Вы услышите историю и легенды столицы Грузии. Узнаете, как культура и традиции разных народов слились здесь в уникальную атмосферу. Рассмотрите достопримечательности и прокатитесь на канатной дороге.
Время начала экскурсии делает её особенно волшебной — вас ждёт город, освещённый огнями и окутанный тайной, полный ароматов и звуков.
Время начала экскурсии делает её особенно волшебной — вас ждёт город, освещённый огнями и окутанный тайной, полный ароматов и звуков.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вечерний Тбилиси пропитан магией: золотые лучи закатного солнца, а затем огни подсветки создают неповторимую атмосферу. Вы прогуляетесь по улочкам, площадям и набережной реки Кура с опытным гидом. Изучите важные места Старого города, услышите о грузинской культуре и традициях.
В нашей программе:
- Площадь Мейдан, где древние стены соседствуют с современностью
- Храм Метехи и статуя героя Горгасали
- Площадь Европы и стеклянный мост
- Крепость Нарикала, величественно возвышающаяся над городом. Вы подниметесь на неё по канатной дороге
- Статуя «Мать Грузия» — символ гостеприимства и силы
- Инжирное ущелье и старинные серные бани
Вы узнаете:
- Почему Тбилиси называют «городом тёплых источников»
- Как легенда о царе Вахтанге Горгасали и его соколе связана с основанием города
- О культурах, которые повлияли на облик города
- Почему Тбилиси стал важной точкой на Великом шёлковом пути и как это повлияло на его развитие
И многое другое!
Прогулка на катере (по желанию)
После экскурсии у вас будет возможность прокатиться на катере по реке Кура. Гид поможет организовать поездку, подскажет, какой маршрут выбрать, и поможет сесть на катер. Длительность прогулки — 15-20 минут.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается: канатная дорога — 2,5 лари/чел., катер по желанию — 30 лари/чел.
- Маршрут прогулки около 5 км. По запросу можем изменить маршрут и темп прогулки в зависимости от ваших предпочтений
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Мэйдан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 34 туристов
Привет! Я Диана из Тбилиси. Уже более 8 лет мы трудимся для того, чтобы каждое ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым. Мы ценим каждого гостя и стремимся сделать его опыт неповторимым, предоставляя высококачественные услуги и персонализированный подход. Наша команда профессионалов готова воплотить в жизнь ваши мечты о путешествии, создавая яркие впечатления и незабываемые моменты.Задать вопрос
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