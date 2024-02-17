Мы встретим вас в аэропорту с именной табличкой, поможем загрузить багаж и отвезём в любое место Тбилиси. Или наоборот: заберём по любому адресу и вовремя доставим вас на рейс. Трансфер осуществляется на комфортабельных автомобилях или микроавтобусах в зависимости от количества пассажиров. Марки наших авто — Ford, Nissan, Toyota, Mercedes и Honda.
По пути вы сможете увидеть достопримечательности Тбилиси, насладиться архитектурой и, если захотите, остановиться и пообедать или прогуляться по улицам города.
Наш водитель расскажет о культурном наследии и богатой истории столицы. Порекомендует блюда грузинской кухни и посоветует лучшие места, где можно оценить их вкус. А также подскажет, что стоит увидеть в городе в зависимости от ваших предпочтений.
Организационные детали
Остановка в кафе на более чем 1 час возможна по предварительной договорённости с водителем и потребует дополнительной оплаты
Ожидание в аэропорту в случае задержки рейса может потребовать дополнительной оплаты — в зависимости от длительности ожидания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 57 туристов
Вот уже несколько лет я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение — родиться в стране, где природа и предки всё читать дальше
сделали за меня. Моя работа и работа моих коллег заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовётся Грузией. Наши туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное — создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алёна
17 фев 2024
Отличный сервис! Была приятно удивлена, когда меня забрали прямо из гостиницы. Машина была комфортной и чистой, а водитель – очень вежливым и предупредительным. Он даже помог мне с багажом. Благодарю за замечательный опыт!
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