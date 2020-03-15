217 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Дорога к легендарному великану Казбеку

Поездка по живописным местам Грузии, от которых захватывает дух

Артур
Задать вопрос
Артур – ваш гид
Мы поедем по Военно-Грузинской дороге в гости к величественному Казбеку — гигантскому потухшему вулкану, который олицетворяет саму Грузию: гордую, древнюю и таинственную.

Будем останавливаться в населенных пунктах, где вы осмотрите старинные церкви и средневековые башни.

Вы полюбуетесь красивым слиянием двух рек, панорамными видами и подниметесь к прекрасной церкви Гергети, без которой поездка в Казбеги просто бессмысленна.

Все это время я буду рассказывать вам самые интересные и ценные исторические факты о местных достопримечательностях.
€147
125 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча В зависимости от место жительства гостя
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии217 отзывов
4.98
Дорога к легендарному великану Казбеку
Дорога к легендарному великану Казбеку

Что вас ожидает

Древний исторический маршрут — Военно-Грузинская дорога
Наше путешествие пройдет по Военно-Грузинской дороге в сторону границы с Россией. Это старейшая и важнейшая транспортная артерия уже несколько столетий соединяет Россию и страны Закавказья. По пути мы посетим архитектурный комплекс Ананури — бывшую резиденцию князей Арагветских. Вы полюбуетесь церквями и средневековыми башнями Ананури, величественно возвышающимися над озером Жинвали. А по дороге мы остановимся в местечке, где вы попробуете настоящие пасанаурские хинкали.

Красивое слияние двух рек
Мы остановимся на месте слияния двух горных рек у села Пасанаури. Особенность этого места заключается в том, что каждая из них имеет свой собственный цвет, и при слиянии воды двух рек еще долгое время текут параллельно друг другу не смешиваясь. Это очень красивое и необычное зрелище, которое непременно стоит увидеть.

Панорамные площадки и живописные виды
Наш путь продолжится через Крестовый перевал с остановкой на панорамной смотровой площадке советского периода “Дружба Народов”, откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта. Мы поднимемся по головокружительным узким горным дорогам на Крестовый перевал. Все это время мы будем проезжать вдоль горной реки Арагви мимо захватывающих дух горных пейзажей, а также восхитимся видами на грузинском горнолыжном курорте Гудаури.

Старинный храм в Гергети
Вы увидите необыкновенную красоту легендарного «поднебесного» старинного храма Святой Троицы в Гергети. И не только полюбуетесь им снизу, но и по желанию пройдете паломническим путем или подниметесь на джипе на смотровую площадку на высоте 2170 метров, где сможете насладиться видами долины Терека, которыми когда-то восхищались Лермонтов и Грибоедов. Вы увидите покрытый вечными снегами, потухший вулкан, который считается одним из самых высоких пиков Кавказа. Казбек ниже Эльбруса, но, тем не менее, также является пятитысячником — его высота составляет 5047 метров над уровнем моря.

Маршрут
Тбилиси — Жинвали — Ананури — Пасанаури — Гудаури — Степанцминда

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы стартуем из Тбилиси — заберем вас прямо с места проживания в городе
  • Поедем либо на легковом автомобиле, либо на минивене, если в группе будет больше 4 человек. В этом случае стоимость экскурсии будет выше (+40 евро за человека).
  • Вас сопровождают гид и водитель

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дополнительные расходы: когда мы доедем до Степанцминды, то по желанию можно будет подняться к к монастырю Гергети. Стоимость до четырех человек — 60 лари. Также дополнительно оплачивается обед.
  • По желанию вы можете полетать на параплане: 250 лари — 15 минут полета. В качестве бонуса идет видеосъемка вашего полёта с камеры GoPro.
Дорога к легендарному великану Казбеку
Дорога к легендарному великану Казбеку
Дорога к легендарному великану Казбеку
Дорога к легендарному великану Казбеку
Дорога к легендарному великану Казбеку
Дорога к легендарному великану Казбеку
Дорога к легендарному великану Казбеку
Дорога к легендарному великану Казбеку
Дорога к легендарному великану Казбеку
Дорога к легендарному великану Казбеку
Дорога к легендарному великану Казбеку
Дорога к легендарному великану Казбеку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В зависимости от место жительства гостя.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Артур
Артур
Приветствую, друзья! Представлюсь – Артур, мне 29 лет, профессиональный экскурсовод и организатор индивидуальных туров по всей Грузии. Надеюсь, мне выпадет честь познакомить вас с этой прекрасной страной, а у вас будет возможность приятно провести время в компании эрудированного и влюблённого в свою страну гида, который всегда готов раскрыть вам её тайны и прелести!
Напишите мне

217 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Артур!Спасибо за увлекательное путешествие незабываемые впечатления, которые Вы подарили нам.Все самое лучшее останется навсегда в наших сердцах.Обязательно вернёмся в Вашу великолепную страну!
Татьяна
10 марта 2020
Написать, что было супер - значит ничего не написать! Это просто самая лучшая программа, крутейшая поездка, живописнейшее место, интереснейшая прогулка и самый позитивный, остроумный, веселый, душевный, да просто клевый парень Артур, как у нас по простому говорят «свой в доску человек»!!! Я, надеюсь, наша поездка отложится и в памяти Артура, нам было мега весело и радостно всем вместе. Эта экскурсия нас впечатлила и влюбила в Грузию еще больше. Говорят «увидеть Париж и умереть», так вот «увидеть Казбег и умереть»! И если, вдруг, Вы еще сомневаетесь стоит ли бронировать эту экскурсию - однозначно, шестиголосно ( нас было 6 девчонок) СТОИТ МНОГО РАЗ!!!
P.S. Просто человеская благодарность за многочиленные остановки «по нужде», Боги как часто мы просили остановится :)))))) Сори, если смеялись слишком много, но тут было сложно удержаться, мы сильно большие хохотушки. Но не смехом единым, мы по настоящему плакали от того как было красиво и душевно, горы оставляют только лучшее!
Спасибище!!!!! Мы вернемся!
8 марта 2020
Захватывающая и интересная экскурсия с невероятными видами на горы! Если хотите за 3 дня узнать Грузию, нужно обязательно увидеть Казбеги! Мы в восторге! Спасибо Артуру за то, что показал нам ту, Грузию, в которую влюблён сам!
3 марта 2020
До встречи с Артуром я думала, что не бывает экскурсоводов со 100% положительными отзывами. После экскурсии 03.03.2020 пришлось поверить. Во время всей экскурсии было очень интересно и замечательно. Прекрасные виды Грузии, интересная информация и неподдельная забота о моем комфорте. Если Вы собираетесь в горы.... идите с Артуром, на него можно положиться. Гарантия 100%. Вы получите удовольствие и полюбите Грузию, так как любит ее Артур.
22 февраля 2020
Экскурсия оставила невероятные впечатления! Артур прекрасный рассказчик и на протяжении всей экскурсии заботился, чтобы нам было комфортно. Всем рекомендую!
7 февраля 2020
Спасибо Вам большое за подаренные прекрасные впечатления о Грузии и погружение в атмосферу этой замечательной страны.
Тур в Казбеги это нечто !!! Артур прекрасный гид ,очень много рассказал об истории , показал самые красивые места и оставил самые лучшие впечатления . Спасибо за профессиональный подход ! Будем советовать всем друзья и вскоре приедем опять ) ,
Так держать и СПАСИБО БОЛЬШОЕ !
9 января 2020
Экскурсия в горы - это обязательно! На машине с опытным водителем и с дружелюбным Артуром поездка прошла замечательно! Было интересно, очень красиво, время пролетело незаметно. Пейзажи, которые вы уведите, однозначно стоят того. Маршрут Артура составлен идеально, получились отличные фотки! Никогда не были так высоко! По желанию делают остановки, где захотите. Артур знает о Грузии всё, может ответить на любые вопросы и дать ценные советы. Во время экскурсии узнали об истории Грузии, более конкретно о данной местности и о быте людей. Одевайтесь тепло) Ездили 3 января, погода была прекрасная!
Спасибо, Артур! Вернемся в Грузию еще и прокатимся куда-нибудь еще!)
20 ноября 2019
Ездили на экскурсию 15 ноября 2019 года. Обычно отзывы я не пишу, но в этот раз решила написатьl🤗экскурсия была на 9:00 , в назначенное время нас забрали из отеля. С первых минут экскурсии Артур расположил к себе. Настолько грамотно и ненавязчиво рассказал об истории Тбилиси, ответил на все наши вопросы, показал эксклюзивные места.Действительно, Дорога к Легендарному Казбеку, и мы увидели Казбек во всей красе. Очень заметно, что ему и самому нравится эта экскурсия. Уже прошла неделя, а у нас еще свежи эмоции. Артуру удалось передать дух и колорит Грузии. После его рассказов очень захотелось посетить Грузию ещё . Так что в следующий приезд в город обязательно побываем на экскурсии с Артуром. Спасибо огромное Вам, Артур!
19 ноября 2019
Наша поездка в Грузию была очень короткой, всего два дня. Но я никогда не простила бы себе, если бы один из этих дней мы не посвятили бы поездке к Казбеку. Не просто поездке, а именно этой поездке. С Артуром) Человек, настолько любящий то, что он делает, не может не увлечь.. Горы не могут не понравиться, но ехать смотреть на них лучше с профессионалом. Я очень рада, что я не ошиблась и выбрала именно эту экскурсию. Рекомендую всем! А как Артур ведёт машину, ммммм.... Сказка! Возможно мой отзыв покажется сумбурным, впечатления от поездки ещё не улеглись, восторг не даёт включить разум. Я просто хочу сказать - не видел гор, не был в Грузии. А увидеть их так, чтобы было трудно забыть поможет Артур.
10 ноября 2019
До сих пор под впечатлением от поездки!!! Мы с подругой решили отпраздновать день рождения в горах, выбрав экскурсию с Артуром не прогадали, все было просто великолепно, лучше и не могло быть. Это лучшая поездка за всю нашу жизнь!! Артур показал нам все самые живописные места , отвел в бесподобный ресторан, в котором были вкуснейшие хинкали, таких мы никогда не пробовали. Ну а про виды и гору Казбег я вообще молчу, это надо хоть раз в жизни увидеть!
Ещё 207 отзывов

Артур проводит ещё 1 экскурсию

Казбек — великан КавказаКазбек — великан КавказаКазбек — великан Кавказа
скидка25%
€40
30 за человека
9 часов
10 отзывов
Захватывающая дух и познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
За 10 часов вам предстоит проехать больше 300 км — но вы не почувствуете усталости, ведь от этих панорам, поверьте, устать невозможно! Вы осмотрите средневековую крепость Ананури на Жинвальском озере; полюбуетесь горами у знаменитой Арки Дружбы и ландшафтами Крестового перевала; попробуете настоящие хинкали и нарзан из источника. А в конце подниметесь к церкви Гергети, что парит у подножия Казбека. Обещаю вам много историй, легенд и видов, о которых мечтает каждый фотограф.

Экскурсии по Тбилиси на автомобиле

Мцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианства
скидка50%
€30
15 за человека
4 часа
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды
Мцхета — религиозный центр Грузии и древняя столица нашей страны. Святое место для каждого грузина. Часто местные жители этот город называют вторым или грузинским Иерусалимом и не зря. Здесь находится огромное количество реликвий всего христианского мира, а если вы хотите понять душу грузинского народа — посетить этот город обязательно стоит, ведь грузины считаются одним из самых верующих народов мира.
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
скидка70%
€75
23 за человека
10 часов
252 отзыва
Познавательная, вкусная и красивая поездка в край солнца, вина и винограда
Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
69 за экскурсию
4 часа
236 отзывов
Древние памятники истории и грузинская архитектура
Мцхета для Грузии – то же, что Иерусалим для Израиля. И чтобы по-настоящему понять историю и менталитет грузинского народа, нужно обязательно побывать в этом сакральном месте, у истоков культуры и религии Грузии.
Казбек: путешествие в сердце Кавказских горКазбек: путешествие в сердце Кавказских горКазбек: путешествие в сердце Кавказских гор
125 за экскурсию
10 часов
54 отзыва
Отправиться на встречу с горными ущельями и величественными вершинами Военно-Грузинской дороги
Моя экскурсия к великому Казбеку охватывает как известные красоты легендарной дороги, так и места, куда туристы доезжают реже. За один день вы побываете в монастыре Джвари, средневековой крепости Ананури и церкви Гергети. Проедете мимо водопадов, минеральных источников и слияний рек. Узнаете об историях, легендах и обычаях горной Грузии. А главное — испытаете чувство восторга от встречи с великолепными Кавказскими горами!
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам снитьсяДорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам снитьсяДорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться
25 за человека
10 часов
126 отзывов
Познакомиться с визитными карточками Военно-Грузинской дороги и увидеть знаменитую церковь в Гергети
Путь к потухшему вулкану-пятитысячнику — не просто живописный маршрут для профессиональных поклонников гор и любителей активного рельефа. Это путешествие по исторической грузинской дороге, в котором вы узнаете о временах правления царицы Тамары, междоусобных войнах эриставов, нашествиях персов и философских прогулках странников: как обычных людей, так и всемирно известных поэтов. Даже если вы в Грузии ненадолго — отправиться к Казбеку обязательно стоит! Мы ждем вас — будет интересно, вкусно, весело и потрясающе красиво!
Сигнахи: влюбиться в город любвиСигнахи: влюбиться в город любвиСигнахи: влюбиться в город любви
121 за экскурсию
8 часов
16 отзывов
Сбежать в живописный город любоваться Алазарской долиной, печь хлеб и пить вино
Сигнахи называют маленькой Италией: так величественна его архитектура и так романтичны витиеватые улочки. Здесь вы в полной мере насладитесь прекрасным видом на Алазанскую долину, поднимите бокал местного вина, испечете грузинский хлеб шоти и попробуете вкуснейший сыр. Добро пожаловать в Сигнахи!

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике