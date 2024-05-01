Позавтракаем в гостинице, разместимся в машине и поедем в Восточную Грузию. Остановимся у монастыря Бодбе, где захоронена Святая Нино. Вы увидите роскошное здание из светлого кирпича, напоминающее скалу, вдруг выросшую на склоне.

Доберёмся до необычного города Сигнахи. Местный ЗАГС работает круглосуточно — свадьбы здесь проходят и днём, и ночью. Может и нам повезёт застать шумную и весёлую церемонию. Прогуляемся по колоритным мощёным улицам, разглядывая фасады зданий и проникаясь атмосферой города любви.

Затем, за доплату, вас ждёт прогулка по живописным лесам и ущельям верхом на лошади в спокойном темпе, чтобы успеть всё рассмотреть и насладиться гармонией с природой вдали от суеты мегаполисов.

В Грузии не обойтись без дегустации вина, а уж в Кахетии — особенно, ведь именно здесь расположена знаменитая на весь мир Алазанская долина, где выращивается саперави. Попробуем напитки из разных микрозон региона, сравним вкусы и выберем своих фаворитов. На ужин насладимся местной кухней, с которой вино раскроется ещё ярче.

На ночь останемся в Сигнахи.