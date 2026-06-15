12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ

По «Небесному ущелью» к великану Казбеку и гордым красотам Грузии
Проехав по Военно-Грузинской дороге, вы, как по ниточке, соберёте главные впечатления Кавказских гор: пейзажи, сошедшие со страниц фэнтези-книг, ожившие истории прошлого и ароматы сочного мяса с тестом.

А у храма в Гергети, стоящего вплотную к небесам, восхититесь видом на величественный потухший вулкан Казбек — его снежная шапка увенчает путешествие и станет главным фрагментом Кавказского «пазла».
4.7
71 отзыв
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ

Описание экскурсии

По следам древней истории

Автомобильная дорога приведёт к самым впечатляющим местам Дарьяльского ущелья. Первым перед вами раскинется живописное Жинвальское водохранилище. Гладь водоёма откроет тайну затопленного храма, а в окрестностях вы найдёте крепость Ананури XVI века, принадлежавшую князьям Арагветским. В селе Пасанаури вы попробуете хинкали по историческому рецепту — пасанаурское блюдо готовится с рубленым мясом, и это придаёт ему особый вкус. А в храме Святой Троицы в Гергети прикоснётесь к богатейшему христианскому наследию Грузии.

Красота и мощь грузинских гор

Горы, меж которыми пролегла Военно-Грузинская дорога, таят множество потрясающих уголков. Недалеко от Пасанаури вы увидите удивительную картину — слияние рек разных цветов, которые долго текут, не сливаясь в равномерный поток.

Перебравшись через Крестовый перевал, окажетесь в Гудаури, где со смотровой площадки окинете взглядом окрестности горнолыжного курорта. Пешком или на внедорожниках мы заберёмся на высоту 2170 метров к храму Святой Троицы в Гергети. И именно там, кроме старинной церкви, вас ждёт панорама легендарного Казбека — могучего и своенравного символа Грузии.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются: подъём на местном внедорожнике к храму в Гергети, обед в хинкальной (от 20 лари с чел.)
  • Активности за доплату и по желанию: рафтинг на реке Орагви, поездка по горным дорогам на квадроциклах, прыжок с парашютом в тандеме с опытным инструктором
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георги
Георги — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 976 туристов
Здравствуйте, путешественники! Меня зовут Георгий, мне 38 лет. Я профессиональный организатор индивидуальных туров по всей Грузии. С радостью познакомлю вас с этой замечательной страной!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
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4
3
3
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1
Мария
Прекрасно провели время с Георгием. Прокатились комфортно и безопасно, объехали все ямы и пробки)))). Оценить доскональное знание исторических фактов не могу, не было цели сильно копаться в истории, а вот
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про быт, кухню, привычки и обычаи говорили много. Отведали вкуснейшие хинкали. На обратном пути заехали бонусом в очень красивое место. Благодарим Георгия за теплоту и хорошее настроение. Рады знакомству и ждём в Питере))

Прекрасно провели время с Георгием. Прокатились комфортно и безопасно, объехали все ямы и пробки)))). Оценить доскональное
Прекрасно провели время с Георгием. Прокатились комфортно и безопасно, объехали все ямы и пробки)))). Оценить доскональное
Прекрасно провели время с Георгием. Прокатились комфортно и безопасно, объехали все ямы и пробки)))). Оценить доскональное
Прекрасно провели время с Георгием. Прокатились комфортно и безопасно, объехали все ямы и пробки)))). Оценить доскональное
Прекрасно провели время с Георгием. Прокатились комфортно и безопасно, объехали все ямы и пробки)))). Оценить доскональное
Прекрасно провели время с Георгием. Прокатились комфортно и безопасно, объехали все ямы и пробки)))). Оценить доскональное
Прекрасно провели время с Георгием. Прокатились комфортно и безопасно, объехали все ямы и пробки)))). Оценить доскональное
Прекрасно провели время с Георгием. Прокатились комфортно и безопасно, объехали все ямы и пробки)))). Оценить доскональное+2
Прекрасно провели время с Георгием. Прокатились комфортно и безопасно, объехали все ямы и пробки)))). Оценить доскональное
Прекрасно провели время с Георгием. Прокатились комфортно и безопасно, объехали все ямы и пробки)))). Оценить доскональное
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А
Мы получили всё что ожидали! Без беготни, без суеты!
Повезло с погодой, повезло с сопровождающим👍 Геворгу привет из Сибири, и большое спасибо!
Мы получили всё что ожидали! Без беготни, без суеты!
Мы получили всё что ожидали! Без беготни, без суеты!
Мы получили всё что ожидали! Без беготни, без суеты!
Мы получили всё что ожидали! Без беготни, без суеты!
Мы получили всё что ожидали! Без беготни, без суеты!
Мы получили всё что ожидали! Без беготни, без суеты!
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Т
Очень понравилась экскурсия. Георгий супер! Думаю мы еще вернемся и обязательно обратимся к нему! Георгий, спасибо, за прекрасный день!
Очень понравилась экскурсия. Георгий супер! Думаю мы еще вернемся и обязательно обратимся к нему! Георгий, спасибо, за прекрасный день!
Очень понравилась экскурсия. Георгий супер! Думаю мы еще вернемся и обязательно обратимся к нему! Георгий, спасибо, за прекрасный день!
Очень понравилась экскурсия. Георгий супер! Думаю мы еще вернемся и обязательно обратимся к нему! Георгий, спасибо, за прекрасный день!
Очень понравилась экскурсия. Георгий супер! Думаю мы еще вернемся и обязательно обратимся к нему! Георгий, спасибо, за прекрасный день!
Очень понравилась экскурсия. Георгий супер! Думаю мы еще вернемся и обязательно обратимся к нему! Георгий, спасибо, за прекрасный день!
Очень понравилась экскурсия. Георгий супер! Думаю мы еще вернемся и обязательно обратимся к нему! Георгий, спасибо, за прекрасный день!
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М
Все как писали в отзывах ниже: Хорошая поездка за приемлемый прайс. Георги - не гид, но многие моменты рассказывал нам в течение поездки. Место, куда завозил на обед, действительно очень
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хорошее, хинкали вкусные, а шашлык из баранины - просто топ!
Но вступать в полемику по поводу каких-нибудь острых вопросов я бы не рекомендовал, чтобы не портить время, проведенное в поездке.

В целом меня все устроило.

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M
Поездка по Военно-Грузинской дороге с Георгием стала одним из лучших впечатлений от Грузии. Очень надёжный и уверенный водитель (просто гениальный)— на таких дорогах это особенно важно. А ещё Георгий очень тёплый, приятный человек, с которым было легко и интересно провести целый день. Спасибо за атмосферу спокойствия, заботы и прекрасное путешествие.
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Святослав
Замечательная экскурсия! Видели много снега, и много тумана. Из-за тумана не увидели Казбеги, но Георги сориентировался и внес корректировки в маршрут чтобы экскурсия не прошла даром. Очень рекомендую!
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