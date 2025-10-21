Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга, ведь мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самое крутое. У каждого бара есть своя фишка, программа или атмосфера. Например, вы сможете оценить напитки в колбах в баре-лаборатории. В следующем заведении мы попадем на концерт или стендап, а где-то будет караоке.
Выпить и получить приз
Помимо welcome shot-ов в каждом баре, вас ждёт «борьба» за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник. Ведь помимо знакомства с интересными местами мы предложим вам повторить барные трюки или выполнить задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Тогда вы наш человек!
Кому подойдёт барная прогулка
Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!
Организационные детали
Прогулку для вас проведёт один из гидов нашей большой и веселой команды.
В стоимость включено:
Посещение 5 баров/клубов
Приветственный шот в каждом баре
Гид-ведущий
Барная игра
Призы для победителей
Фото на память
в пятницу и субботу в 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€31
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В баре Crossroads bar, Шалва Дадиани 30
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4238 туристов
Уже 5 лет я провожу туры по барам, а до этого занимался организацией впечатлений. Так получилось, что в Сингапуре я побывал на pub crawl и решил сделать что-то похожее, но уже применив свой опыт и образование режиссёра. Сегодня работаю с командой единомышленников. Тура, подобного нашему, вы не найдёте нигде!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анжелика
Были на антиэкскурсии по барам. У нас получилась интернациональная компания из России, Грузии, Англии и Индии. Весело провели время, посетили очень разные по концепции заведения. Спасибо Лизе.
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Mila
Тур был прекрасен. Бары были разные по стилю и атмосфере, но рядом, было прикольное ощущение смены декораций и настроения. Я была одна, но быстро познакомилась и сконнектилась со всеми ребятами. Ведущий предлагал легкие, ненавязчивые конкурсы, мы много ржали и танцевали. Спасибо, тур был кайф.
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К
Кирилл
Было весело, собралась классная интернациональная компания. Бары достаточно бюджетные. И все очень разные, каждый со своей фишкой. Общались на русском и английском в основном.
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K.
Отличная активность! могу только советовать тебе:) если ты скромен и одинок то все равно приходи - одним не останешься 🤩 тут добрые ребята, весело и душевно ✌🏻
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Анна
Вау! это если одним словом! Выбрали себе этот тур в первый наш вечер в Тбилиси. Ранее у меня уже был опыт аналогичного мероприятия в Питере. Суть следующая: за вечер вы читать дальшеуменьшить
посещаете несколько баров и выполняете разные задания от организатора, напитки (5 шотов) не стоит боятся, как правило они слабоалкогольные (но в одном баре была чача). Если у вас есть желание расслабиться и весело провести время, то вам сюда! мы были 28 апреля и кроме нас на экскурсию никто не записался, но мы и сами замечательно провели время. С нами была Александра, очень приятная и общительная девушка! Здорово, что она сама от этого получает удовольствие, и подстраивается под своих гостей. Было здорово! Рекомендую для веселых и общительных людей. А еще ночьной Тбилиси безопасен (даже в дни митингов), мы совершенно спокойно добрались к себе в гостиницу (я и подруга, если что).
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H
Helena
Необычный формат, который очень "зашел" нашей компании. Группа была из разных стран, поэтому общение велось на двух языках (рус + англ). Отдельное спасибо нашему зажигательному и душевному гиду Walter, который своим читать дальшеуменьшить
настроением, позитивом и харизмой создавал классную атмосферу:) Вкусные шоты и прикольные активности в процессе вам гарантированы, но окончательное впечатление зависит только от вас:) Если прийти с кислым настроением и ждать, что вас будут развлекать, но при этом вы сами ничего не будете делать, то вам не понравится. Это формат для тех, кто приходит на вечеринку с позитивным настроением, активно участвует в процессах, общается и готов к движу:)
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