Памятник Пушкину – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Пушкину» в Тбилиси, цены от $25, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка по старым районам Тифлиса на Фаэтоне
скидка
25%
1 отзыв
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Прогулка по старым районам Тифлиса на Фаэтоне
Начало: Ул. Пушкина, 1
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
60$45 за человека
Вечерняя театрализованная экскурсия Тбилиси
Пешая
1 отзыв
1 час 15 минут
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя театрализованная экскурсия Тбилиси
Начало: Тбилиси, площадь Свободы, сквер Пушкина, фонтан
Расписание: Четверг, суббота в 19:30 и по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
Адреса любви в Тбилиси
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Адреса любви в Тбилиси
Начало: У памятника Шота Руставели
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    24 февраля 2023
    Тбилиси - на границе Европы и Азии
    Рони очень интересно рассказал о Тбилиси и Грузии в целом. Маршрут был очень интересный и красивый. Узнали много исторической информации и легенд, по пути было много фотогеничные мест. Также бонусом зашли на дегустацию вина в подвал 17 века.
  • Д
    Диана
    8 сентября 2022
    Загадки прошлого и современность в грузинской столице
    Экскурсию провела гид Светлана, очень эрудирована, тактична, с чувством умора. Помимо программы экскурсии, легко дала ответы на многочисленные вопросы; для
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    детей проводила параллели между историческими событиями и сегодняшним днем; дала подсказки, что непременно стоит попробовать из грузинской кухни; лакомые места, где стоит побывать; привлекала внимание детей (8 и 5 лет), вообщем наша группа осталась очень довольна экскурсией! Огромное спасибо за её работу!

  • А
    Анастасия
    20 июня 2022
    Загадки прошлого и современность в грузинской столице
    Очень интересный маршрут, нисколько не утомительный и хочется вернуться и прогуляться еще.
  • Д
    ДенисКизим
    15 августа 2018
    Тбилиси - дитя Востока и Запада
    Прекрасный гид, очень красивый город! Буду рекомендовать
  • V
    VLADIMIR
    9 августа 2018
    Тбилиси - дитя Востока и Запада
    Великолепно! Ирина - лучший Гид в Тбилиси и окрестностях!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Памятник Пушкину»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  6. Мост мира
  7. Монастырь Джвари
  8. Собор Светицховели
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Памятник Пушкину" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 150 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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