Гиды, мастера и художники предлагают уникальное путешествие по Тбилиси. Вы сможете исследовать музеи, арт-объекты, базары и многое другое. На выбор несколько маршрутов: Мтацминда, Гаретубани, Сололаки и Старый город. Каждый маршрут предлагает свои уникальные достопримечательности и активности. Включены все расходы на билеты и дегустации. Экскурсия подходит для детей и взрослых, максимальная группа до 15 человек

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Тбилиси как дружелюбно подмигивающий собеседник:)

В нашей городской азбуке нет скучных страниц «это-здание-было-построено». Там спрятанные в глубине улицы музеи и арт-объекты в тиши парков, там шумит старинный базар, там секреты лимонадов и колоколов, парадные и витражи. Приготовьтесь искать детали, отвечать на вопросы (это не викторина, важнее фантазия!) и решать загадки, что подбрасывает город.

Прогулки по атмосферному Тбилиси

Можно выбрать один из чудесных районов — либо смешать их. Все маршруты проходят через парки, галереи или музеи — у каждого своя прелесть.

Старый город . Представим себя ремесленниками прошлого в подземной галерее и подержим в руках древности в Музее археологии

. Представим себя ремесленниками прошлого в подземной галерее и подержим в руках древности в Музее археологии Мтацминда . Тут побываем в «гостях у бабушки» и увидим, как думать кончиками пальцев

. Тут побываем в «гостях у бабушки» и увидим, как думать кончиками пальцев Гаретубани . Посмотрим необычные фрески и отыщем опасные растения в старинном парке

. Посмотрим необычные фрески и отыщем опасные растения в старинном парке Сололаки. Устроим охоту за котиками на стенах и попадём в Портал времени!

Организационные детали