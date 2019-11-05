12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ

По «Небесному ущелью» к великану Казбеку и гордым красотам Грузии

Giorgi
Задать вопрос
Giorgi – ваш гид
Проехав по Военно-Грузинской дороге, вы, как по ниточке, соберёте главные впечатления Кавказских гор: пейзажи, сошедшие со страниц фэнтези-книг, ожившие истории прошлого и ароматы сочного мяса с тестом.

А у храма в Гергети, стоящего вплотную к небесам, восхититесь видом на величественный потухший вулкан Казбек — его снежная шапка увенчает путешествие и станет главным фрагментом Кавказского «пазла».
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ

Что вас ожидает

По следам древней истории
Автомобильная дорога приведёт к самым впечатляющим местам Дарьяльского ущелья. Первым перед вами раскинется живописное Жинвальское водохранилище. Гладь водоёма откроет тайну затопленного храма, а в окрестностях вы найдёте крепость Ананури XVI века, принадлежавшую князьям Арагветским. В селе Пасанаури вы попробуете хинкали по историческому рецепту — пасанаурское блюдо готовится с рубленым мясом, и это придаёт ему особый вкус. А в храме Святой Троицы в Гергети прикоснётесь к богатейшему христианскому наследию Грузии.

Красота и мощь грузинских гор
Горы, меж которыми пролегла Военно-Грузинская дорога, таят множество потрясающих уголков. Недалеко от Пасанаури вы увидите удивительную картину — слияние рек разных цветов, которые долго текут, не сливаясь в равномерный поток. Перебравшись через Крестовый перевал, окажетесь в Гудаури, где со смотровой площадки окинете взглядом окрестности горнолыжного курорта. Пешком или на внедорожниках мы заберёмся на высоту 2170 метров к храму Святой Троицы в Гергети. И именно там, кроме старинной церкви, вас ждёт панорама легендарного Казбека — могучего и своенравного символа Грузии.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются: подъем на местном внедорожнике к храму в Гергети, обед в хинкальной (от 20 лари с человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Giorgi
Giorgi
Здравствуйте, путешественники! Меня зовут Георгий, мне 38 лет. Я профессиональный организатор индивидуальных туров по всей Грузии. С радостью познакомлю вас с этой замечательной страной!
Напишите мне

12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия, Георгий хороший человек и интересный рассказчик. Виды Кавказских гор невероятные, кухня очень вкусная. В целом экскурсия построена так, что скучать не приходится, рекомендую всем.
27 октября 2019
В Грузии были первый раз.
Взяли у Георгия сразу две экскурсии, на Казбек и в Кахетию.
Не пожалели ни разу.
Мы влюбились в Грузию- во многом благодаря Геогрию.
17 октября 2019
Георгий отличный водитель, хороший человек и посредственный гид. В целом поездка на 4. Мне было неинтересно. Виды за окном впечатляющие, за этим и поехали. Думаю, любой таксист рассказал бы столько же. Кавказ красив! Но,Георгий к этому не имеет отношения.
16 октября 2019
Экскурсия была действительно отличной! Интересные истории и факты, хорошо продуманный маршрут, вкусный хинкали в кафе - все было сделано для того, чтобы путешествие было приятным и расслабляющим. Следует также отметить, что у Георгия хорошее чувство юмора и он отличный водитель, поэтому ваша поездка будет легкой и безопасной! Перед заказом этой экскурсии я тщательно изучил все возможные варианты, и в результате мы счастливы, что выбрали этот.
Также мы благодарны, что Георгий помог нам заказать билеты в Батуми, поэтому наше пребывание в Грузии было полно положительных эмоций :)
30 сентября 2019
Георгий! Спасибо ОГРОМНОЕ за самые лучщие два дня в Грузии! Мы все прониклись не только страной, традициями и культурой, но и влюбились в тебя как в человека! Спокойный, ровный, интересный, разностороннеразвитый! Дорога супер, очень повезло с погодой, было с чем сравнить так как ехали обратно по дороге во Владикавказ, был туман и ни черта не видно. Обязательно вернемся в Грузию и обязательно встретимся еще! Честно говоря закралась подлая мыслишка приехать на Пасху🤣 😉 И помни что обещал посмотреть кое-какой сериал)))
26 сентября 2019
Ездили с Георги на экскурсию. Впечатления незабываемые.
Очень аккуратный и уверенный водитель, очень любит свою страну и знает историю.
Всё продумано и грамотно.
Время и места остановок распледелены по всем правилам грамотной логистики, кроме того Георги очень хороший собеседник и добрый человек.
Рекомендуем всем.
Горы останутся в памяти навсегда.
24 июня 2019
Великолепный день в компании Георгия. Все понравилось. Интересный рассказчик, ооооочень аккуратный и опытный водитель, познакомил нас с историей Грузии с огромной любовью и теплотой. Спасибо большое. Надеюсь, что до встречи.
19 июня 2019
Замечательная экскурсия! С детьми долго не могли решиться на экскурсию длиной в 10 часов, пугала долгая дорога. Оказалось, напрасно, так как на пути останавливались в чудесных местах для осмотра достопримечательностей и обеда. Гиорги очень хороший гид и спокойный водитель, у него комфортный автомобиль, на котором мы поднялись по серпантину к храму в Гергети (это уже включено в стоимость экскурсии). Спасибо за удивительный день!
25 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Георгий интересный собеседник, рассказал нам много интересного из прошлого и настоящего Грузии.
6 мая 2019
Сама экскурсия организованна на отлично. Георги замечательный экскурсовод и собеседник. Узнали очень много интересного про историю Грузии и быт людей. Георги нас встретил по месту нашего проживания и привез обратно. По пути останавливались для того, чтобы сфотографировать красоты гор. Однозначно рекомендую заказывать данную экскурсию всем, кто хочет увидеть величие Кавказских гор в спокойном, ненавязчивом темпе, а так же познакомиться с историей Грузии.
Ещё 2 отзыва

Экскурсии в Казбеги

Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!
скидка30%
€25
18 за человека
11 часов
87 отзывов
Вдохновиться пейзажами Военно-Грузинской дороги, слушая рассказы об истории, народе и традициях
Я еще не встречала путешественника, которого бы не покорила Военно-Грузинская дорога... В этой поездке перед вами предстанет великий Казбек и башни крепости над лазурным озером, новый монастырь на границе с Россией и церковь Гергети «высоко над семьею гор». А дополнят панорамы новые знания о далеком прошлом и о жизни Сакартвело.
На пути к седому КазбекуНа пути к седому КазбекуНа пути к седому Казбеку
скидка45%
€34
19 за человека
10 часов
223 отзыва
Древняя крепость Ананури, церковь Гергети и грузинские пейзажи, которые покорят ваше сердце
Пару веков назад путь от Тбилиси до Казбеги отнимал долгие недели — вы же познакомитесь с красотами Военно-Грузинской дороги и великаном Казбеком всего за один день! Это путешествие приведет вас к глади Жинвальского водохранилища, древним стенам крепости Ананури и захватывающим панорамам Арки Дружбы народов. А виды великана Казбека, которые откроются вам у стен древней церкви Гергети, станут самым вдохновляющим воспоминанием о Грузии.
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
скидка30%
€30
21 за человека
10 часов
631 отзыв
Побывать в месте, воспетом Пушкиным и ставшим одним из символов Грузии
Это путешествие за один день подарит вам захватывающие дух горные пейзажи, познакомит с древней историей Грузии и её легендами. Наш маршрут пройдёт через лазурное Жинвальское водохранилище, средневековую крепость Ананури, необычный минеральный источник и Арку Дружбы. А финальная цель, конечно, монастырь у подножия великого Казбека — аскетичный, но поражающий гармонией с окружающей природой.
Казбек: путешествие в сердце Кавказских горКазбек: путешествие в сердце Кавказских горКазбек: путешествие в сердце Кавказских гор
125 за экскурсию
10 часов
54 отзыва
Отправиться на встречу с горными ущельями и величественными вершинами Военно-Грузинской дороги
Моя экскурсия к великому Казбеку охватывает как известные красоты легендарной дороги, так и места, куда туристы доезжают реже. За один день вы побываете в монастыре Джвари, средневековой крепости Ананури и церкви Гергети. Проедете мимо водопадов, минеральных источников и слияний рек. Узнаете об историях, легендах и обычаях горной Грузии. А главное — испытаете чувство восторга от встречи с великолепными Кавказскими горами!
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам снитьсяДорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам снитьсяДорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться
25 за человека
10 часов
126 отзывов
Познакомиться с визитными карточками Военно-Грузинской дороги и увидеть знаменитую церковь в Гергети
Путь к потухшему вулкану-пятитысячнику — не просто живописный маршрут для профессиональных поклонников гор и любителей активного рельефа. Это путешествие по исторической грузинской дороге, в котором вы узнаете о временах правления царицы Тамары, междоусобных войнах эриставов, нашествиях персов и философских прогулках странников: как обычных людей, так и всемирно известных поэтов. Даже если вы в Грузии ненадолго — отправиться к Казбеку обязательно стоит! Мы ждем вас — будет интересно, вкусно, весело и потрясающе красиво!
Дорога к легендарному великану КазбекуДорога к легендарному великану КазбекуДорога к легендарному великану Казбеку
скидка15%
€147
125 за экскурсию
8 часов
217 отзывов
Поездка по живописным местам Грузии, от которых захватывает дух
Мы поедем по Военно-Грузинской дороге в гости к величественному Казбеку — гигантскому потухшему вулкану, который олицетворяет саму Грузию: гордую, древнюю и таинственную. Будем останавливаться в населенных пунктах, где вы осмотрите старинные церкви и средневековые башни. Вы полюбуетесь красивым слиянием двух рек, панорамными видами и подниметесь к прекрасной церкви Гергети, без которой поездка в Казбеги просто бессмысленна. Все это время я буду рассказывать вам самые интересные и ценные исторические факты о местных достопримечательностях.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике