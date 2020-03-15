217 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Древний исторический маршрут — Военно-Грузинская дорога

Наше путешествие пройдет по Военно-Грузинской дороге в сторону границы с Россией. Это старейшая и важнейшая транспортная артерия уже несколько столетий соединяет Россию и страны Закавказья. По пути мы посетим архитектурный комплекс Ананури — бывшую резиденцию князей Арагветских. Вы полюбуетесь церквями и средневековыми башнями Ананури, величественно возвышающимися над озером Жинвали. А по дороге мы остановимся в местечке, где вы попробуете настоящие пасанаурские хинкали.

Красивое слияние двух рек

Мы остановимся на месте слияния двух горных рек у села Пасанаури. Особенность этого места заключается в том, что каждая из них имеет свой собственный цвет, и при слиянии воды двух рек еще долгое время текут параллельно друг другу не смешиваясь. Это очень красивое и необычное зрелище, которое непременно стоит увидеть.

Панорамные площадки и живописные виды

Наш путь продолжится через Крестовый перевал с остановкой на панорамной смотровой площадке советского периода “Дружба Народов”, откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта. Мы поднимемся по головокружительным узким горным дорогам на Крестовый перевал. Все это время мы будем проезжать вдоль горной реки Арагви мимо захватывающих дух горных пейзажей, а также восхитимся видами на грузинском горнолыжном курорте Гудаури.

Старинный храм в Гергети

Вы увидите необыкновенную красоту легендарного «поднебесного» старинного храма Святой Троицы в Гергети. И не только полюбуетесь им снизу, но и по желанию пройдете паломническим путем или подниметесь на джипе на смотровую площадку на высоте 2170 метров, где сможете насладиться видами долины Терека, которыми когда-то восхищались Лермонтов и Грибоедов. Вы увидите покрытый вечными снегами, потухший вулкан, который считается одним из самых высоких пиков Кавказа. Казбек ниже Эльбруса, но, тем не менее, также является пятитысячником — его высота составляет 5047 метров над уровнем моря.

Маршрут

Тбилиси — Жинвали — Ананури — Пасанаури — Гудаури — Степанцминда