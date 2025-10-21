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Антиэкскурсия по барам Тбилиси

Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре города и повеселиться
Гостеприимный Тбилиси приглашает любителей тусить и зажигать! Вы оцените ночную жизнь города и посетите 5 атмосферных баров на нашей прогулке-игре.

Познакомитесь с новыми людьми, попробуете оригинальные напитки, будете танцевать, исполнять барные трюки — и, возможно, в конце получите титул короля вечеринки.
4.7
21 отзыв
Антиэкскурсия по барам Тбилиси
Антиэкскурсия по барам Тбилиси
Антиэкскурсия по барам Тбилиси

Описание экскурсии

5 разноформатных заведений

Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга, ведь мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самое крутое. У каждого бара есть своя фишка, программа или атмосфера. Например, вы сможете оценить напитки в колбах в баре-лаборатории. В следующем заведении мы попадем на концерт или стендап, а где-то будет караоке.

Выпить и получить приз

Помимо welcome shot-ов в каждом баре, вас ждёт «борьба» за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник. Ведь помимо знакомства с интересными местами мы предложим вам повторить барные трюки или выполнить задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Тогда вы наш человек!

Кому подойдёт барная прогулка

Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!

Организационные детали

Прогулку для вас проведёт один из гидов нашей большой и веселой команды.

В стоимость включено:

  • Посещение 5 баров/клубов
  • Приветственный шот в каждом баре
  • Гид-ведущий
  • Барная игра
  • Призы для победителей
  • Фото на память

в пятницу и субботу в 21:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€31
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В баре Crossroads bar, Шалва Дадиани 30
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4238 туристов
Уже 5 лет я провожу туры по барам, а до этого занимался организацией впечатлений. Так получилось, что в Сингапуре я побывал на pub crawl и решил сделать что-то похожее, но уже применив свой опыт и образование режиссёра. Сегодня работаю с командой единомышленников. Тура, подобного нашему, вы не найдёте нигде!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анжелика
Были на антиэкскурсии по барам. У нас получилась интернациональная компания из России, Грузии, Англии и Индии. Весело провели время, посетили очень разные по концепции заведения. Спасибо Лизе.
Были на антиэкскурсии по барам. У нас получилась интернациональная компания из России, Грузии, Англии и Индии.
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Mila
Тур был прекрасен. Бары были разные по стилю и атмосфере, но рядом, было прикольное ощущение смены декораций и настроения. Я была одна, но быстро познакомилась и сконнектилась со всеми ребятами. Ведущий предлагал легкие, ненавязчивые конкурсы, мы много ржали и танцевали. Спасибо, тур был кайф.
Тур был прекрасен. Бары были разные по стилю и атмосфере, но рядом, было прикольное ощущение смены
Тур был прекрасен. Бары были разные по стилю и атмосфере, но рядом, было прикольное ощущение смены
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К
Было весело, собралась классная интернациональная компания. Бары достаточно бюджетные. И все очень разные, каждый со своей фишкой. Общались на русском и английском в основном.
Было весело, собралась классная интернациональная компания. Бары достаточно бюджетные. И все очень разные, каждый со своей
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K.
Отличная активность! могу только советовать тебе:) если ты скромен и одинок то все равно приходи - одним не останешься 🤩 тут добрые ребята, весело и душевно ✌🏻
Отличная активность! могу только советовать тебе:) если ты скромен и одинок то все равно приходи -
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Анна
Вау! это если одним словом! Выбрали себе этот тур в первый наш вечер в Тбилиси. Ранее у меня уже был опыт аналогичного мероприятия в Питере. Суть следующая: за вечер вы
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посещаете несколько баров и выполняете разные задания от организатора, напитки (5 шотов) не стоит боятся, как правило они слабоалкогольные (но в одном баре была чача). Если у вас есть желание расслабиться и весело провести время, то вам сюда! мы были 28 апреля и кроме нас на экскурсию никто не записался, но мы и сами замечательно провели время. С нами была Александра, очень приятная и общительная девушка! Здорово, что она сама от этого получает удовольствие, и подстраивается под своих гостей. Было здорово! Рекомендую для веселых и общительных людей. А еще ночьной Тбилиси безопасен (даже в дни митингов), мы совершенно спокойно добрались к себе в гостиницу (я и подруга, если что).

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H
Необычный формат, который очень "зашел" нашей компании.
Группа была из разных стран, поэтому общение велось на двух языках (рус + англ). Отдельное спасибо нашему зажигательному и душевному гиду Walter, который своим
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настроением, позитивом и харизмой создавал классную атмосферу:)
Вкусные шоты и прикольные активности в процессе вам гарантированы, но окончательное впечатление зависит только от вас:) Если прийти с кислым настроением и ждать, что вас будут развлекать, но при этом вы сами ничего не будете делать, то вам не понравится. Это формат для тех, кто приходит на вечеринку с позитивным настроением, активно участвует в процессах, общается и готов к движу:)

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