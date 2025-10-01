Из Тбилиси к жемчужинам Грузии: Боржоми, Рабати и Вардзия — это захватывающее путешествие по главным достопримечательностям страны.
Вы посетите Боржоми с его минеральными водами и живописным парком, величественную крепость Рабати с ее многовековой архитектурой и уникальный пещерный город Вардзия с древними храмами и тоннелями. Этот тур подарит незабываемые впечатления и откроет красоту Грузии!
Описание экскурсии
Путешествие из Тбилиси в Боржоми, Рабати и Вардзию предлагает богатое исследование культурного и природного наследия Грузии. На пути у нас:
- Боржоми знаменит своей минеральной водой, поэтому обязательно попробуйте ее прямо из источника в парке Боржоми, посещение национального парка Боржоми-Харагаули, защищенной территории с разнообразной флорой и фауной.
- Крепость Рабати — потрясающий архитектурный комплекс с смешением различных культурных влияний, включая грузинское, армянское, турецкое и другие. Проведите время, исследуя крепость, включая ее мечеть, церковь и музей.
- Крепость Ацкури, гордо расположенная у южного входа в Боржомское ущелье, на протяжении веков защищала эти земли от южных вторжений. Ещё в I веке здесь существовало поселение, которое, согласно преданию, посетил апостол Андрей Первозванный.
- Вардзия — это пещерный монастырь, высеченный в скалах горы Эрушети. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и одна из самых известных достопримечательностей Грузии. Исследуйте пещеры, часовни, тоннели и фрески, датирующиеся XII веком. Окружающий пейзаж Вардзии также захватывает дух, поэтому не забудьте насладиться видами. Это путешествие обещает оставить незабываемые впечатления и открыть для вас таинственный и прекрасный мир Грузии.
Ежедневно в 07:15. Просим быть на месте встречи в 07:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Боржоми
- Крепость Рабати
- Крепость Ацкури
- Вардзия
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе Мерседес Бенз Спринтер
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты:/nБоржомский парк - 5 лари/nРабати - 17 лари/nВардзия - 18 лари
Место начала и завершения?
Улица Самгебро, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:15. Просим быть на месте встречи в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
1 окт 2025
Экскурсия прошла прекрасно, в частности попался замечательный гид Георгий. Сразу познакомился со всеми участниками экскурсии, благодаря чему было проще друг с другом общаться, в равной степени вел экскурсию на английском
А
Анастасия
23 июл 2025
Очень насыщенная экскурсия! Осталась очень довольна! Гид очень хорошо преподнес информацию, был внимателен и ответил на все наши вопросы. Рекомендую!
Т
Тим
23 июл 2025
Был 20 числа на экскурсии борджоми рабати вардзия дорога немного утомляет но экскурсовод Омар сделал этот день рассказы были про все локации по дороге к тому же отвечал на все
М
Мария
23 июл 2025
Отличная экскурсия, попили Боржоми (холодный и теплый), погуляли по пещерному городу с чудесными видами, посетили крепость. Много красивых фото получилось. Гид Омар и водитель Каха большие профессионалы, спасибо им большое за професионализм
Б
Бериван
20 июн 2025
Побывала на экскурсии в Вардзию у этой компании и осталась очень довольна
Гид был очень приятный молодой человек, который знает хорошо историю своей страны. Отдельное спасибо водителю. В общем рекомендую!
В
Владислав
19 июн 2025
Был на экскурсии вчера 18.06.25. Большое спасибо гиду,который стремился дать больше интересной информации о местах маршрута. Очень интересно рассказывал о битвах в региона. Видно,что ему было важно донести историческую информацию до туристов. Желаю ему больше терпения с туристами из Европы,за которыми приходилось бегать. Что касается экскурсии,то маршрут не из легких,для кого-то будет утомительно,но эти виды и места,того стоят.
С
Сергей
12 июн 2025
Был очень приятный тур а Гид Oмар очень удивил своими знаниями экскурсия прошла на одном дыхании вардзия красота этого мира рекомендую к посещению!!!
А
Анна
4 июн 2025
Замечательная экскурсия.
Из плюсов: огромная благодарность гиду Георгию - экскурсия шла на двух языках, но рассказы не звучали "для галочки", вся информация рассказывалась увлекательно и с душой.
Из минусов: немного расстроило посещение
Е
Евгений
16 мая 2025
М
Мария
10 мая 2025
Экскурсия впринципе понравилась, красивая природа, видами можно наслаждаться всю дорогу. С нами был прекрасный экскурсовод Джимми, который очень любит свою страну и с удовольствием делится знаниями о ней. Работал активно
