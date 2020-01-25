4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ну вот наконец то и появилась возможность оставить отзыв о нашем путешествии в Грузию. Уважаемые туристы, мы с подругами приняли решение и сделали себе подарок на женский праздник, взяли билеты и прилетели в эту , пока еще не знакомую нам страну! С 7 по 10 марта 2019 года, мы окунулись в мир гостеприимных людей, позитивных эмоций, вкусной еды и вина и, конечно море впечатлений от увиденного!! Жаль, что времени было мало. Выбирая экскурсию, для нас было важно, чтобы человек, который сможет ее для нас провести, знал историю своей страны и был коренным жителем Грузии. И мы выбрали Давида!!!! И ни на минуту не пожалели!!!

Во первых- экскурсия была подтверждена уже в Москве, 8 Марта мы встретились с Давидом, он нас уже ждал в назначенном месте, поздравил нас с Праздником, угостил нас своим домашним вкусным вином и мы поехали наслаждаться. Путь лежал к монастырю Джвари, а затем мы должны были посетить Мцхету и затем вернуться в Тбилиси. Давид- потрясающий мужчина, истинный грузин, очень верующий человек ( что очень ценно) и как он сам сказал- я из СССР!!!

На протяжении всего маршрута обстановка была очень теплая и домашняя, Давид замечательный рассказчик, кратко и четко рассказывал про многие здания, которые встречались нам на пути.

И вот наконец добрались до монастыря Джвари- это бешеный восторг!!! Этот храм на горе, слияние двух рек, вид на Мцхету и окрестности. Вообще храмы в Грузии отличаются от храмов в Москве, несмотря на то , что они православные, но могу сказать свое мнение, что в Грузии находиться в храмах мне было почему то спокойнее и легче, там абсолютно другая аура и восприятие. Давид очень много рассказал нам интересных фактов, о постройке этого храма, о необъяснимых вещах , которые там происходили. Было очень интересно!!Единственный совет- обязательно берите с собой что то теплое, там очень ветрено. После мы , конечно сделали кучу фотографий ( нас никто не торопил, не подгонял) и поехали в МЦХЕТУ. Это бывшая столица Грузии, для местных жителей и паломников -это сокральное место, там очень много находится православных реликвий, которые почитаются во всем мире. Давид, отвез нас в Светицховели ( Главная христианская святыня всей Грузии, одна из резиденций Патриарха) , Собор напоминает внешне мощный рыцарский замок с крепостной стеной и великолепным Храмом внутри ( это место обязательно стоит посетить!!!!), затем мы доехали в Монастырь Святой Нино, увидели место где она жила ( под кустом Ежевики в саду). Это действующий женский монастырь, все очень уютно и чисто. И с погодой нам в этот день очень повезло, было тепло и солнечно, поэтому и на территории монастыря все играло яркими красками и такое чувство умиротворения и спокойствия, просто потрясающе! На протяжении всего маршрута Давид рассказывал нам про историю и про людей, которые жили в те времена и развивали и возрождали этот благодатный край!!

Затем мы отправились в сторону Тбилиси, и мы попросили , чтобы Давид завез нас перекусить!! Обязательно для всех туристов- побывать в Салобие ( это небольшое придорожное кафе, которое расположено на выезде из Мцхеты с правой стороны). Его не проехать мимо!! Но побывать там стоит однозначно!!!Говорят, что показателем для кафе является то, что там кушают местные жители, поверьте их там немало( приезжают вместе с семьями). Давид посоветовал нам взять хинкали ( 9 штук), лобио с кукурузной лепешкой ( 3 глиняных горшочка), ну и мы то ли от жадности)))), то ли от голода заказали еще шампур шашлыка и конечно КИНДЗМАРАУЛИ)) Стоило это все на наши российские рубли около 875 рублей на троих!!!!

... Очень вкусно, быстро и бюджетно!!!

Приехав в Тбилиси, мы поднялись по канатке в крепость Нарикала, дошли до скульптуры мать Картли, огромная статуя-впечатляет, посмотрели сверху на Ботанический сад ( в это время там только начинает цвести миндаль и ткемали), потом с крепости мы спустились в Инжирное ущелье к водопаду, оттуда прогулялись в район Абанотубани ( район серных бань) очень колоритное место, и дальше вышли к входу на канатную дорогу и к сожалению нам пришлось попросить гида, чтобы он нас отвез домой, потому как самой большой неприятностью нашей поездки, стало то , что мы все заболели и уже просто не было сил. Давид даже немного был расстроен, что мы вынуждено закончили нашу экскурсию, потому как он еще очень много чего хотел нам показать!!! Но может быть в этом и прелесть, у нас теперь будет еще не один шанс обязательно вернуться в Тбилиси!! Колоритная страна, открытые, радушные и гостеприимные люди, солнце, кругом красота и ПОТРЯСАЮЩИЙ ГИД - наш любимый ( теперь уже точно ДРУГ)-ДАВИД!!! Огромное спасибо вам от всех нас за такое первое знакомство с вашей страной!!! Светлана и Юлия передают вам огромный привет и благодарность!!! Ну а я- я в сентябре в Тбилиси приеду с подругой на неделю!! Очень надеюсь, что мы обязательно с вами встретимся !!! Спасибо ВАМ ДАВИД!!!