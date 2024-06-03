1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
от 200€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от €170 за всё до 20 чел.
Мини-группа
8 часов
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Легенды древних монастырей, монумент «Летопись Грузии», медвежий питомник и дружеский пикник
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€119 за человека
скидка
32%
Групповая
11 часов
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Увидеть потрясающие по красоте и энергетике места с видом на величественный Казбек
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28€19 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Всесезонный пикник в Сабадури - красивейшем лесу Грузии
Отправиться в самое лоно природы, насладиться видами и едой и побывать у монумента «Хроники Грузии»
Начало: На Shota Rustaveli ave 25
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€150 за человека
Индивидуальная
10 часов
В окрестности Тбилиси - к памятнику «Летопись Грузии» и в Марткопский монастырь
Изучить древние и современные достопримечательности, не уезжая далеко от столицы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина3 июня 2024Незабываемая экскурсия, шикарные виды. Красоту гор невозможно описать словами и передать через фото. Гид Рони выше всяких похвал. Экскурсия обязательна к посещению. Не видели горы - не видели Грузию.
- AAnna26 мая 2024Всем здравствуйте! Были на экскурсии "Из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури". Остались только положительные впечатления благодаря хорошей работе гида - Тимура.
- ННадежда12 мая 2024Отличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень много информации, интересных фактов, красивейших локаций. Мы остались очень довольны! Спасибо команде Таты!
- ААнастасия11 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность гиду за потрясающую экскурсию. За один день увидели очень много красивых достопримечательностей и узнали очень много о Грузии. Гид очень душевный. Спасибо
- ССергей10 мая 2024Экскурсия однозначно стоит своих денег. Впечатлении только положительные 👍! Рекомендую 💯 %. Грузия 🇬🇪 очень красивая страна!
- ЕЕлена4 мая 2024Спасибо большое Давиду за организацию и нашему гиду Генриетте за увлекательную и насыщенную экскурсию! Несмотря на переменчивую погоду в это
- ННаталья4 мая 2024Очень понравилось работать с Тамара. Грамотный, знающий гид!
- ССветлана22 марта 2024Были на экскурсии зимой. Присоединились к группе в Гудаури, катались там на лыжах и хотели увидеть перед отъездом домой гору
- ИИван10 марта 2024Мы отлично провели время - получили то, что хотелось. Посмотрели историю Грузии, ведь современное ждёт вас в городе. Нужно обязательно посмотреть
- ККирилл7 февраля 2024Были на экскурсии в конце Января, в лесу было много снега (что редкость для Тбилиси, было приятно погрузиться в настоящую
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории ««Летопись Грузии»»
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