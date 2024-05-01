Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Прокатимся по самым винным местам: продегустируем напиток из разных микрозон Кахетии и побываем на заводе «Марани». Будет вкусно, ароматно и весело!
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|112 560 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Проживание. Будем жить в отеле «Light House» 3* в Тбилиси и «Chateau ikalto» в Телави, комфортабельных гостевых домах в Сигнахи и Казбеги.
Питание. В программу включены все завтраки и ужины с вином.
Программа тура по дням
Прибытие
Встречаемся в аэропорту Тбилиси и отправляемся в гостиницу. После заселения у вас будет свободное время.
Прогулка по Тбилиси
Утром вас ждёт автомобильная экскурсия по столице, а затем прогуляемся по старинным улочкам, заглядывая в колоритные дворики и любуясь ажурными балконами. Обед и ужин в этот день — самостоятельно и по желанию.
Монастырь Бодбе, Сигнахи и дегустация вина
Позавтракаем в гостинице, разместимся в машине и поедем в Восточную Грузию. Остановимся у монастыря Бодбе, где захоронена Святая Нино. Вы увидите роскошное здание из светлого кирпича, напоминающее скалу, вдруг выросшую на склоне.
Доберёмся до необычного города Сигнахи. Местный ЗАГС работает круглосуточно — свадьбы здесь проходят и днём, и ночью. Может и нам повезёт застать шумную и весёлую церемонию. Прогуляемся по колоритным мощёным улицам, разглядывая фасады зданий и проникаясь атмосферой города любви.
Затем, за доплату, вас ждёт прогулка по живописным лесам и ущельям верхом на лошади в спокойном темпе, чтобы успеть всё рассмотреть и насладиться гармонией с природой вдали от суеты мегаполисов.
В Грузии не обойтись без дегустации вина, а уж в Кахетии — особенно, ведь именно здесь расположена знаменитая на весь мир Алазанская долина, где выращивается саперави. Попробуем напитки из разных микрозон региона, сравним вкусы и выберем своих фаворитов. На ужин насладимся местной кухней, с которой вино раскроется ещё ярче.
На ночь останемся в Сигнахи.
Винный завод и грузинское застолье
Винное путешествие продолжается, мы едем пробовать настоящий Киндзмараули! Побываем на самом старом заводе «Марани» и узнаем секреты вкуснейшего напитка.
Вечером вас ждёт весёлое грузинское застолье в уютном доме с камином. В меню хачапру, оджахури, чахохбили… И это ещё не весь список! Узнаем, чем чурчхела отличается от джанджухы и как выбрать лучшие, насладимся грузинским пением местных народных певцов в чохах и научимся говорить длинные душевные тосты.
Дарьяльское ущелье, посёлок Сно и кулинарный мастер-класс
После завтрака отправимся в горы Дарьяльского ущелья, что лежит между Россией и Грузией. Вы увидите острые скалы, неприступные вершины и извилистые ленты бурных речек — зрелище захватывает дух. По дороге полюбуемся Жинвальским водохранилищем, так и привлекающим взгляд своим пронзительным бирюзовым цветом.
Посетим высокогорный посёлок Сно, знаменитый своей старинной башней 16 века. Историки так и не пришли к единому мнению, была ли башня наблюдательным пунктом или служила жилым помещением.
Следующая локация — водопад Гвелети, с грохотом стекающий по тёмным скалам, в окружении яркой зелени.
Вечером вас ждёт мастер-класс от гостеприимной хозяйки Кети, знаменитого мастера-шефа. Вы научитесь делать настоящие горные хинкали. На ночь останемся в гостинице у Кети.
Мцхета и возвращение в Тбилиси
Утром поедем назад в Тбилиси. Побываем в древнем городке Мцхета — первой столице Грузии. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по старинным улицам, увидеть уникальные храмы священного города и закупиться сувенирами.
Пообедаем в кафе по дороге, а вечером прибудем в Тбилиси. Вы можете улететь вечером — организуем трансфер в аэропорт, или остаться на ещё одну ночь.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт
- Проживание в гостиницах по маршруту
- Завтраки, ужины с винами
- Трансферы по программе
- Все экскурсии
- Дегустации вина
- Мастер-класс по приготовлению хинкали
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Обеды
- Прогулка на лошадях