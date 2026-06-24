4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день

Откройте для себя древние столицы Грузии за один день: Мцхета и Тбилиси ждут вас с их богатой историей и великолепными видами
Экскурсия «Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день» предлагает погружение в историю Грузии.

Путешествие начинается с живописной Военно-Грузинской дороги, по которой восхищались великие классики.

В Мцхете вы увидите слияние рек Арагвы
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и Куры, посетите храм Джвари и Светицховели, узнаете о святой Нино.

В Тбилиси вас ждут прогулки по старинным улочкам, посещение крепости Нарикала и горы Мтацминда, а также знакомство с современными достопримечательностями, такими как мост Мира и Рике-Парк

4.7
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение древних храмов и крепостей
  • 🌉 Прогулка по историческим улицам Тбилиси
  • 🏞️ Живописные виды Военно-Грузинской дороги
  • 📜 Узнать о зарождении грузинского христианства
  • 🍷 Возможность приобрести грузинское вино

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, что позволяет насладиться видами и прогулками на свежем воздухе. В апреле и октябре также приятно путешествовать, хотя может быть немного прохладнее. Зимой и ранней весной погода менее предсказуема, но это не мешает насладиться культурными достопримечательностями и уютной атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день

Что можно увидеть

  • Храм Джвари
  • Светицховели
  • Крепость Нарикала
  • Собор Святой Троицы
  • Мост Мира

Описание экскурсии

Мцхета

По следам классиков

Путь из Тбилиси до Мцхеты проходит по красивейшей Военно-Грузинской дороге: вы восхититесь её видами вслед за Пушкиным, Чайковским, Дюма и Толстым. Вы проедете по местам поэмы Лермонтова «Мцыри»: увидите то самое место, «где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры струи Арагвы и Куры» и храм Джвари 6 века, в котором, предположительно, и происходили основные события поэмы.

Святые места древней столицы

Мцхета — не только древняя столица Иберии, но и колыбель грузинского христианства, город, глубоко почитаемый грузинами. Местные очаровательные улочки выведут к двум храмам. К Светицховели (я научу вас правильно произносить это название) — шедевру грузинского храмового зодчества, в котором хранится хитон Иисуса Христа, мантия Ильи Пророка и мощи святого Андрея Первозванного. И храму Самтавро: здесь вы прикоснётесь к истории святой Нино, принёсшей христианство в Грузию, и узнаете о чудотворном ежевичном кусте.
После насыщенной прогулки по Мцхете, мы заглянем на обед в ресторан Салобие — любимое место отдыха и коренных жителей, и наших гостей.

Тбилиси

Древности сердца Сакартвело

В Тбилиси вы побываете в историческом районе Метехи, где полюбуетесь стоящей на высокой скале одноимённой церковью на левом берегу Мтквари. Прикоснётесь к истокам Тифлиса в районе Серных бань и прогуляетесь по восстановленному Инжировому ущелью к водопаду. Проходя по старым улочкам с резными балконами, услышите рассказы и о царе Давиде Строителе, и о его легендарной внучке царице Тамаре. И заглянете на старейшую площадь Свободы, которая сменила пять названий и стала свидетелем значимых исторических событий.

Тбилиси на ладони

Великолепные виды города откроются у крепости Нарикала, куда вы подниметесь по канатной дороге — я расскажу о древних стенах крепости, существующей с 4 века. А фуникулёр поднимет вас на другую гору — Мтацминду: это место паломничества к храму Святого Давида, где похоронен Александр Грибоедов и его жена Нино Чавчавадзе. Кроме того, в программе Собор Святой Троицы, построенный в 2004 году и ставший Кафедральным собором Грузии.

Тбилиси современный

Я с радостью расскажу о грузинских обычаях и традициях, которые мы бережно храним, помогу почувствовать грузинскую душу. И таким образом вы незаметно перенесётесь в современную столицу: пройдёте по необыкновенному мосту Мира и Рике-Парку, а также заглянете в достойные винные магазины, где я помогу сделать правильный выбор.

Организационные детали

  • Мы стартуем из Тбилиси — заберем вас у места проживания в городе. И отвезём обратно
  • Дополнительные расходы: обед; билеты на канатную дорогу и фуникулёр — примерно 3$
  • Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид и Нодар
Давид и Нодар — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1204 туристов
Приветствую, друзья! Представимся — я Давид, организатор индивидуальных туров по всей Грузии. Надеюсь, мне выпадет честь познакомить вас с этой прекрасной страной, а у вас будет возможность приятно провести время
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в компании влюблённого в свою страну гида, который всегда готов раскрыть вам её тайны и прелести! Мой сын Нодар проводит экскурсии при условии, когда гостей не более 3 человек. Нодар, как и я, родился и вырос в Тбилиси, по образованию доктор, увлекается альпинизмом. С 2020 года занимается своим любимым делом — устраивает экскурсии по всей Грузии!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
1
1
А
Дорогие друзья, братья и сестры, благодарим сердечно Давида, за интересную и очень познавательную экскурсию по православным святыням Грузии. Давид очень грамотный и добрый человек, разбирающийся в истории, православии и архитектуре. Рекомендуем Давида, как просто туристам, так и паломникам православия.
Дорогие друзья, братья и сестры, благодарим сердечно Давида, за интересную и очень познавательную экскурсию по православным
Дорогие друзья, братья и сестры, благодарим сердечно Давида, за интересную и очень познавательную экскурсию по православным
Дорогие друзья, братья и сестры, благодарим сердечно Давида, за интересную и очень познавательную экскурсию по православным
Дорогие друзья, братья и сестры, благодарим сердечно Давида, за интересную и очень познавательную экскурсию по православным
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Ольга
Были с семьей первый раз в Грузии, прилетели всего на 2 дня. Идея взять эту экскурсию была верным решением. Мы почувствовали себя дорогими гостями Давида. Увидели самые красивые места, услышали
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увлекательный рассказ. Погода к тому же была ее типично прохладной и комфортный автомобиль давал нам возможность согреться и отдохнуть, дочь даже поспать в нем успела)) Очень рекомендуем, особенно тем, кто интересуется историей!

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Т
Были на экскурсии по Мцхете и обзорной по Тбилиси с экскурсоводом Давидом. Все понравилось. Очень интересно и познавательно! Рекомендуем!
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Игорь
Большое спасибо Давиду за прекрасную экскурсию в Мцхету и Тбилиси. С первой утренней минуты нашей встречи и до вечернего завершения чувствовалась искренняя забота и внимание, мы получили очень много интересной
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и не публичной информации основанной на богатом жизненном опыте семьи Давида с которой он с удовольствием с нами делился. Было очень интересно и познавательно, мы получили большое удовольствие и очень благодарны за этот чудесный день! 🙏

Большое спасибо Давиду за прекрасную экскурсию в Мцхету и Тбилиси. С первой утренней минуты нашей встречи
Большое спасибо Давиду за прекрасную экскурсию в Мцхету и Тбилиси. С первой утренней минуты нашей встречи
Большое спасибо Давиду за прекрасную экскурсию в Мцхету и Тбилиси. С первой утренней минуты нашей встречи
Большое спасибо Давиду за прекрасную экскурсию в Мцхету и Тбилиси. С первой утренней минуты нашей встречи
Большое спасибо Давиду за прекрасную экскурсию в Мцхету и Тбилиси. С первой утренней минуты нашей встречи
Большое спасибо Давиду за прекрасную экскурсию в Мцхету и Тбилиси. С первой утренней минуты нашей встречи
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В
Спасибо за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Давид рассказывал очень интересные факты, которые ему рассказывала еще его бабушки и которые не все знают. Было душевно, интересно и мы узнали много об истории, религии и культуре Грузии. Всем рекомендую.
Спасибо за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Давид рассказывал очень интересные факты, которые ему
Спасибо за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Давид рассказывал очень интересные факты, которые ему
Спасибо за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Давид рассказывал очень интересные факты, которые ему
Спасибо за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Давид рассказывал очень интересные факты, которые ему
Спасибо за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Давид рассказывал очень интересные факты, которые ему
Спасибо за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Давид рассказывал очень интересные факты, которые ему
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M
Это был такой насыщенный и интересный день. Мы узнали много нового благодаря Давиду. Этот человек остался в наших сердцах навсегда. Кто хочет узнать побольше о Грузии рекомендую.
Это был такой насыщенный и интересный день. Мы узнали много нового благодаря Давиду. Этот человек остался
Это был такой насыщенный и интересный день. Мы узнали много нового благодаря Давиду. Этот человек остался
Это был такой насыщенный и интересный день. Мы узнали много нового благодаря Давиду. Этот человек остался
Это был такой насыщенный и интересный день. Мы узнали много нового благодаря Давиду. Этот человек остался
Это был такой насыщенный и интересный день. Мы узнали много нового благодаря Давиду. Этот человек остался
Это был такой насыщенный и интересный день. Мы узнали много нового благодаря Давиду. Этот человек остался
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