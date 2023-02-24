А Андрей

Тбилиси - на границе Европы и Азии

Рони очень интересно рассказал о Тбилиси и Грузии в целом. Маршрут был очень интересный и красивый. Узнали много исторической информации и легенд, по пути было много фотогеничные мест. Также бонусом зашли на дегустацию вина в подвал 17 века.