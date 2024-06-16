Вы услышите историю и легенды столицы Грузии. Узнаете, как культура и традиции разных народов слились здесь в уникальную атмосферу. Рассмотрите достопримечательности и прокатитесь на канатной дороге. Время начала экскурсии делает её особенно волшебной — вас ждёт город, освещённый огнями и окутанный тайной, полный ароматов и звуков.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вечерний Тбилиси пропитан магией: золотые лучи закатного солнца, а затем огни подсветки создают неповторимую атмосферу. Вы прогуляетесь по улочкам, площадям и набережной реки Кура с опытным гидом. Изучите важные места Старого города, услышите о грузинской культуре и традициях.

В нашей программе:

Площадь Мейдан, где древние стены соседствуют с современностью

Храм Метехи и статуя героя Горгасали

Площадь Европы и стеклянный мост

Крепость Нарикала, величественно возвышающаяся над городом. Вы подниметесь на неё по канатной дороге

Статуя «Мать Грузия» — символ гостеприимства и силы

Инжирное ущелье и старинные серные бани

Вы узнаете:

Почему Тбилиси называют «городом тёплых источников»

Как легенда о царе Вахтанге Горгасали и его соколе связана с основанием города

О культурах, которые повлияли на облик города

Почему Тбилиси стал важной точкой на Великом шёлковом пути и как это повлияло на его развитие

И многое другое!

Прогулка на катере (по желанию)

После экскурсии у вас будет возможность прокатиться на катере по реке Кура. Гид поможет организовать поездку, подскажет, какой маршрут выбрать, и поможет сесть на катер. Длительность прогулки — 15-20 минут.

Организационные детали