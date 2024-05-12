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гарантированно час ожидания … в итоге когда мы вышли и у нас еще оставалось пол часа ожидания, мы не увидели встречающего нас человека с табличкой ФИО, я не смогла дозвониться организатору, и в последний момент все таки успела дозвониться и поймать водителя уже на улице, видимо собрался уезжать, вобщем все хорошо, но на будущее хотелось бы что бы встречающий человек дождался, поскольку номер рейса был указан и час ожидания предусмотрен в условиях сделки ‘