в пятницу и субботу в 21:00

Тур-игра по барам Тбилиси

Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре города и повеселиться

Гостеприимный Тбилиси приглашает любителей тусить и зажигать! Вы оцените ночную жизнь города и посетите 4 необычных бара на нашей прогулке-игре.

Познакомитесь с новыми людьми, попробуете авторские напитки, будете танцевать, исполнять барные трюки — и, возможно, в конце получите титул короля вечеринки.
Тур-игра по барам Тбилиси
Тур-игра по барам Тбилиси
Тур-игра по барам Тбилиси
Тур-игра по барам Тбилиси
Тур-игра по барам Тбилиси
Тур-игра по барам Тбилиси
Тур-игра по барам Тбилиси
Тур-игра по барам Тбилиси
Тур-игра по барам Тбилиси
Тур-игра по барам Тбилиси
Тур-игра по барам Тбилиси
Ближайшие даты:
23
дек
24
дек
30
дек
2
янв
4
янв
6
янв
7
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

4 разноформатных заведения

Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга, ведь мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самое крутое. У каждого бара есть своя фишка, программа или атмосфера. Например, вы сможете оценить напитки в колбах в баре-лаборатории. В следующем заведении мы попадем на концерт или стендап, а где-то будет караоке.

Выпить и получить приз

Помимо welcome shot-ов в каждом баре, вас ждёт «борьба» за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник тура. Ведь помимо познавательной части мы предложим вам выполнить задания (например, повторить барные трюки), за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Тогда вы наш человек!

Кому подойдет барный тур

Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!

Организационные детали

  • Тур для вас проведёт один из гидов нашей большой и веселой команды
  • В стоимость включен welcome shot в каждом баре (всего 4). Остальные напитки по желанию и оплачиваются отдельно.
  • После тура мы пришлем вам ссылку с памятным фото-отчетом

в пятницу и субботу в 21:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в первом баре в центре Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 21:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

👥Групповые🚶Пешеходные🌃Ночные☀️Летние🍤ГастрономическиеБары и ночная жизнь

Похожие туры в Тбилиси

Почему я переехал жить в Тбилиси и другим советую
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Почему я переехал жить в Тбилиси и другим советую
Посетив 27 стран мира, я понял, что лучше Тбилиси в мире города нет
Храм Метехи, памятник Горгасали, Тбилиси
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
$40 за всё до 4 чел.
Тбилиси с Владимиром: экскурсия с местным гидом
3.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
5
31 отзыв
Тбилиси с Владимиром: экскурсия с местным гидом
Тбилиси - теплый, солнечный и гостеприимный город, в чем вы убедитесь на нашей прогулке
Площадь Свободы, 1, магазин Burberry
$14 за 1 человека
Винный тур по Тбилиси
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Винный тур по Тбилиси
Во время дружеской, увлекательной прогулки по Старому городу мы заглянем
У входа в метро Авлабари
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
$25 за 1 человека
Вечерний тур по Тбилиси 19-го века
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Клуб
Клуб
Нет отзывов
Вечерний тур по Тбилиси 19-го века
Тбилиси - столица и один из самых крупных городов Грузии, с богатейшей историей
Трансфер из отеля к месту начала экскурсии
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
$35 за 1 человека
Пешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Теймураз
Теймураз
Нет отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси
Тбилиси - город легенд и живое воплощение романтических сказок. Узнайте историю о богемной жизни города XIX века
ул. Шота Руставели, метро «Площадь свободы»
22 дек
23 дек
24 дек
25 дек
$17 за 1 человека
Атмосферный Тбилиси
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 70 чел.
Организатор экскурсии Серго
Серго
Нет отзывов
Атмосферный Тбилиси
Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой по городу, но и легким погружением в грузиноведение
Храм Метехи
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
$75 за 1 человека
Групповой автобусный тур из аэропорта Тбилиси по Грузии
7 дней 12 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
Организатор экскурсии Travel
Travel
Нет отзывов
Групповой автобусный тур из аэропорта Тбилиси по Грузии
Восьмидневный групповой тур по Грузии, где вас ждет ознакомительная экскурсия
По согласованию с туристом
от $521 за 1 человека
Тур по барам Тбилиси в формате игры-квеста с welcome шотами
3.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 30 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
Нет отзывов
Тур по барам Тбилиси в формате игры-квеста с welcome шотами
Первый бар в районе Сололаки
23 дек
24 дек
30 дек
2 янв
25$12.50 за 1 человека
Тайны, который хранит старый Тбилиси
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Тайны, который хранит старый Тбилиси
Тбилиси - город контрастов, город метаморфоз, город роскошной бедности
площадь Свободы, 2 (магазин Burberry) , Тбилиси
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
$50 за всё до 50 чел.
Однодневный тур по Тбилиси с грузинским застольем
3 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анзор
Анзор
Нет отзывов
Однодневный тур по Тбилиси с грузинским застольем
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии в самом центре Тбилиси по улицам Старого города
ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
$60 за 1 человека
В Тбилиси есть особенная прелесть…
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Лика
Лика
5
15 отзывов
В Тбилиси есть особенная прелесть…
Гамарджоба, на связи Лика. Тбилиси - мой родной город, в котором я знаю каждую деталь
Площадь Свободы, в сквере у бюста Пушкину
Сегодня
Завтра
20 дек
$14 за 1 человека
Вкусный променад по Тбилиси или скажи «нет» диетам
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Валерий
Валерий
Нет отзывов
Вкусный променад по Тбилиси или скажи «нет» диетам
Город Тбилиси славится не только своей многовековой культурой
2 Freedom Square, T’bilisi
$100 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ