Улица-лестница и очень много аутентичных мест старого города!
Вы можете выбрать «красный» или «синий» маршрут экскурсии.
Синий маршрут:
Крепостная стена,
Театр Резо Габриадзе,
Святой Храм Метехи
Мост Мира,
Храм Анчисхати,
Дегустация в секретном месте и многое другое!
Красный маршрут:
Инжировое ущелье с водопадом,
Район серных бань;
Площадь Майдан;
Район Сололаки с парадными,
Узкие улочки старого города с балконами,
Улица-лестница и очень много аутентичных мест старого города!
Цены на экскурсию
Для группы 1-15 человек
Для одного человека
Взрослый(8+)
$18
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Детский до 8 лет
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Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем
Начало: фонтан в сквере Пушкина
Завершение: Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.