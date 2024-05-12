Трансфер из аэропорта Тбилиси

Найдено 6 экскурсий в категории «Трансфер из аэропорта» в Тбилиси, цены от €20, скидки до 34%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выгодный трансфер в Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Выгодный трансфер в Тбилиси
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 21:00
9 июня в 00:00
27 за всё до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить первое яркое впечатление от города
Начало: У аэропорта
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
35 за человека
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
Надежный сервис, опытные русскоговорящие водители, чистые и удобные автомобили
Завтра в 09:45
9 июня в 09:30
35 за всё до 3 чел.
Индивидуальный трансфер «Тбилиси - Владикавказ (аэропорт)»
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Индивидуальный трансфер «Тбилиси - Владикавказ (аэропорт)»
Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
Завтра в 09:30
9 июня в 00:30
250200 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
🚗 На машине
скидка
34%
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
С комфортом доехать в любую точку столицы Грузии
Начало: В аэропорту или по вашему адресу
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:30
от 8858 за всё до 19 чел.
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Индивидуальная
1 час
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Начало: Место вашего проживания либо встреча в аэропорте
Расписание: В любой день, в любое время по запросу.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $20 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    12 мая 2024
    Выгодный трансфер в Тбилиси
    Встретили в аэропорту с именной табличкой. Отвезли в отель на большом черном мерседесе бизнес-класса, по пути водитель рассказал много интересного и остановился у обменника, помог с вещами. Спасибо вам большое♥️
  • И
    Илья
    11 марта 2024
    Выгодный трансфер в Тбилиси
    очень приятный и грамотный водитель.
  • М
    Мария
    9 марта 2024
    Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
    Давид организовал нам трансфер из Тбилиси на Казбеги! Машина была подана вовремя, без опозданий; автомобиль комфортный и чистый; водитель очень аккуратно вел машину, учитывая, что трасса не всегда легкая! Рекомендую обращаться и заказывать, если необходимо куда-то добраться
  • А
    Алёна
    17 февраля 2024
    Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
    Отличный сервис! Была приятно удивлена, когда меня забрали прямо из гостиницы. Машина была комфортной и чистой, а водитель – очень вежливым и предупредительным. Он даже помог мне с багажом. Благодарю за замечательный опыт!
  • М
    Марина
    3 января 2024
    Выгодный трансфер в Тбилиси
    Все получилось! наш самолет задержался, но я так и предполагала и заранее поставила время встречи на пол часа позже, плюс услугой
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    гарантированно час ожидания … в итоге когда мы вышли и у нас еще оставалось пол часа ожидания, мы не увидели встречающего нас человека с табличкой ФИО, я не смогла дозвониться организатору, и в последний момент все таки успела дозвониться и поймать водителя уже на улице, видимо собрался уезжать, вобщем все хорошо, но на будущее хотелось бы что бы встречающий человек дождался, поскольку номер рейса был указан и час ожидания предусмотрен в условиях сделки ‘

  • А
    Антонов
    21 сентября 2023
    Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
    Встретили красиво, все мои просьбы, относительно поздравления и букета роз для супруги (годовщина свадьбы) выполнили на отлично! Также спасибо за
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    бутылку хорошего красного вина! Только за все это я поставил 5 баллов. Все остальное для меня было на тот момент не важным. Для туристов планирующих совместить трансфер с интересной экскурсией, к сожалению в лучшем случае вы получите комфортную и безопасную доставку из точки А в точку Б.

  • М
    Мария
    25 августа 2023
    Индивидуальный трансфер «Тбилиси - Владикавказ (аэропорт)»
    Остались очень довольны организацией трансфера Тбилиси-Владикавказ. Приятно, что организатор трансфера - Лариса, и впоследствии Георгий - постоянно находились на связи
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    с актуальной информацией о ситуации на дороге - это позволило оптимально рассчитать время выезда в аэропорт. Отметим, что машина приехала к гостинице точно в установленное время, предоставленный транспорт соответствовал описанию. Вся дорога прошла максимально комфортно и безопасно. Большая благодарность водителю Равилю за то, что очень бодро и уверенно нас довез, был вежлив, не курил и не лихачил! Все это еще раз закрепило самые приятные воспоминания о путешествии в прекрасную Грузию! ☀️👍❤️

  • М
    Марина
    13 августа 2023
    Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
    Встреча в аэропорту, экскурсия по Тбилиси, все прошло прекрасно! Давид очень интересно и необычно провел экскурсию, интересный маршрут, узнали очень многое. Спасибо за хорошую организацию, вернемся снова и будем рекомендовать вас своим друзьям
  • А
    Анастасия
    18 апреля 2023
    Трансфер Тбилиси - Владикавказ - Аэропорт Беслан. Индивидуальный или Групповой
    Спасибо огромное Лоре и Георгу, за комфортабельный трансфер. Доехали хорошо, машина хорошая, границу прошли быстро. В машине была вода для пассажиров. Делали остановки по нашим просьбам для фото и не только. Рекомендуем. Машина была минивен, наполовину пустой, сидели очень комфортно.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Трансфер из аэропорта»

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  3. Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
  4. Индивидуальный трансфер «Тбилиси - Владикавказ (аэропорт)»
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Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
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  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 20 до 200 со скидкой до 34%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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