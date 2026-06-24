4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, что позволяет насладиться видами и прогулками на свежем воздухе. В апреле и октябре также приятно путешествовать, хотя может быть немного прохладнее. Зимой и ранней весной погода менее предсказуема, но это не мешает насладиться культурными достопримечательностями и уютной атмосферой.

Экскурсия «Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день» предлагает погружение в историю Грузии.Путешествие начинается с живописной Военно-Грузинской дороги, по которой восхищались великие классики.В Мцхете вы увидите слияние рек Арагвы

и Куры, посетите храм Джвари и Светицховели, узнаете о святой Нино. В Тбилиси вас ждут прогулки по старинным улочкам, посещение крепости Нарикала и горы Мтацминда, а также знакомство с современными достопримечательностями, такими как мост Мира и Рике-Парк

Описание экскурсии

Мцхета

По следам классиков

Путь из Тбилиси до Мцхеты проходит по красивейшей Военно-Грузинской дороге: вы восхититесь её видами вслед за Пушкиным, Чайковским, Дюма и Толстым. Вы проедете по местам поэмы Лермонтова «Мцыри»: увидите то самое место, «где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры струи Арагвы и Куры» и храм Джвари 6 века, в котором, предположительно, и происходили основные события поэмы.

Святые места древней столицы

Мцхета — не только древняя столица Иберии, но и колыбель грузинского христианства, город, глубоко почитаемый грузинами. Местные очаровательные улочки выведут к двум храмам. К Светицховели (я научу вас правильно произносить это название) — шедевру грузинского храмового зодчества, в котором хранится хитон Иисуса Христа, мантия Ильи Пророка и мощи святого Андрея Первозванного. И храму Самтавро: здесь вы прикоснётесь к истории святой Нино, принёсшей христианство в Грузию, и узнаете о чудотворном ежевичном кусте.

После насыщенной прогулки по Мцхете, мы заглянем на обед в ресторан Салобие — любимое место отдыха и коренных жителей, и наших гостей.

Тбилиси

Древности сердца Сакартвело

В Тбилиси вы побываете в историческом районе Метехи, где полюбуетесь стоящей на высокой скале одноимённой церковью на левом берегу Мтквари. Прикоснётесь к истокам Тифлиса в районе Серных бань и прогуляетесь по восстановленному Инжировому ущелью к водопаду. Проходя по старым улочкам с резными балконами, услышите рассказы и о царе Давиде Строителе, и о его легендарной внучке царице Тамаре. И заглянете на старейшую площадь Свободы, которая сменила пять названий и стала свидетелем значимых исторических событий.

Тбилиси на ладони

Великолепные виды города откроются у крепости Нарикала, куда вы подниметесь по канатной дороге — я расскажу о древних стенах крепости, существующей с 4 века. А фуникулёр поднимет вас на другую гору — Мтацминду: это место паломничества к храму Святого Давида, где похоронен Александр Грибоедов и его жена Нино Чавчавадзе. Кроме того, в программе Собор Святой Троицы, построенный в 2004 году и ставший Кафедральным собором Грузии.

Тбилиси современный

Я с радостью расскажу о грузинских обычаях и традициях, которые мы бережно храним, помогу почувствовать грузинскую душу. И таким образом вы незаметно перенесётесь в современную столицу: пройдёте по необыкновенному мосту Мира и Рике-Парку, а также заглянете в достойные винные магазины, где я помогу сделать правильный выбор.

Организационные детали