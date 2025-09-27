Горы и облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
Увидеть незабываемый закат, проснуться в свежести гор и научиться собирать гурийский чай
Гомисмта — небольшая уютная деревня на склонах гор, которую часто обнимают туманы и облака. Воздух здесь целебный, виды захватывают дух, а близость к природе успокаивает душу и мысли.
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чём не хочется думать — только смотреть по сторонам и не верить, что бывает такая красота, а небо может быть так близко. Мы доедем до этих волшебных мест на машине и проведём запоминающийся вечер за разговорами у костра.
Насладимся походной романтикой, а на следующий день посетим чайную плантацию, научимся собирать гурийский чай и обязательно его попробуем.
Для поездки вам понадобятся удобная одежда и обувь по погоде (при наличии — треккинговая). Вечером может быть прохладно, поэтому возьмите с собой тёплые вещи.
Питание. В стоимость включены плотный ужин и завтрак в горах, а также напитки и закуски.
Транспорт. Внедорожники.
Возраст участников. Возможно участие с детьми от 8-10 лет, но можно и с детьми более младшего возраста (на ваше усмотрение).
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна. Подходит для новичков.
Связь и интернет. В горах связь может не ловить.
Программа тура по дням
1 день
Путь до посёлка, оборудование лагеря и душевный вечер у костра
Встречаемся в Тбилиси (выезд из любого другого города Грузии возможен и обсуждается заранее) и отправляемся в высокогорную деревушку Гомисмта, окружённую еловыми и пихтовыми лесами. Время в пути — 6-7 часов, в зависимости от количества остановок — их мы сделаем столько, сколько потребуется.
По прибытии в посёлок, расположенный на высоте более 2000 метров, чей горно-морской воздух благотворно влияет на здоровье, а виды гор и облаков — на душу, вместе приготовим походный ужин и разобьём лагерь. Мы научим желающих ставить палатки и разводить костёр. Проводим незабываемо красивый закат. А вечер проведём за единением с природой и тёплыми разговорами у потрескивающего огня, наслаждением походной романтикой и невероятными пейзажами.
2 день
Утренние горы, чайная плантация и поездка в Тбилиси
Сегодня встанем пораньше — в 07:00-08:00. Только представьте, как прекрасно сразу после пробуждения увидеть из палатки горы! Утром — походный завтрак. Затем отправимся на чайную плантацию, где вас ждёт масштабная программа — вы научитесь собирать гурийский чай и узнаете об особенностях выращивания чая в Грузии. Обязательно продегустируем чай на самой фабрике. После дегустации запланирован вкусный обед.
Наполненные яркими впечатлениями, мы отправимся в Тбилиси и будем делиться друг с другом эмоциями от поездки. Вернёмся в город около 21:00.
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
€220
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Аренда инвентаря: высококачественные палатки (бренды "HUSKY" и "Hannah"), спальники, карематы и другое снаряжение
Завтрак, ужин, напитки и перекусы
Транспортное обслуживание (внедорожники)
Услуги профессионального проводника
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Тбилиси/Батуми и обратно
Дополнительное питание (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси/Батуми, 9:00
Завершение: Тбилиси, около 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фаиг — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 374 туристов
За время жизни в Грузии я собрал уникальную коллекцию маршрутов: от исторических парадных и старинных квартир до диких пещер, горных троп, озёр и каньонов.
Вместе с командой гидов, влюблённых в своё читать дальшеуменьшить
дело, мы уже более 8 лет помогаем путешественникам открывать Грузию с разных сторон и дарим незабываемые эмоции.
Каждый маршрут продуман до мелочей и наполнен уникальными деталями, чтобы каждая поездка была такой же интересной как первая.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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С
Светлана
Могу повторять бесконечно: это путешествие подарило столько эмоций — счастье, радость, любовь, и всё это с ощущением «бабочек в животе».
Вы создаёте удивительную атмосферу, где чувствуешь себя свободно и по-дружески, и читать дальшеуменьшить
каждый встреченный человек органично вписывался в эту картину. Местные жители — невероятно душевные и искренние.
Локаций было много, и все они совершенно разные. При этом усталости не чувствуется, наоборот, хочется продолжать и продолжать.
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С
Сергей
В Москву вернулись, а сердце до сих пор в Грузии. Спасибо большое за такую классную поездку на Гомис-мта — всё прошло на самом высоком уровне. Мы в полном восторге от того, что увидели. Обязательно приедем ещё!
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К
Кирилл
Это было прекрасное путешествие, где учли каждую деталь. Вода, еда и все необходимое было в достатке для всех. Шашлык и маршмеллоу у костра на высоте двух тысяч метров оставил сильное читать дальшеуменьшить
впечатление. Даже новичкам в походах с такой поддержкой будет удобно и спокойно.
Гид Паша очень приятный человек: с ним легко общаться, можно слушать интересные истории или просто наслаждаться тишиной. Еще запомнилось посещение плантации и фабрики, познавательно и увлекательно. Чайная церемония прошла в теплой и уютной обстановке, сопровождалась приятным разговором и интересными рассказами.
Никто не ожидал такого щедрого грузинского обеда! Все было сделано с душой, комфортно и вкусно. Большое спасибо всей вашей команде!
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Е
Елена
Всё прошло замечательно, организация на высшем уровне. Если проводить параллель с гостиницами, то это твёрдая пятёрка с плюсом: берёшь с собой только себя, а всё остальное организаторы берут на себя.
Ещё очень понравилось, как съездили на чайную фабрику. И отдельное спасибо за такие приятные мелочи, как маршмеллоу.
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Т
Татьяна
Всё прошло отлично, нам очень повезло с погодой и видами — они были шикарные. Поездка получилась очень комфортной, водитель замечательный, а Павел — отличный гид. Компания подобралась хорошая, и всё время чувствовалось, что о нас заботятся.
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А
Андрей
Ваши экскурсоводы задали очень высокую планку. Впечатлений куча, фотографий тоже. Спасибо.
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Тур входит в следующие категории Тбилиси
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