12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По следам древней истории

Автомобильная дорога приведёт к самым впечатляющим местам Дарьяльского ущелья. Первым перед вами раскинется живописное Жинвальское водохранилище. Гладь водоёма откроет тайну затопленного храма, а в окрестностях вы найдёте крепость Ананури XVI века, принадлежавшую князьям Арагветским. В селе Пасанаури вы попробуете хинкали по историческому рецепту — пасанаурское блюдо готовится с рубленым мясом, и это придаёт ему особый вкус. А в храме Святой Троицы в Гергети прикоснётесь к богатейшему христианскому наследию Грузии.

Красота и мощь грузинских гор

Горы, меж которыми пролегла Военно-Грузинская дорога, таят множество потрясающих уголков. Недалеко от Пасанаури вы увидите удивительную картину — слияние рек разных цветов, которые долго текут, не сливаясь в равномерный поток. Перебравшись через Крестовый перевал, окажетесь в Гудаури, где со смотровой площадки окинете взглядом окрестности горнолыжного курорта. Пешком или на внедорожниках мы заберёмся на высоту 2170 метров к храму Святой Троицы в Гергети. И именно там, кроме старинной церкви, вас ждёт панорама легендарного Казбека — могучего и своенравного символа Грузии.