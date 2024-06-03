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Было интересно, весело и красиво! К природе Грузии вопросов и быть не может! Также впечатлила работа организаторов: сбор был в назначенном месте, был куратор, которая помогала со сбором людей; бесплатная вода, wi-fi. Единственное, что нам не понравилось - это еда в кафе, в которое нас отвозили. Мясо испорченное, еда недоваренная. Но выбора ни у кого нет, поэтому советуем брать оттуда только чай 🥲 Смотрите прогноз погоды, если будет дождь, берите дождевики. И про тёплую одежду не забудьте, в горы едете всё-таки) В общем, приятного отдыха! Путешествуйте и выбирайте экскурсии тщательно.