Загадки прошлого и современная реальность грузинской столицы

Во время экскурсии мы посетим самые знаковые для Тбилиси места

4.8
12 отзывов
Во время экскурсии мы посетим самые знаковые для Тбилиси места.

Прогуляемся по узким улочкам под нависающими балконами.

Вы узнаете много местных историй и красивых легенд.

Ощутите ритм старого города.

Познакомитесь с удивительным и неповторимым местом — городом, влюбляющим в себя с первого раза и навсегда.
Загадки прошлого и современная реальность грузинской столицы
Загадки прошлого и современная реальность грузинской столицы
Загадки прошлого и современная реальность грузинской столицы
Загадки прошлого и современная реальность грузинской столицы
Загадки прошлого и современная реальность грузинской столицы
Загадки прошлого и современная реальность грузинской столицы

Что вы увидите 🤩

  • <b>Синий маршрут</b>:
  • Крепостная стена
  • Театр Резо Габриадзе
  • Святой Храм Метехи
  • Мост Мира
  • Храм Анчисхати
  • Дегустация в секретном месте и многое другое!
  • <b>Красный маршрут</b>:
  • Инжировое ущелье с водопадом
  • Район серных бань
  • Площадь Майдан
  • Район Сололаки с парадными
  • Узкие улочки старого города с балконами
  • Улица-лестница и очень много аутентичных мест старого города!
Вы можете выбрать «красный» или «синий» маршрут экскурсии.

Синий маршрут:

  • Крепостная стена,
  • Театр Резо Габриадзе,
  • Святой Храм Метехи
  • Мост Мира,
  • Храм Анчисхати,
  • Дегустация в секретном месте и многое другое!

Красный маршрут:

  • Инжировое ущелье с водопадом,
  • Район серных бань;
  • Площадь Майдан;
  • Район Сололаки с парадными,
  • Узкие улочки старого города с балконами,
  • Улица-лестница и очень много аутентичных мест старого города!

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человекДля одного человека
Взрослый(8+)
$18
Детский до 8 лет

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем
Начало: фонтан в сквере Пушкина
Завершение: Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 15:00

Леван Ч.
Леван Ч.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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