Городская азбука Тбилиси - семейное приключение

Подружиться и поиграть с городом на прогулке по одному из колоритных старых районов

Гиды, мастера и художники приглашают вас в путешествие по душевному Тбилиси! Мы словно перелистаем азбуку города — ქალაქის ანბანი. И заполним ее страницы историями жителей и домов, улиц и памятников.

Будем разглядывать парадные и двери, учить грузинские слова, распознавать растения и искать артефакты, примерять роли и заходить в мастерские, музеи и просто в гости.
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тбилиси как дружелюбно подмигивающий собеседник:)

В нашей городской азбуке нет скучных страниц «этозданиебылопостроено». Там спрятанные в глубине улицы музеи и арт-объекты в тиши парков, там шумит старинный базар и молчат надгробные плиты, там секреты лимонадов и колоколов, парадные и витражи. Записывать и складывать находки вы будете в блокнот. Приготовьтесь отвечать на вопросы (это не викторина, важнее фантазия!), решать задачки и искать детали.

Прогулки по атмосферному Тбилиси

Предлагаю вам выбрать один из чудесных районов для прогулки — либо можно попробовать смешать их и удлинить приключение. У каждого маршрута своя прелесть, также почти все проходят через парк, галерею, музей, кафе.

  • Мтацминда. Тут поговорим о дружбе поэтов, спасении голубого балкона, барашке и котиках. Поймем, можно ли думать кончиками пальцев, заглянем в парадные Грибоедовской и увидим Зазеркалье.
  • Сололаки — витражи, арки, лестницы и балконы… А еще Хогвартс и фреска, созданная офицером и дипломатом, оловянные короли и полководцы, одичавший чай и шоколад в восточных интерьерах.
  • Гаретубани. Пройдем через здания Публички (нац. библиотека Грузии) и увидим удивительные фрески Кашвети. Отгадаем, что хранит Музей редкой книги, поговорим с памятниками в парке и сыграем в «крокодила» с картинами Гудиашвили и Пиросмани.
  • Муштаид: проспект Агмашенебели, стадион Динамо, сад и железная дорога. Это шумная прогулка-квиз: соберете все объекты из карточек — заберете мешок сладостей!
  • Авлабари. «Что Тифлис без Авлабара? Самые веселые кинто в Авлабаре, самые умелые мастера — в Авлабаре, самые богатые невесты в Авлабаре». Сыграем в Хануму, откроем секреты колоколов и лимонада «Воды Лагидзе», увидим современные фрески, найдем съедобные растения и расшифруем старинные надписи.
  • Старый город: храм Або Тбилели, мост Метехи, площадь Мейдан, серные бани, музей археологии, Ботанический сад. Представим себя ремесленниками прошлого, пройдем этно-квест, подержим в руках древности и выучим цвета на грузинском.
  • Вере: поиски тайника по карте и каменных «привет и дерево», «огненный шип», статуя ученого-святого, а также партия королевы в шахматах с живыми фигурами и цветовое лото.

Организационные детали

  • Наше приключение понравится и детям 7-12 лет, и взрослым
  • При бронировании напишите, пожалуйста, какой маршрут из описания вы выбрали — либо обсудим другие варианты
  • В стоимость включены все расходы по входным билетам, сувенирам и дегустациям (последние зависят от маршрута — например, это может быть «дикий» белый чай или лимонад по старинным рецептам)
  • Прогулку можно провести и для большего количества человек (максимум 15). Доплата из расчета 10 лари за каждого следующего участника (сюда также всё включено).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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