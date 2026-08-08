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Выгодный трансфер в Тбилиси

Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Профессиональный водитель встретит вас, поможет погрузить багаж и с комфортом отвезёт по указанному адресу. Выбирайте аэропорт и указывайте маршрут в поле бронирования заказа.
4.9
15 отзывов
Выгодный трансфер в Тбилиси
Выгодный трансфер в Тбилиси
Выгодный трансфер в Тбилиси

Описание трансфер

Встреча в аэропорту и сопровождение до автомобиля

Укажите, нужно ли вас встретить в аэропорту с табличкой с именем. Водитель встретит вас в аэропорту и поможет донести багаж

Бесплатное ожидание, если рейс задержали

Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера. Также предусмотрено бесплатное ожидание в течение часа, пока вы будете проходить трансферную зону

Индивидуальный трансфер и фиксированная цена

Цена фиксируется при бронировании без каких-либо последующих доплат. Принимаем карты российских и иностранных банков

Круглосуточная поддержка оператора на русском языке

Вы в любой момент сможете задать вопросы по заказу в поддержке 24/7

Организационные детали

  • Указана ориентировочная средняя стоимость. Точную стоимость вы можете увидеть на странице заказа — она зависит от маршрута и выбранных дополнительных услуг
  • При бронировании укажите номер рейса и конечную точку. Номер рейса нужен, чтобы водитель смог отслеживать ваш рейс в случае задержки рейса
  • Укажите, нужны ли детские кресла, количество детей и их возраст. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Трансферы
Трансферы — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2657 туристов
Более 7 лет мы работаем на рынке заказа трансферов по всему миру. У нас бесплатное ожидание: 1 час в аэропорту и 15 минут в городе. Профессиональные водители, чистые и комфортные автомобили. Трансфер заказывается заранее, вам не нужно переживать за вашу поездку. Профессиональная поддержка 24/7.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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1
Ирина
Всё было выполнено безупречно. Водитель оставил самое приятное впечатление. Ответственен и очень доброжелателен.
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Д
Георгий сделал всё на высшем уровне! Встречал нас в аэропорту Тбилиси и аккуратно доставил до отеля в Гудаури. Машина была в идеальном порядке, а стиль вождения очень уверенный. Один из самых классных трансферов, что у меня был. Очень советую!
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М
Водитель приехал чуть раньше и дождался нас, помог с нашими чемоданами. Дорога была спокойной и безопасной, еще и поговорить успели в дороге. Советую этого перевозчика!
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Я
Водитель оказался очень приятным человеком, в пути даже угостил нас водой и конфетами. Ехали быстро но спокойно, было действительно комфортно. Еще он предлагал сделать паузу на обзорных точках, чтобы перекусить и кофе выпить. Впечатления остались отличные!
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Мария
Очень славный, добрый, отлично воспитанный водитель Ладо. Всё прошло прекрасно, спасибо организаторам. Мои наилучшие рекомендации!
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А
все хорошо, качественно и в срок
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