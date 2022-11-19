В нашей городской азбуке нет скучных страниц «этозданиебылопостроено». Там спрятанные в глубине улицы музеи и арт-объекты в тиши парков, там шумит старинный базар и молчат надгробные плиты, там секреты лимонадов и колоколов, парадные и витражи. Записывать и складывать находки вы будете в блокнот. Приготовьтесь отвечать на вопросы (это не викторина, важнее фантазия!), решать задачки и искать детали.
Предлагаю вам выбрать один из чудесных районов для прогулки — либо можно попробовать смешать их и удлинить приключение. У каждого маршрута своя прелесть, также почти все проходят через парк, галерею, музей, кафе.