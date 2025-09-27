Мои заказы

Горы и облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках

Увидеть незабываемый закат, проснуться в свежести гор и научиться собирать гурийский чай
Гомисмта — небольшая уютная деревня на склонах гор, которую часто обнимают туманы и облака. Воздух здесь целебный, виды захватывают дух, а близость к природе успокаивает душу и мысли.

Тут ни о
читать дальшеуменьшить

чём не хочется думать — только смотреть по сторонам и не верить, что бывает такая красота, а небо может быть так близко. Мы доедем до этих волшебных мест на машине и проведём запоминающийся вечер за разговорами у костра.

Насладимся походной романтикой, а на следующий день посетим чайную плантацию, научимся собирать гурийский чай и обязательно его попробуем.

5
6 отзывов
Горы и облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
Горы и облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
Горы и облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках

Описание тура

Организационные детали

Для поездки вам понадобятся удобная одежда и обувь по погоде (при наличии — треккинговая). Вечером может быть прохладно, поэтому возьмите с собой тёплые вещи.

Питание. В стоимость включены плотный ужин и завтрак в горах, а также напитки и закуски.

Транспорт. Внедорожники.

Возраст участников. Возможно участие с детьми от 8-10 лет, но можно и с детьми более младшего возраста (на ваше усмотрение).

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна. Подходит для новичков.

Связь и интернет. В горах связь может не ловить.

Программа тура по дням

1 день

Путь до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костра

Встречаемся в Тбилиси (выезд из любого другого города Грузии возможен и обсуждается заранее) и отправляемся в высокогорную деревушку Гомисмта, окружённую еловыми и пихтовыми лесами. Время в пути — 6-7 часов, в зависимости от количества остановок — их мы сделаем столько, сколько потребуется.

По прибытии в посёлок, расположенный на высоте более 2000 метров, чей горно-морской воздух благотворно влияет на здоровье, а виды гор и облаков — на душу, вместе приготовим походный ужин и разобьём лагерь. Мы научим желающих ставить палатки и разводить костёр. Проводим незабываемо красивый закат. А вечер проведём за единением с природой и тёплыми разговорами у потрескивающего огня, наслаждением походной романтикой и невероятными пейзажами.

Путь до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костраПуть до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костра
2 день

Утренние горы, чайная плантация и поездка в Тбилиси

Сегодня встанем пораньше — в 07:00-08:00. Только представьте, как прекрасно сразу после пробуждения увидеть из палатки горы! Утром — походный завтрак. Затем отправимся на чайную плантацию, где вас ждёт масштабная программа — вы научитесь собирать гурийский чай и узнаете об особенностях выращивания чая в Грузии. Обязательно продегустируем чай на самой фабрике. После дегустации запланирован вкусный обед.

Наполненные яркими впечатлениями, мы отправимся в Тбилиси и будем делиться друг с другом эмоциями от поездки. Вернёмся в город около 21:00.

До новых встреч!

Утренние горы, чайная плантация и поездка в ТбилисиУтренние горы, чайная плантация и поездка в ТбилисиУтренние горы, чайная плантация и поездка в ТбилисиУтренние горы, чайная плантация и поездка в ТбилисиУтренние горы, чайная плантация и поездка в ТбилисиУтренние горы, чайная плантация и поездка в ТбилисиУтренние горы, чайная плантация и поездка в ТбилисиУтренние горы, чайная плантация и поездка в ТбилисиУтренние горы, чайная плантация и поездка в ТбилисиУтренние горы, чайная плантация и поездка в ТбилисиУтренние горы, чайная плантация и поездка в ТбилисиУтренние горы, чайная плантация и поездка в ТбилисиУтренние горы, чайная плантация и поездка в ТбилисиУтренние горы, чайная плантация и поездка в Тбилиси

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник€220
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда инвентаря: высококачественные палатки (бренды "HUSKY" и "Hannah"), спальники, карематы и другое снаряжение
  • Завтрак, ужин, напитки и перекусы
  • Транспортное обслуживание (внедорожники)
  • Услуги профессионального проводника
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Тбилиси/Батуми и обратно
  • Дополнительное питание (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси/Батуми, 9:00
Завершение: Тбилиси, около 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фаиг
Фаиг — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 374 туристов
За время жизни в Грузии я собрал уникальную коллекцию маршрутов: от исторических парадных и старинных квартир до диких пещер, горных троп, озёр и каньонов. Вместе с командой гидов, влюблённых в своё
читать дальшеуменьшить

дело, мы уже более 8 лет помогаем путешественникам открывать Грузию с разных сторон и дарим незабываемые эмоции. Каждый маршрут продуман до мелочей и наполнен уникальными деталями, чтобы каждая поездка была такой же интересной как первая.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
С
Могу повторять бесконечно: это путешествие подарило столько эмоций — счастье, радость, любовь, и всё это с ощущением «бабочек в животе».

Вы создаёте удивительную атмосферу, где чувствуешь себя свободно и по-дружески, и
читать дальшеуменьшить

каждый встреченный человек органично вписывался в эту картину. Местные жители — невероятно душевные и искренние.

Локаций было много, и все они совершенно разные. При этом усталости не чувствуется, наоборот, хочется продолжать и продолжать.

Вам был полезен этот отзыв?
С
В Москву вернулись, а сердце до сих пор в Грузии. Спасибо большое за такую классную поездку на Гомис-мта — всё прошло на самом высоком уровне. Мы в полном восторге от того, что увидели. Обязательно приедем ещё!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Это было прекрасное путешествие, где учли каждую деталь. Вода, еда и все необходимое было в достатке для всех. Шашлык и маршмеллоу у костра на высоте двух тысяч метров оставил сильное
читать дальшеуменьшить

впечатление. Даже новичкам в походах с такой поддержкой будет удобно и спокойно.

Гид Паша очень приятный человек: с ним легко общаться, можно слушать интересные истории или просто наслаждаться тишиной. Еще запомнилось посещение плантации и фабрики, познавательно и увлекательно. Чайная церемония прошла в теплой и уютной обстановке, сопровождалась приятным разговором и интересными рассказами.

Никто не ожидал такого щедрого грузинского обеда! Все было сделано с душой, комфортно и вкусно. Большое спасибо всей вашей команде!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Всё прошло замечательно, организация на высшем уровне. Если проводить параллель с гостиницами, то это твёрдая пятёрка с плюсом: берёшь с собой только себя, а всё остальное организаторы берут на себя.

Ещё очень понравилось, как съездили на чайную фабрику. И отдельное спасибо за такие приятные мелочи, как маршмеллоу.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Всё прошло отлично, нам очень повезло с погодой и видами — они были шикарные. Поездка получилась очень комфортной, водитель замечательный, а Павел — отличный гид. Компания подобралась хорошая, и всё время чувствовалось, что о нас заботятся.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Ваши экскурсоводы задали очень высокую планку. Впечатлений куча, фотографий тоже. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры на «Горы и облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках»

Вкусное путешествие по Грузии: много солнца, вина и гор
На машине
6 дней
-
10%
6 отзывов
Вкусное путешествие по Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
11 июл в 08:00
12 июл в 08:00
61 200 ₽68 000 ₽ за человека
Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
На машине
6 дней
-
20%
7 отзывов
Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
Испечь пури, насладиться кахетинским вином и полюбоваться величественным Казбеком
Начало: Казбеги, время по согласованию. Возможна встреча в...
14 июл в 09:30
28 июл в 09:30
43 040 ₽53 800 ₽ за человека
В Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
На машине
6 дней
-
25%
7 отзывов
В Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Тбилиси. Поздний прилёт обсуждается. Возможен выез...
26 июл в 15:30
10 авг в 15:30
69 900 ₽93 200 ₽ за человека
Природные и архитектурные шедевры Грузии: Тбилиси, Мцхета, Казбеги и лёгкая прогулка в горах
На машине
5 дней
-
10%
2 отзыва
Природные и архитектурные шедевры Грузии: Тбилиси, Мцхета, Казбеги и лёгкая прогулка в горах
Проехать по Военно-Грузинской дороге, увидеть древние храмы и подняться к высокогорному озеру
Начало: Аэропорт Тбилиси, с 9:00. Возможна встреча в любое...
15 июл в 09:00
22 июл в 09:00
$431$478 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси
€220 за человека