скидка
25%
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Прогулка по старым районам Тифлиса на Фаэтоне
Начало: Ул. Пушкина, 1
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
60$45 за человека
1 час 15 минут
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя театрализованная экскурсия Тбилиси
Начало: Тбилиси, площадь Свободы, сквер Пушкина, фонтан
Расписание: Четверг, суббота в 19:30 и по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Адреса любви в Тбилиси
Начало: У памятника Шота Руставели
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей24 февраля 2023Тбилиси - на границе Европы и АзииРони очень интересно рассказал о Тбилиси и Грузии в целом. Маршрут был очень интересный и красивый. Узнали много исторической информации и легенд, по пути было много фотогеничные мест. Также бонусом зашли на дегустацию вина в подвал 17 века.
- ДДиана8 сентября 2022Загадки прошлого и современность в грузинской столицеЭкскурсию провела гид Светлана, очень эрудирована, тактична, с чувством умора. Помимо программы экскурсии, легко дала ответы на многочисленные вопросы; для
- ААнастасия20 июня 2022Загадки прошлого и современность в грузинской столицеОчень интересный маршрут, нисколько не утомительный и хочется вернуться и прогуляться еще.
- ДДенисКизим15 августа 2018Тбилиси - дитя Востока и ЗападаПрекрасный гид, очень красивый город! Буду рекомендовать
- VVLADIMIR9 августа 2018Тбилиси - дитя Востока и ЗападаВеликолепно! Ирина - лучший Гид в Тбилиси и окрестностях!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Памятник Пушкину»
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