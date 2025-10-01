читать дальше

парка Боржоми - нам дали час свободного времени (издержки групповых экскурсий), но там всё на реконструкции, внизу можно разве что набрать минеральной воды из источника и посмотреть на заброшенные детские аттракционы, а сильно глубоко в парк и обратно за час уйти не представляется возможным. Можно было подняться наверх на фуникулёре или на специальной машинке за 30 лари - мы пожалели эту сумму, не стали подниматься. Те, кто был, говорят, что наверху тоже смотреть было нечего. Обидно - раз сейчас всё реставрируется, то можно об этом заранее предупредить или хотя бы временно сделать стоимость фуникулёра пониже.