12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Проехав по Военно-Грузинской дороге, вы, как по ниточке, соберёте главные впечатления Кавказских гор: пейзажи, сошедшие со страниц фэнтези-книг, ожившие истории прошлого и ароматы сочного мяса с тестом. А у храма в Гергети, стоящего вплотную к небесам, восхититесь видом на величественный потухший вулкан Казбек — его снежная шапка увенчает путешествие и станет главным фрагментом Кавказского «пазла».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По следам древней истории

Автомобильная дорога приведёт к самым впечатляющим местам Дарьяльского ущелья. Первым перед вами раскинется живописное Жинвальское водохранилище. Гладь водоёма откроет тайну затопленного храма, а в окрестностях вы найдёте крепость Ананури XVI века, принадлежавшую князьям Арагветским. В селе Пасанаури вы попробуете хинкали по историческому рецепту — пасанаурское блюдо готовится с рубленым мясом, и это придаёт ему особый вкус. А в храме Святой Троицы в Гергети прикоснётесь к богатейшему христианскому наследию Грузии.

Красота и мощь грузинских гор

Горы, меж которыми пролегла Военно-Грузинская дорога, таят множество потрясающих уголков. Недалеко от Пасанаури вы увидите удивительную картину — слияние рек разных цветов, которые долго текут, не сливаясь в равномерный поток.

Перебравшись через Крестовый перевал, окажетесь в Гудаури, где со смотровой площадки окинете взглядом окрестности горнолыжного курорта. Пешком или на внедорожниках мы заберёмся на высоту 2170 метров к храму Святой Троицы в Гергети. И именно там, кроме старинной церкви, вас ждёт панорама легендарного Казбека — могучего и своенравного символа Грузии.

Организационные детали