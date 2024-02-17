Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот

С комфортом доехать в любую точку столицы Грузии
Доставить вас в отель из аэропорта на комфортабельном автомобиле или, наоборот, отвезти в аэропорт — для нас любая задача решаема.

По пути наш вежливый водитель расскажет о Тбилиси, его культуре, кухне и главных достопримечательностях. Остановится и подождёт вас, если вы решите немного погулять или заехать на обед в кафе.
5
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание трансфер

Что вас ожидает

Мы встретим вас в аэропорту с именной табличкой, поможем загрузить багаж и отвезём в любое место Тбилиси. Или наоборот: заберём по любому адресу и вовремя доставим вас на рейс. Трансфер осуществляется на комфортабельных автомобилях или микроавтобусах в зависимости от количества пассажиров. Марки наших авто — Ford, Nissan, Toyota, Mercedes и Honda.

По пути вы сможете увидеть достопримечательности Тбилиси, насладиться архитектурой и, если захотите, остановиться и пообедать или прогуляться по улицам города.

Наш водитель расскажет о культурном наследии и богатой истории столицы. Порекомендует блюда грузинской кухни и посоветует лучшие места, где можно оценить их вкус. А также подскажет, что стоит увидеть в городе в зависимости от ваших предпочтений.

Организационные детали

  • Остановка в кафе на более чем 1 час возможна по предварительной договорённости с водителем и потребует дополнительной оплаты
  • Ожидание в аэропорту в случае задержки рейса может потребовать дополнительной оплаты — в зависимости от длительности ожидания

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту или по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алёна
17 фев 2024
Отличный сервис! Была приятно удивлена, когда меня забрали прямо из гостиницы. Машина была комфортной и чистой, а водитель – очень вежливым и предупредительным. Он даже помог мне с багажом. Благодарю за замечательный опыт!

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