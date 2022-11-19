Гиды, мастера и художники приглашают вас в путешествие по душевному Тбилиси! Мы словно перелистаем азбуку города — ქალაქის ანბანი. И заполним ее страницы историями жителей и домов, улиц и памятников. Будем разглядывать парадные и двери, учить грузинские слова, распознавать растения и искать артефакты, примерять роли и заходить в мастерские, музеи и просто в гости.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тбилиси как дружелюбно подмигивающий собеседник:)

В нашей городской азбуке нет скучных страниц «этозданиебылопостроено». Там спрятанные в глубине улицы музеи и арт-объекты в тиши парков, там шумит старинный базар и молчат надгробные плиты, там секреты лимонадов и колоколов, парадные и витражи. Записывать и складывать находки вы будете в блокнот. Приготовьтесь отвечать на вопросы (это не викторина, важнее фантазия!), решать задачки и искать детали.

Прогулки по атмосферному Тбилиси

Предлагаю вам выбрать один из чудесных районов для прогулки — либо можно попробовать смешать их и удлинить приключение. У каждого маршрута своя прелесть, также почти все проходят через парк, галерею, музей, кафе.

Мтацминда . Тут поговорим о дружбе поэтов, спасении голубого балкона, барашке и котиках. Поймем, можно ли думать кончиками пальцев, заглянем в парадные Грибоедовской и увидим Зазеркалье.

. Тут поговорим о дружбе поэтов, спасении голубого балкона, барашке и котиках. Поймем, можно ли думать кончиками пальцев, заглянем в парадные Грибоедовской и увидим Зазеркалье. Сололаки — витражи, арки, лестницы и балконы… А еще Хогвартс и фреска, созданная офицером и дипломатом, оловянные короли и полководцы, одичавший чай и шоколад в восточных интерьерах.

— витражи, арки, лестницы и балконы… А еще Хогвартс и фреска, созданная офицером и дипломатом, оловянные короли и полководцы, одичавший чай и шоколад в восточных интерьерах. Гаретубани . Пройдем через здания Публички (нац. библиотека Грузии) и увидим удивительные фрески Кашвети. Отгадаем, что хранит Музей редкой книги, поговорим с памятниками в парке и сыграем в «крокодила» с картинами Гудиашвили и Пиросмани.

. Пройдем через здания Публички (нац. библиотека Грузии) и увидим удивительные фрески Кашвети. Отгадаем, что хранит Музей редкой книги, поговорим с памятниками в парке и сыграем в «крокодила» с картинами Гудиашвили и Пиросмани. Муштаид : проспект Агмашенебели, стадион Динамо, сад и железная дорога. Это шумная прогулка-квиз: соберете все объекты из карточек — заберете мешок сладостей!

: проспект Агмашенебели, стадион Динамо, сад и железная дорога. Это шумная прогулка-квиз: соберете все объекты из карточек — заберете мешок сладостей! Авлабари . «Что Тифлис без Авлабара? Самые веселые кинто в Авлабаре, самые умелые мастера — в Авлабаре, самые богатые невесты в Авлабаре». Сыграем в Хануму, откроем секреты колоколов и лимонада «Воды Лагидзе», увидим современные фрески, найдем съедобные растения и расшифруем старинные надписи.

. «Что Тифлис без Авлабара? Самые веселые кинто в Авлабаре, самые умелые мастера — в Авлабаре, самые богатые невесты в Авлабаре». Сыграем в Хануму, откроем секреты колоколов и лимонада «Воды Лагидзе», увидим современные фрески, найдем съедобные растения и расшифруем старинные надписи. Старый город : храм Або Тбилели, мост Метехи, площадь Мейдан, серные бани, музей археологии, Ботанический сад. Представим себя ремесленниками прошлого, пройдем этно-квест, подержим в руках древности и выучим цвета на грузинском.

: храм Або Тбилели, мост Метехи, площадь Мейдан, серные бани, музей археологии, Ботанический сад. Представим себя ремесленниками прошлого, пройдем этно-квест, подержим в руках древности и выучим цвета на грузинском. Вере: поиски тайника по карте и каменных «привет и дерево», «огненный шип», статуя ученого-святого, а также партия королевы в шахматах с живыми фигурами и цветовое лото.

Организационные детали