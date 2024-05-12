1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Тбилиси
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 21:00
9 июня в 00:00
€27 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить первое яркое впечатление от города
Начало: У аэропорта
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€35 за человека
Индивидуальная
1 час
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
Надежный сервис, опытные русскоговорящие водители, чистые и удобные автомобили
Завтра в 09:45
9 июня в 09:30
€35 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный трансфер «Тбилиси - Владикавказ (аэропорт)»
Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
Завтра в 09:30
9 июня в 00:30
250€200 за всё до 4 чел.
скидка
34%
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
С комфортом доехать в любую точку столицы Грузии
Начало: В аэропорту или по вашему адресу
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:30
от 88€58 за всё до 19 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Начало: Место вашего проживания либо встреча в аэропорте
Расписание: В любой день, в любое время по запросу.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $20 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия12 мая 2024Встретили в аэропорту с именной табличкой. Отвезли в отель на большом черном мерседесе бизнес-класса, по пути водитель рассказал много интересного и остановился у обменника, помог с вещами. Спасибо вам большое♥️
- ИИлья11 марта 2024очень приятный и грамотный водитель.
- ММария9 марта 2024Давид организовал нам трансфер из Тбилиси на Казбеги! Машина была подана вовремя, без опозданий; автомобиль комфортный и чистый; водитель очень аккуратно вел машину, учитывая, что трасса не всегда легкая! Рекомендую обращаться и заказывать, если необходимо куда-то добраться
- ААлёна17 февраля 2024Отличный сервис! Была приятно удивлена, когда меня забрали прямо из гостиницы. Машина была комфортной и чистой, а водитель – очень вежливым и предупредительным. Он даже помог мне с багажом. Благодарю за замечательный опыт!
- ММарина3 января 2024Все получилось! наш самолет задержался, но я так и предполагала и заранее поставила время встречи на пол часа позже, плюс услугой
- ААнтонов21 сентября 2023Встретили красиво, все мои просьбы, относительно поздравления и букета роз для супруги (годовщина свадьбы) выполнили на отлично! Также спасибо за
- ММария25 августа 2023Остались очень довольны организацией трансфера Тбилиси-Владикавказ. Приятно, что организатор трансфера - Лариса, и впоследствии Георгий - постоянно находились на связи
- ММарина13 августа 2023Встреча в аэропорту, экскурсия по Тбилиси, все прошло прекрасно! Давид очень интересно и необычно провел экскурсию, интересный маршрут, узнали очень многое. Спасибо за хорошую организацию, вернемся снова и будем рекомендовать вас своим друзьям
- ААнастасия18 апреля 2023Трансфер Тбилиси - Владикавказ - Аэропорт Беслан. Индивидуальный или ГрупповойСпасибо огромное Лоре и Георгу, за комфортабельный трансфер. Доехали хорошо, машина хорошая, границу прошли быстро. В машине была вода для пассажиров. Делали остановки по нашим просьбам для фото и не только. Рекомендуем. Машина была минивен, наполовину пустой, сидели очень комфортно.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Трансфер из аэропорта»
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