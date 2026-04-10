Гиды, мастера и художники предлагают уникальное путешествие по Тбилиси. Вы сможете исследовать музеи, арт-объекты, базары и многое другое. На выбор несколько маршрутов: Мтацминда, Гаретубани, Сололаки и Старый город. Каждый маршрут предлагает свои уникальные достопримечательности и активности. Включены все расходы на билеты и дегустации. Экскурсия подходит для детей и взрослых, максимальная группа до 15 человек
6 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальные маршруты
- 🎨 Встречи с художниками
- 🏛️ Посещение музеев
- 🌳 Прогулки по паркам
- 🍫 Дегустация местных продуктов
- 📚 Интерактивные задания
Что можно увидеть
- Музей редкой книги
- Музей археологии
- Площадь Мейдан
Описание экскурсии
Тбилиси как дружелюбно подмигивающий собеседник:)
В нашей городской азбуке нет скучных страниц «это-здание-было-построено». Там спрятанные в глубине улицы музеи и арт-объекты в тиши парков, там шумит старинный базар, там секреты лимонадов и колоколов, парадные и витражи. Приготовьтесь искать детали, отвечать на вопросы (это не викторина, важнее фантазия!) и решать загадки, что подбрасывает город.
Прогулки по атмосферному Тбилиси
Можно выбрать один из чудесных районов — либо смешать их. Все маршруты проходят через парки, галереи или музеи — у каждого своя прелесть.
- Старый город. Представим себя ремесленниками прошлого в подземной галерее и подержим в руках древности в Музее археологии
- Мтацминда. Тут побываем в «гостях у бабушки» и увидим, как думать кончиками пальцев
- Гаретубани. Посмотрим необычные фрески и отыщем опасные растения в старинном парке
- Сололаки. Устроим охоту за котиками на стенах и попадём в Портал времени!
Организационные детали
- Наше приключение понравится и детям 7-12 лет, и взрослым
- При бронировании напишите, пожалуйста, какой маршрут из описания вы выбрали — либо обсудим другие варианты. Их можно смешивать.
- Прогулку можно провести и для большего количества человек (максимум 7). Доплата из расчета €7 за каждого следующего участника.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 947 туристов
В нашей команде историки, краеведы, педагоги, технари, которых объединяет неуёмное любопытство к месту, где мы оказались. Сейчас таких городов два — Якутск и Тбилиси. Объединяет наши экскурсии также формат (мы
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Здравствуйте, нам очень понравилась экскурсия, формат квеста, где ребенок 9 лет вовлекался в интерактив и задания, а взрослые узнавали много интересной информации в параллель) подача непринужденная, в формате диалога, увлекательно! Время пролетело незаметно. Получили от Лады рекомендации по интересным, нетуристическим объектам, которые с удовольствием потом посетили самостоятельно. Спасибо!
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Д
Мы получили огромное удовольствие от прогулки с Ладой. Прекрасный гид, приятный собеседник, душевный и добрый человек, очень услужлива, помогла познакомиться с городом поближе. А самое главное, что ребенку было интересно, слушала внимательно и в дальнейшем обращала внимание на детали, которые рассказывала Лада.
+1
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Н
Экскурсией довольны, интересно и познавательно! Ориентирование на детей, но и взрослых увлекает! Спасибо 💖
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А
интересная прогулка по Сололаки, большое спасибо Ларисе! заходили в красивые парадные, а потом ещё и в музеи чая и миниатюрных фигурок. в последнем - просто потрясающая рассказчица.
спасибо огромное и за экскурсию, и за подарки!
спасибо огромное и за экскурсию, и за подарки!
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впечатление двоякое, не сказать, что мы разочарованы, но сама экскурсия нам не показалась интересной, экскурсовод Лариса, как будто была «на подмене», создалось такое впечатление, так как человек она сама приятная,
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Всем привет! Спасибо Ладе за небольшую экскурсию по старому городу. Важно что мы были с ребенком. А так же то, что за день до этого была "экскурсия для взрослых" и
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