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«В Тбилиси есть особенная прелесть... »

5
1 отзыв
Лика Т.
Лика Т. – Гид из Тбилиси
Гамарджоба, на связи Лика.

Тбилиси — мой родной город 🏙️, в котором я знаю каждую деталь.

Для вас я раскрою секреты самого гостеприимного города и расскажу, почему многие влюбились ❤️ в Тбилиси с первого взгляда.

Со мной вы насладитесь атмосферой старинных улочек, прочувствуете современный настрой в парке 🌳 Рике и разглядите город из кабинки канатной дороги по пути к древней крепости.

И, конечно же, вы попробуете настоящее грузинское вино 🍷 и узнаете все тайны его приготовления.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $7 за человека

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«В Тбилиси есть особенная прелесть... »
«В Тбилиси есть особенная прелесть... »

Что вы увидите

  • Площадь Свободы
  • Ул. Пушкина
  • Проспект Бараташвили
  • Театр Габриадзе
  • Храм Анчисхати
  • Мост Мира
  • Парк Рике
  • Канатка
  • Мать Грузии
  • Смотровая площадка
  • Крепость Нарикала
  • Инжирное ущелье(водопад)
  • Квартал бань
  • Майдан
  • Ул. Шардена
  • Собор Сиони
Мы начнем нашу экскурсию ⛳ с площади Свободы, главной в городе. Прогуляемся по проспекту им. Н. Бараташвили, где столкнулись век минувший и век настоящий: вдоль всего проспекта тянется старая крепостная стена, которая защищала город 🏙️ в давние времена. Прямо над стеной вы увидите маленькие деревянные домики с истинно-тбилисскими резными балкончиками, на которых жители так любят проводить свободное время, устраивать застолья и просто отдыхать.
Вы взглянете на знаменитую башню театра Резо Габриадзе, где каждый день в 12:00 и в 19:00 показывают маленькое представление, а каждый час выходит ангел и бьёт в колокол. Посетите самое старое церковное строение Тбилиси — церковь ⛪ Анчисхати VI века.
Прогулявшись по узким улочкам Старого города, напоминающим паутинку, мы выйдем к мосту Мира, который считается одним из 13-ти красивейших мостов на планете. Заглянем в современный парк 🌳 Рике, а затем прокатимся на подвесной канатной дороге, чтобы взглянуть на город сверху, и посетим самую знаменитую крепость нашего города - Нарикала.
Отсюда, пройдя через маленькие дворики, где почти не бывает туристов, спустимся в самое романтичное место Тбилиси — Инжировое ущелье, чтобы полюбоваться небольшим, но живописным водопадом. Конечно, вы также пройдёте по кварталу Серных бань, ещё в 5-м веке зарождался первый Тбилиси.
Посетим собор Сиони, где венчались Александр Грибоедов и Нино Чавчавадзе — я расскажу печальную историю 📖 их любви. Вы пройдёте по улице, где Нино Чавчавадзе гуляла с Лермонтовым — именно здесь она купила и подарила поэту кинжал, благодаря которому появилось на свет стихотворение «Кинжал».
По желанию, можно заглянуть в погреб 17-го века и продегустировать несколько сортов вин, изготовленных по древней грузинской технологии.
Грузия являлась и является музой для многих поэтов, писателей, художников… «О Грузия — нам слезы вытирая, ты — русской музы колыбель вторая» — недаром писал Е. Евтушенко. И кто знает, после посещения этой столицы ⭐️ грузинских гор ⛰️, может, и вы создадите новый шедевр…
Что входит
  • Услуги гида
  • дегустация
Что не входит
  • Стоимость канатной дороги оплачивается отдельно — 1$ с человека.
Начало
🚩 Площадь Свободы, в сквере у бюста Пушкину
Место завершения
🏁 Центр старого города(рядом мост Мира,площадь Майдан)
«В Тбилиси есть особенная прелесть... »
«В Тбилиси есть особенная прелесть... »
«В Тбилиси есть особенная прелесть... »
«В Тбилиси есть особенная прелесть... »

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лика Т.
Лика Т.
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1 отзыв оставили туристы

Лика Т. проводит ещё 1 экскурсию

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