Мы начнем нашу экскурсию ⛳ с площади Свободы, главной в городе. Прогуляемся по проспекту им. Н. Бараташвили, где столкнулись век минувший и век настоящий: вдоль всего проспекта тянется старая крепостная стена, которая защищала город 🏙️ в давние времена. Прямо над стеной вы увидите маленькие деревянные домики с истинно-тбилисскими резными балкончиками, на которых жители так любят проводить свободное время, устраивать застолья и просто отдыхать.

Вы взглянете на знаменитую башню театра Резо Габриадзе, где каждый день в 12:00 и в 19:00 показывают маленькое представление, а каждый час выходит ангел и бьёт в колокол. Посетите самое старое церковное строение Тбилиси — церковь ⛪ Анчисхати VI века.

Прогулявшись по узким улочкам Старого города, напоминающим паутинку, мы выйдем к мосту Мира, который считается одним из 13-ти красивейших мостов на планете. Заглянем в современный парк 🌳 Рике, а затем прокатимся на подвесной канатной дороге, чтобы взглянуть на город сверху, и посетим самую знаменитую крепость нашего города - Нарикала.

Отсюда, пройдя через маленькие дворики, где почти не бывает туристов, спустимся в самое романтичное место Тбилиси — Инжировое ущелье, чтобы полюбоваться небольшим, но живописным водопадом. Конечно, вы также пройдёте по кварталу Серных бань, ещё в 5-м веке зарождался первый Тбилиси.

Посетим собор Сиони, где венчались Александр Грибоедов и Нино Чавчавадзе — я расскажу печальную историю 📖 их любви. Вы пройдёте по улице, где Нино Чавчавадзе гуляла с Лермонтовым — именно здесь она купила и подарила поэту кинжал, благодаря которому появилось на свет стихотворение «Кинжал».

По желанию, можно заглянуть в погреб 17-го века и продегустировать несколько сортов вин, изготовленных по древней грузинской технологии.

Грузия являлась и является музой для многих поэтов, писателей, художников… «О Грузия — нам слезы вытирая, ты — русской музы колыбель вторая» — недаром писал Е. Евтушенко. И кто знает, после посещения этой столицы ⭐️ грузинских гор ⛰️, может, и вы создадите новый шедевр…