольны! Спасибо команде Таты!
    Отличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень много
  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Узнать Тбилиси, узнать Грузию
    Хочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностей и узнали очень много о Грузии. Гид очень душевный. Спасибо
    Хочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностейХочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностейХочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностейХочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностейХочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностейХочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностейХочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностей
  • С
    Сергей
    10 мая 2024
    Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
    Экскурсия однозначно стоит своих денег. Впечатлении только положительные 👍! Рекомендую 💯 %. Грузия 🇬🇪 очень красивая страна!
  • Е
    Елена
    4 мая 2024
    Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
    Спасибо большое Давиду за организацию и нашему гиду Генриетте за увлекательную и насыщенную экскурсию! Несмотря на переменчивую погоду в это
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    время года, мы с семьей отлично провели время. Мы узнали много нового, было очень интересно, а у гида был готов ответ на любой наш вопрос. Рекомендуем! Хорошее настроение, вино и новые знания обеспечены!

    Спасибо большое Давиду за организацию и нашему гиду Генриетте за увлекательную и насыщенную экскурсию! Несмотря наСпасибо большое Давиду за организацию и нашему гиду Генриетте за увлекательную и насыщенную экскурсию! Несмотря на
  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    Узнать Тбилиси, узнать Грузию
    Очень понравилось работать с Тамара. Грамотный, знающий гид!
  • С
    Светлана
    22 марта 2024
    Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
    Были на экскурсии зимой. Присоединились к группе в Гудаури, катались там на лыжах и хотели увидеть перед отъездом домой гору
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    Казбек. Всё понравилось: потрясающие виды на ущелье возле арки Дружбы народов, рассказы про строительство новой дороги и лавины, про жизнь местного населения в деревне Коби и канатную дорогу. И конечно величественный Казбек. Экскурсовод Диана интересно рассказывала и на обратной дороге еще знакомила с фольклорной и популярной музыкой Грузии) Спасибо! Автобус был комфортный.

  • И
    Иван
    10 марта 2024
    Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
    Мы отлично провели время - получили то, что хотелось. Посмотрели историю Грузии, ведь современное ждёт вас в городе. Нужно обязательно посмотреть
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    старинные храмы, погулять в Мцхете. Может быть, выпить вина, перекусить в истинно грузинском месте, которое также связано с Лермонтовым. Генриетта - просто молодец, с ней интересно. Она подстраивается к вашему ритму, и вы получаете отличное настроение. Технически все идеально: вовремя, удобно, чётко. Крайне рекомендую тем, кто не видел ещё Грузию.

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  • К
    Кирилл
    7 февраля 2024
    Всесезонный пикник в Сабадури - красивейшем лесу Грузии
    Были на экскурсии в конце Января, в лесу было много снега (что редкость для Тбилиси, было приятно погрузиться в настоящую
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    зиму). Получился очень необычный зимний пикник со вкусным вином, шашлыками, разными сырами и закусками! На обратном пути посетили монумент "Хроники Грузии", про который гид рассказал нам много интересных фактов! Транспорт был комфортным, а гид и водитель - очаровательны! Рассказывали про жизнь в Грузии, много шутили) Мы отлично провели время в их компании!

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Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории ««Летопись Грузии»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
  2. Узнать Тбилиси, узнать Грузию
  3. Тианети: открыть малоизвестную Грузию
  4. Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
  5. Всесезонный пикник в Сабадури - красивейшем лесу Грузии
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "«Летопись Грузии»" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 19 до 170 со скидкой до 32%. Туристы уже оставили гидам 295 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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