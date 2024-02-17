Доставить вас в отель из аэропорта на комфортабельном автомобиле или, наоборот, отвезти в аэропорт — для нас любая задача решаема. По пути наш вежливый водитель расскажет о Тбилиси, его культуре, кухне и главных достопримечательностях. Остановится и подождёт вас, если вы решите немного погулять или заехать на обед в кафе.

за 1-2 человека или €24 за человека, если вас больше

Описание трансфер

Что вас ожидает

Мы встретим вас в аэропорту с именной табличкой, поможем загрузить багаж и отвезём в любое место Тбилиси. Или наоборот: заберём по любому адресу и вовремя доставим вас на рейс. Трансфер осуществляется на комфортабельных автомобилях или микроавтобусах в зависимости от количества пассажиров. Марки наших авто — Ford, Nissan, Toyota, Mercedes и Honda.

По пути вы сможете увидеть достопримечательности Тбилиси, насладиться архитектурой и, если захотите, остановиться и пообедать или прогуляться по улицам города.

Наш водитель расскажет о культурном наследии и богатой истории столицы. Порекомендует блюда грузинской кухни и посоветует лучшие места, где можно оценить их вкус. А также подскажет, что стоит увидеть в городе в зависимости от ваших предпочтений.

Организационные детали