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Вечерний тур по Тбилиси 19-го века

Клуб Ч.
Клуб Ч. – Гид из Тбилиси
Тбилиси – столица ⭐️ и один из самых крупных городов Грузии, с богатейшей историей 📖.

Город 🏙️ был основан в V веке, и за это время сохранил множество достопримечательностей 🏛️ и памятных мест.

Мы предлагаем вам прогуляться 👣 по Тбилиси XIX века, и окунуться в историю Воронцовского района.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🌃Ночная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $35 за экскурсию

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Вечерний тур по Тбилиси 19-го века
Вечерний тур по Тбилиси 19-го века

Что вы увидите

  • достопримечательности Воронцовского района Тбилиси
В рамках тура по Тбилиси XIX века, мы предлагаем культурные приключения по таинственной улице так называемого Воронцовского района.
Район был построен немцами, и в этот раз он стал новым центром столицы ⭐️. После ремонта прекрасный район занял новую жизнь и привлекает множество туристов. Во время тура гости познакомятся с историями прошлого и знаменитыми персонами, которые жили в этих живописных домах.
Вся территория полна ночных клубов, винных магазинов, ресторанов и бутиков, которые могут быть отличным продолжением вечера после тура
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер из отеля к месту начала экскурсии
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Трансфер из отеля к месту начала экскурсии
Место завершения
🏁 По договоренности
Вечерний тур по Тбилиси 19-го века
Вечерний тур по Тбилиси 19-го века
Вечерний тур по Тбилиси 19-го века
Вечерний тур по Тбилиси 19-го века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Клуб Ч.
Клуб Ч.
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