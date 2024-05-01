Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Авторский тур в Тбилиси

Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали

Погулять по городу любви и повеселиться на настоящем грузинском застолье, попробовать хачапури, оджахури, чахохбили (и не только!) и услышать народное пение, пройтись по старинным улочкам Тбилиси, Сигнахи и Мцхеты и научиться говорить тосты — вас ждёт полное погружение в культуру древнего народа.

Прокатимся по самым винным местам: продегустируем напиток из разных микрозон Кахетии и побываем на заводе «Марани». Будет вкусно, ароматно и весело!
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
13
мая
14
мая
15
мая
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет112 560 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Проживание. Будем жить в отеле «Light House» 3* в Тбилиси и «Chateau ikalto» в Телави, комфортабельных гостевых домах в Сигнахи и Казбеги.

Питание. В программу включены все завтраки и ужины с вином.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Встречаемся в аэропорту Тбилиси и отправляемся в гостиницу. После заселения у вас будет свободное время.

ПрибытиеПрибытиеПрибытие
2 день

Прогулка по Тбилиси

Утром вас ждёт автомобильная экскурсия по столице, а затем прогуляемся по старинным улочкам, заглядывая в колоритные дворики и любуясь ажурными балконами. Обед и ужин в этот день — самостоятельно и по желанию.

Прогулка по ТбилисиПрогулка по ТбилисиПрогулка по ТбилисиПрогулка по Тбилиси
3 день

Монастырь Бодбе, Сигнахи и дегустация вина

Позавтракаем в гостинице, разместимся в машине и поедем в Восточную Грузию. Остановимся у монастыря Бодбе, где захоронена Святая Нино. Вы увидите роскошное здание из светлого кирпича, напоминающее скалу, вдруг выросшую на склоне.

Доберёмся до необычного города Сигнахи. Местный ЗАГС работает круглосуточно — свадьбы здесь проходят и днём, и ночью. Может и нам повезёт застать шумную и весёлую церемонию. Прогуляемся по колоритным мощёным улицам, разглядывая фасады зданий и проникаясь атмосферой города любви.

Затем, за доплату, вас ждёт прогулка по живописным лесам и ущельям верхом на лошади в спокойном темпе, чтобы успеть всё рассмотреть и насладиться гармонией с природой вдали от суеты мегаполисов.

В Грузии не обойтись без дегустации вина, а уж в Кахетии — особенно, ведь именно здесь расположена знаменитая на весь мир Алазанская долина, где выращивается саперави. Попробуем напитки из разных микрозон региона, сравним вкусы и выберем своих фаворитов. На ужин насладимся местной кухней, с которой вино раскроется ещё ярче.

На ночь останемся в Сигнахи.

Монастырь Бодбе, Сигнахи и дегустация винаМонастырь Бодбе, Сигнахи и дегустация винаМонастырь Бодбе, Сигнахи и дегустация винаМонастырь Бодбе, Сигнахи и дегустация винаМонастырь Бодбе, Сигнахи и дегустация вина
4 день

Винный завод и грузинское застолье

Винное путешествие продолжается, мы едем пробовать настоящий Киндзмараули! Побываем на самом старом заводе «Марани» и узнаем секреты вкуснейшего напитка.

Вечером вас ждёт весёлое грузинское застолье в уютном доме с камином. В меню хачапру, оджахури, чахохбили… И это ещё не весь список! Узнаем, чем чурчхела отличается от джанджухы и как выбрать лучшие, насладимся грузинским пением местных народных певцов в чохах и научимся говорить длинные душевные тосты.

Винный завод и грузинское застольеВинный завод и грузинское застольеВинный завод и грузинское застольеВинный завод и грузинское застольеВинный завод и грузинское застольеВинный завод и грузинское застольеВинный завод и грузинское застолье
5 день

Дарьяльское ущелье, посёлок Сно и кулинарный мастер-класс

После завтрака отправимся в горы Дарьяльского ущелья, что лежит между Россией и Грузией. Вы увидите острые скалы, неприступные вершины и извилистые ленты бурных речек — зрелище захватывает дух. По дороге полюбуемся Жинвальским водохранилищем, так и привлекающим взгляд своим пронзительным бирюзовым цветом.

Посетим высокогорный посёлок Сно, знаменитый своей старинной башней 16 века. Историки так и не пришли к единому мнению, была ли башня наблюдательным пунктом или служила жилым помещением.

Следующая локация — водопад Гвелети, с грохотом стекающий по тёмным скалам, в окружении яркой зелени.

Вечером вас ждёт мастер-класс от гостеприимной хозяйки Кети, знаменитого мастера-шефа. Вы научитесь делать настоящие горные хинкали. На ночь останемся в гостинице у Кети.

Дарьяльское ущелье, посёлок Сно и кулинарный мастер-классДарьяльское ущелье, посёлок Сно и кулинарный мастер-классДарьяльское ущелье, посёлок Сно и кулинарный мастер-классДарьяльское ущелье, посёлок Сно и кулинарный мастер-классДарьяльское ущелье, посёлок Сно и кулинарный мастер-классДарьяльское ущелье, посёлок Сно и кулинарный мастер-класс
6 день

Мцхета и возвращение в Тбилиси

Утром поедем назад в Тбилиси. Побываем в древнем городке Мцхета — первой столице Грузии. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по старинным улицам, увидеть уникальные храмы священного города и закупиться сувенирами.

Пообедаем в кафе по дороге, а вечером прибудем в Тбилиси. Вы можете улететь вечером — организуем трансфер в аэропорт, или остаться на ещё одну ночь.

Мцхета и возвращение в ТбилисиМцхета и возвращение в ТбилисиМцхета и возвращение в Тбилиси

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Проживание в гостиницах по маршруту
  • Завтраки, ужины с винами
  • Трансферы по программе
  • Все экскурсии
  • Дегустации вина
  • Мастер-класс по приготовлению хинкали
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Обеды
  • Прогулка на лошадях
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеКазбегиПрирода и пейзажиВыездныеПопулярные местаМцхетаКахетияСигнахиВсе туры6-дневные турыГоры

Похожие туры из Тбилиси

Душевная Грузия: романтика, вино и горы
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Душевная Грузия: романтика, вино и горы
Побывать в краю виноделия, погулять по романтичному городу и повеселиться на грузинском застолье
Владикавказ/Тбилиси, 13:00
9 июня
28 июля
15 сен
14 окт
68 900 за человека
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Аэропорт Тбилиси, в течение дня
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$635 за человека
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Аэропорт Тбилиси, в течение дня
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
632$569 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси
All Airlines
ХорошоТам