В рамках тура по Тбилиси XIX века, мы предлагаем культурные приключения по таинственной улице так называемого Воронцовского района.

Район был построен немцами, и в этот раз он стал новым центром столицы ⭐️. После ремонта прекрасный район занял новую жизнь и привлекает множество туристов. Во время тура гости познакомятся с историями прошлого и знаменитыми персонами, которые жили в этих живописных домах.

Вся территория полна ночных клубов, винных магазинов, ресторанов и бутиков, которые могут быть отличным продолжением вечера после тура