12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
По «Небесному ущелью» к великану Казбеку и гордым красотам Грузии
Проехав по Военно-Грузинской дороге, вы, как по ниточке, соберёте главные впечатления Кавказских гор: пейзажи, сошедшие со страниц фэнтези-книг, ожившие истории прошлого и ароматы сочного мяса с тестом.
А у храма в Гергети, стоящего вплотную к небесам, восхититесь видом на величественный потухший вулкан Казбек — его снежная шапка увенчает путешествие и станет главным фрагментом Кавказского «пазла».
Автомобильная дорога приведёт к самым впечатляющим местам Дарьяльского ущелья. Первым перед вами раскинется живописное Жинвальское водохранилище. Гладь водоёма откроет тайну затопленного храма, а в окрестностях вы найдёте крепость Ананури XVI века, принадлежавшую князьям Арагветским. В селе Пасанаури вы попробуете хинкали по историческому рецепту — пасанаурское блюдо готовится с рубленым мясом, и это придаёт ему особый вкус. А в храме Святой Троицы в Гергети прикоснётесь к богатейшему христианскому наследию Грузии.
Красота и мощь грузинских гор
Горы, меж которыми пролегла Военно-Грузинская дорога, таят множество потрясающих уголков. Недалеко от Пасанаури вы увидите удивительную картину — слияние рек разных цветов, которые долго текут, не сливаясь в равномерный поток.
Перебравшись через Крестовый перевал, окажетесь в Гудаури, где со смотровой площадки окинете взглядом окрестности горнолыжного курорта. Пешком или на внедорожниках мы заберёмся на высоту 2170 метров к храму Святой Троицы в Гергети. И именно там, кроме старинной церкви, вас ждёт панорама легендарного Казбека — могучего и своенравного символа Грузии.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются: подъём на местном внедорожнике к храму в Гергети, обед в хинкальной (от 20 лари с чел.)
Активности за доплату и по желанию: рафтинг на реке Орагви, поездка по горным дорогам на квадроциклах, прыжок с парашютом в тандеме с опытным инструктором
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георги — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 976 туристов
Здравствуйте, путешественники! Меня зовут Георгий, мне 38 лет. Я профессиональный организатор индивидуальных туров по всей Грузии. С радостью познакомлю вас с этой замечательной страной!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Прекрасно провели время с Георгием. Прокатились комфортно и безопасно, объехали все ямы и пробки)))). Оценить доскональное знание исторических фактов не могу, не было цели сильно копаться в истории, а вот читать дальшеуменьшить
про быт, кухню, привычки и обычаи говорили много. Отведали вкуснейшие хинкали. На обратном пути заехали бонусом в очень красивое место. Благодарим Георгия за теплоту и хорошее настроение. Рады знакомству и ждём в Питере))
+2
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А
Александра
Мы получили всё что ожидали! Без беготни, без суеты! Повезло с погодой, повезло с сопровождающим👍 Геворгу привет из Сибири, и большое спасибо!
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Т
Татьяна
Очень понравилась экскурсия. Георгий супер! Думаю мы еще вернемся и обязательно обратимся к нему! Георгий, спасибо, за прекрасный день!
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М
Михаил
Все как писали в отзывах ниже: Хорошая поездка за приемлемый прайс. Георги - не гид, но многие моменты рассказывал нам в течение поездки. Место, куда завозил на обед, действительно очень читать дальшеуменьшить
хорошее, хинкали вкусные, а шашлык из баранины - просто топ! Но вступать в полемику по поводу каких-нибудь острых вопросов я бы не рекомендовал, чтобы не портить время, проведенное в поездке.
В целом меня все устроило.
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M
Marina
Поездка по Военно-Грузинской дороге с Георгием стала одним из лучших впечатлений от Грузии. Очень надёжный и уверенный водитель (просто гениальный)— на таких дорогах это особенно важно. А ещё Георгий очень тёплый, приятный человек, с которым было легко и интересно провести целый день. Спасибо за атмосферу спокойствия, заботы и прекрасное путешествие.
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Святослав
Замечательная экскурсия! Видели много снега, и много тумана. Из-за тумана не увидели Казбеги, но Георги сориентировался и внес корректировки в маршрут чтобы экскурсия не прошла даром. Очень рекомендую!
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