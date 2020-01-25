4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть грузинскую историю и душу на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

Давид и Нодар
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Давид и Нодар – ваш гид
Древностями Мцхеты и Тбилиси, а также видами Военно-Грузинской дороги восторгались многие выдающиеся люди — теперь ваша очередь! В Мцхете вы прикоснётесь к следам предков, полюбуетесь слиянием рек и узнаете о зарождении грузинского христианства.

А в Тбилиси увидите старинные храмы, подниметесь к крепости Нарикала и на гору Мтацминда, полюбуетесь тифлисскими балкончиками и современными достопримечательностями.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча возле гостиницы
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У этой экскурсии4 отзыва
4.25
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день

Что вас ожидает

Мцхета

По следам классиков
Путь из Тбилиси до Мцхеты проходит по красивейшей Военно-Грузинской дороге: вы восхититесь её видами вслед за Пушкиным, Чайковским, Дюма и Толстым. Вы проедете по местам поэмы Лермонтова «Мцыри»: увидите то самое место, «где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры струи Арагвы и Куры» и храм Джвари 6 века, в котором, предположительно, и происходили основные события поэмы.

Святые места древней столицы
Мцхета — не только древняя столица Иберии, но и колыбель грузинского христианства, город, глубоко почитаемый грузинами. Местные очаровательные улочки выведут к двум храмам. К Светицховели (я научу вас правильно произносить это название) — шедевру грузинского храмового зодчества, в котором хранится хитон Иисуса Христа, мантия Ильи Пророка и мощи святого Андрея Первозванного. И храму Самтавро: здесь вы прикоснётесь к истории святой Нино, принёсшей христианство в Грузию, и узнаете о чудотворном ежевичном кусте.
После насыщенной прогулки по Мцхете, мы заглянем на обед в ресторан Салобие — любимое место отдыха и коренных жителей, и наших гостей.

Тбилиси

Древности сердца Сакартвело
В Тбилиси вы побываете в историческом районе Метехи, где полюбуетесь стоящей на высокой скале одноимённой церковью на левом берегу Мтквари. Прикоснётесь к истокам Тифлиса в районе Серных бань и прогуляетесь по восстановленному Инжировому ущелью к водопаду. Проходя по старым улочкам с резными балконами, услышите рассказы и о царе Давиде Строителе, и о его легендарной внучке царице Тамаре. И заглянете на старейшую площадь Свободы, которая сменила пять названий и стала свидетелем значимых исторических событий.

Тбилиси на ладони
Великолепные виды города откроются у крепости Нарикала, куда вы подниметесь по канатной дороге — я расскажу о древних стенах крепости, существующей с 4 века. А фуникулёр поднимет вас на другую гору — Мтацминду: это место паломничества к храму Святого Давида, где похоронен Александр Грибоедов и его жена Нино Чавчавадзе. Кроме того, в программе Собор Святой Троицы, построенный в 2004 году и ставший Кафедральным собором Грузии.

Тбилиси современный
Я с радостью расскажу о грузинских обычаях и традициях, которые мы бережно храним, помогу почувствовать грузинскую душу. И таким образом вы незаметно перенесётесь в современную столицу: пройдёте по необыкновенному мосту Мира и Рике-Парку, а также заглянете в достойные винные магазины, где я помогу сделать правильный выбор.

Организационные детали

  • Мы стартуем из Тбилиси — заберем вас у места проживания в городе. И отвезём обратно.
  • Дополнительные расходы: обед; билеты на канатную дорогу и фуникулёр — примерно 3$.
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Давид и Нодар
Давид и Нодар
Приветствую, друзья! Представимся – я Давид, организатор индивидуальных туров по всей Грузии. Надеюсь, мне выпадет честь познакомить вас с этой прекрасной страной, а у вас будет возможность приятно провести время в компании влюблённого в свою страну гида, который всегда готов раскрыть вам её тайны и прелести! Мой сын Нодар проводит экскурсии при условии, когда гостей не более 3-х человек. Нодар, как и я, родился и вырос в Тбилиси, по образованию доктор, увлекается альпинизмом. Уже 5 лет занимается своим любимым делом – устраивает экскурсии по всей Грузии!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 января 2020
С одной стороны, гид очень старается быть интересным, проявляет гибкость, отзывчивость, доброжелательность, угощал питьевой водой в машине и даже подарил нам бутылку домашнего вина. Всегда готов остановиться, если гости просят сфотографироваться в интересном месте. И вообще, по человечески, с ним приятно общаться.
Но с другой стороны, есть ряд ремарок касательно его профессионализма, как рассказчика:
1) Рассказ ведётся бессвязно. Часто не понятно, к чему или откуда ведётся повествование. Идёт переход с одной темы на другую, поэтому тяжело уловить основную нить рассказа.
2) По дороге во время переезда между объектами не комментируются интересные места за окном
3) Сам стиль подачи материала не захватывает слушателей, хотя, справедливости ради, гидов, умеющих реально захватить аудиторию, не так много. Поэтому, данный пункт не считаю важным замечанием.
4) А вот что действительно неприятно удивило и очень расстроило - во время пешего перехода от одного места в другое гид никогда не ждёт подходя группы, а начинает повествование буквально сразу, как только остановился сам. Это реально сильно напрягало, поскольку слушать тему с середины мало кому приятно, а успевать бежать кучкой за проворным гидом сразу всей группе весьма тяжело, особенно когда тропинка узкая или когда в группе (как в нашем случае) есть пожилые люди.
Елена
27 марта 2019
Ну вот наконец то и появилась возможность оставить отзыв о нашем путешествии в Грузию. Уважаемые туристы, мы с подругами приняли решение и сделали себе подарок на женский праздник, взяли билеты и прилетели в эту , пока еще не знакомую нам страну! С 7 по 10 марта 2019 года, мы окунулись в мир гостеприимных людей, позитивных эмоций, вкусной еды и вина и, конечно море впечатлений от увиденного!! Жаль, что времени было мало. Выбирая экскурсию, для нас было важно, чтобы человек, который сможет ее для нас провести, знал историю своей страны и был коренным жителем Грузии. И мы выбрали Давида!!!! И ни на минуту не пожалели!!!
Во первых- экскурсия была подтверждена уже в Москве, 8 Марта мы встретились с Давидом, он нас уже ждал в назначенном месте, поздравил нас с Праздником, угостил нас своим домашним вкусным вином и мы поехали наслаждаться. Путь лежал к монастырю Джвари, а затем мы должны были посетить Мцхету и затем вернуться в Тбилиси. Давид- потрясающий мужчина, истинный грузин, очень верующий человек ( что очень ценно) и как он сам сказал- я из СССР!!!
На протяжении всего маршрута обстановка была очень теплая и домашняя, Давид замечательный рассказчик, кратко и четко рассказывал про многие здания, которые встречались нам на пути.
И вот наконец добрались до монастыря Джвари- это бешеный восторг!!! Этот храм на горе, слияние двух рек, вид на Мцхету и окрестности. Вообще храмы в Грузии отличаются от храмов в Москве, несмотря на то , что они православные, но могу сказать свое мнение, что в Грузии находиться в храмах мне было почему то спокойнее и легче, там абсолютно другая аура и восприятие. Давид очень много рассказал нам интересных фактов, о постройке этого храма, о необъяснимых вещах , которые там происходили. Было очень интересно!!Единственный совет- обязательно берите с собой что то теплое, там очень ветрено. После мы , конечно сделали кучу фотографий ( нас никто не торопил, не подгонял) и поехали в МЦХЕТУ. Это бывшая столица Грузии, для местных жителей и паломников -это сокральное место, там очень много находится православных реликвий, которые почитаются во всем мире. Давид, отвез нас в Светицховели ( Главная христианская святыня всей Грузии, одна из резиденций Патриарха) , Собор напоминает внешне мощный рыцарский замок с крепостной стеной и великолепным Храмом внутри ( это место обязательно стоит посетить!!!!), затем мы доехали в Монастырь Святой Нино, увидели место где она жила ( под кустом Ежевики в саду). Это действующий женский монастырь, все очень уютно и чисто. И с погодой нам в этот день очень повезло, было тепло и солнечно, поэтому и на территории монастыря все играло яркими красками и такое чувство умиротворения и спокойствия, просто потрясающе! На протяжении всего маршрута Давид рассказывал нам про историю и про людей, которые жили в те времена и развивали и возрождали этот благодатный край!!
Затем мы отправились в сторону Тбилиси, и мы попросили , чтобы Давид завез нас перекусить!! Обязательно для всех туристов- побывать в Салобие ( это небольшое придорожное кафе, которое расположено на выезде из Мцхеты с правой стороны). Его не проехать мимо!! Но побывать там стоит однозначно!!!Говорят, что показателем для кафе является то, что там кушают местные жители, поверьте их там немало( приезжают вместе с семьями). Давид посоветовал нам взять хинкали ( 9 штук), лобио с кукурузной лепешкой ( 3 глиняных горшочка), ну и мы то ли от жадности)))), то ли от голода заказали еще шампур шашлыка и конечно КИНДЗМАРАУЛИ)) Стоило это все на наши российские рубли около 875 рублей на троих!!!!
... Очень вкусно, быстро и бюджетно!!!
Приехав в Тбилиси, мы поднялись по канатке в крепость Нарикала, дошли до скульптуры мать Картли, огромная статуя-впечатляет, посмотрели сверху на Ботанический сад ( в это время там только начинает цвести миндаль и ткемали), потом с крепости мы спустились в Инжирное ущелье к водопаду, оттуда прогулялись в район Абанотубани ( район серных бань) очень колоритное место, и дальше вышли к входу на канатную дорогу и к сожалению нам пришлось попросить гида, чтобы он нас отвез домой, потому как самой большой неприятностью нашей поездки, стало то , что мы все заболели и уже просто не было сил. Давид даже немного был расстроен, что мы вынуждено закончили нашу экскурсию, потому как он еще очень много чего хотел нам показать!!! Но может быть в этом и прелесть, у нас теперь будет еще не один шанс обязательно вернуться в Тбилиси!! Колоритная страна, открытые, радушные и гостеприимные люди, солнце, кругом красота и ПОТРЯСАЮЩИЙ ГИД - наш любимый ( теперь уже точно ДРУГ)-ДАВИД!!! Огромное спасибо вам от всех нас за такое первое знакомство с вашей страной!!! Светлана и Юлия передают вам огромный привет и благодарность!!! Ну а я- я в сентябре в Тбилиси приеду с подругой на неделю!! Очень надеюсь, что мы обязательно с вами встретимся !!! Спасибо ВАМ ДАВИД!!!
21 октября 2018
Трудно понять культуру и историю Грузию, не увидев старые монастыри и их истории. Трудно представить, что эту информацию сможет кто-то изложить лучше Давида. Он хорошо разбирается в этом вопросе и смог заинтересовать нашу группу. Однозначно рекомендуем эту экскурсию и гида Давида.
17 сентября 2018
Хорошая экскурсия, все понравилось, спасибо!

Давид и Нодар проводит ещё 1 экскурсию

Грузинская душа КахетияГрузинская душа КахетияГрузинская душа Кахетия
125 за экскурсию
10 часов
51 отзыв
Знакомство с достопримечательностями, традициями и радушием востока Грузии
Приглашаю вас не просто отправиться изучать Кахетию, а пообщаться с душой грузина. Почувствовать себя не путешественником, но гостем в этом радушном крае. Вы отправитесь в поездку по живописной дороге и знаменитой Алазанской долине. В сказочном Сигнахи побродите по тихим улочкам, в Телави загадаете желание у древнего платана. В Цинандали погрузитесь в атмосферу 19 века и услышите о любви Грибоедова и княжны Нино, а в монастыре Бодбе узнаете о грузинском христианстве. И конечно, вас ждут рассказы о винах Кахетии и легенды этого края!

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Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

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