Во время экскурсии мы посетим самые знаковые для Тбилиси места.



Прогуляемся по узким улочкам под нависающими балконами.



Вы узнаете много местных историй и красивых легенд.



Ощутите ритм старого города.



Познакомитесь с удивительным и неповторимым местом — городом, влюбляющим в себя с первого раза и навсегда.