Для поездки вам понадобятся удобная одежда и обувь по погоде (при наличии — треккинговая). Вечером может быть прохладно, поэтому возьмите с собой тёплые вещи.

Питание. В стоимость включены плотный ужин и завтрак в горах, а также напитки и закуски.

Транспорт. Внедорожники.

Возраст участников. Возможно участие с детьми от 8-10 лет, но можно и с детьми более младшего возраста (на ваше усмотрение).

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна. Подходит для новичков.

Связь и интернет. В горах связь может не ловить.