достопримечательности Воронцовского района Тбилиси
В рамках тура по Тбилиси XIX века, мы предлагаем культурные приключения по таинственной улице так называемого Воронцовского района.
Район был построен немцами, и в этот раз он стал новым центром столицы ⭐️. После ремонта прекрасный район занял новую жизнь и привлекает множество туристов. Во время тура гости познакомятся с историями прошлого и знаменитыми персонами, которые жили в этих живописных домах.
Вся территория полна ночных клубов, винных магазинов, ресторанов и бутиков, которые могут быть отличным продолжением вечера после тура
Что входит
Услуги гида
Трансфер из отеля к месту начала экскурсии
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Трансфер из отеля к месту начала экскурсии
Место завершения
🏁 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.