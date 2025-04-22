Мои заказы

Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией

Испечь пури, насладиться кахетинским вином и полюбоваться величественным Казбеком
Грузия покорит вас своей природой, историей и тёплым гостеприимством.

Готовы к приключению? Тогда собирайте чемоданы! Начнём с Казбека: прогуляемся среди облаков к древнему храму, насладимся чистым горным воздухом и захватывающими видами.

ждут живописные крепости, лазурные водохранилища, знаменитая минеральная вода Боржоми и загадочные пещеры древнего города Вардзиа.

В Тбилиси окунёмся в атмосферу Старого города и отправимся в Кахетию — край виноградников и легенд, где попробуем лучшие грузинские вина.

1 отзыв
Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией

Описание тура

Организационные детали

1. Виза и документы для въезда в Грузию

Виза для въезда в Грузию гражданам РФ, Беларуси, Казахстана не нужна.

Взрослые: действующий загранпаспорт, рекомендуемый срок действия 3 месяца. Без печатей о пересечении Южной Осетии и Абхазии. Если у Вас есть долги и они переданы судебным приставам, то будет запрет на выезд. Это можно проверить на «Госуслугах».

Дети: до 18 лет по загранпаспорту в сопровождении законных представителей (родителей или опекунов). Обязательно взять свидетельство о рождении с печатью о гражданстве ребенка. Если с одним из родителей едет в поездку, проверить наличие запретов на выезд.

Если ребёнок выезжает с одним из родителей, согласие от второго не требуется.

Детям до 18 лет (выезжающим без родителей) нотариальное согласие на выезд от одного родителя.

2. Какие деньги везти? Можно ли картой платить в Грузии?

Деньги нужно везти только наличкой! Доллары/евро или рубли, которые мы в первый же день вместе обменяем на грузинские лари.

Российские карты на территории Грузии не работают.

3. Мобильная связь, телефон и интернет

На территории Грузии у вас будет роуминг!

Если связь вам не критично нужна, то роуминг можно не включать, а просто пользоваться Wi-Fi в отеле и кафе.

Если связь нужна, то заранее уточните у мобильного оператора условия тарифа в роуминге и как его подключить. Также можно купить местную сим-карту.

4. Как будем обедать и ужинать?

Хочу обратить внимание, что в каждый из дней мы будем заезжать в местные рестораны, кафе и таверны на обеды и ужины. Не туда, где поближе, а где вкусно и приемлемо по ценам.

Грузия — это про очень вкусную кухню и большие порции, так что мы осуществим еще и гастрономическое путешествие. Голодными не останется никто!

Программа тура по дням

1 день

Великолепный Казбек

Прибудем в Степанцминду (ранее Казбеги) — уютный городок, утопающий среди кавказских гор на высоте 1744 м. Здесь мы заселимся в отель с потрясающим видом на Казбек, а затем отправимся на обед.

После этого нас ждёт захватывающая экскурсия! Мы посетим старинный храм-церковь Успения Пресвятой Богородицы 12 века, который возвышается у подножия Казбека. Этот действующий храм — истинное произведение грузинского зодчества, украшенный изысканной каменной резьбой. Здесь, среди облаков, царит абсолютная тишина, слышен только ветер — место идеально подходит для размышлений и уединения.

Перед нами предстанет величественный Казбек — потухший вулкан с вечными ледниками. Его высота составляет 5047 м, что делает его одной из самых высоких вершин Кавказа.

Любителям активного отдыха предложим лёгкий треккинг вверх по склону — всего 500 метров, но с потрясающими видами.

Если останется время и погода позволит, за дополнительную плату мы сможем съездить в высокогорное село Джута (2200 м над уровнем моря) — одно из самых живописных мест Грузии, которое называют грузинскими Доломитовыми Альпами.

Вечером соберёмся на ужин, поделимся впечатлениями и начнём знакомство с грузинскими винами. Наши туристы уже создали особую традицию — фотографировать Казбек на рассвете. Если хотите стать частью этой традиции, завтра придётся проснуться пораньше!

Ночёвка в отеле в Степанцминде.

2 день

Арка Дружбы, крепость Ананури и Боржоми

Утром позавтракаем в гостинице. Обязательно выпейте чашечку чая на террасе — виды завораживают!

В 10:00 мы отправляемся в путь по Военно-Грузинской дороге. Первая остановка — знаменитая Арка Дружбы, расположенная на высоте 2384 м. Со смотровой площадки открывается потрясающий панорамный вид на величественные горы.

Затем посетим крепость Ананури — мощное фортификационное сооружение, которое когда-то защищало грузинские княжества. Внутри ансамбля сохранились древние башни, из которых открывается великолепный вид на лазурное Жинвальское водохранилище.

Обедать будем в Боржоми — знаменитом бальнеологическом курорте. Здесь попробуем легендарную минеральную воду прямо из источника, прогуляемся по живописному парку и узнаем о древней истории этих мест.

А ещё поднимемся на канатной дороге, откуда открывается лучший вид на Боржоми.

Вечером прибудем в Ахалцихе — административный центр края Самцхе-Джавахети, находящийся недалеко от границы с Турцией. Заселимся в уютный отель и отправимся на ужин.

Ночёвка в Ахалцихе.

3 день

Крепость Рабат и пещерный город Вардзиа

После завтрака отправимся исследовать крепость Рабат — уникальное место, где переплетаются грузинская и османская культуры. На территории сохранились православный храм, мечеть, медресе, цитадель и даже амфитеатр.

Следующая остановка — легендарный пещерный город Вардзиа, высеченный в скалах в 12 веке. Здесь нас ждёт более 500 пещерных помещений, включая монастырь, трапезные, библиотеки и даже древний водопровод. В Вардзии сохранилась уникальная фреска царицы Тамары и её отца Георгия III.

После насыщенной экскурсии поедем в Тбилиси через живописные луга и горы. Дорога займёт около 3,5 часов.

Ночёвка в Тбилиси.

4 день

Очарование Тбилиси

После завтрака отправимся на прогулку по старому Тбилиси. Мы пройдём по уютным мощёным улочкам, увидим знаменитые резные балконы, заглянем в тихие дворики и почувствуем неповторимую атмосферу города.

Местный гид расскажет нам об истории Тбилиси, его архитектуре и о жизни горожан. Пешая экскурсия продлится около 3-3,5 часов.

После у вас будет свободное время: можно прокатиться на кораблике по реке Куре, посетить винный погреб, подняться на фуникулёре на гору Мтацминда или даже полетать на воздушном шаре!

Ночёвка в Тбилиси.

5 день

Винное сердце Грузии - Кахетия

Утром отправимся в Кахетию — знаменитый винодельческий регион.

Сначала заглянем в уютный дом, где узнаем секреты выпечки традиционного грузинского хлеба пури. Здесь нас угостят домашним сыром, вином и чурчхелой.

Затем посетим монастырь Бодбе, где покоятся мощи святой Нино, принёсшей христианство в Грузию.

Далее нас ждёт город Сигнахи, известный как «город любви». Он напоминает итальянский городок с узкими улочками, красными крышами и потрясающими видами на Алазанскую долину. Здесь же у нас будет вкусный обед.

Финальная точка — винодельня «Киндзмараули», где нас ждёт дегустация лучших грузинских вин.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

6 день

Мцхета (опциональная поездка)

После завтрака выселяемся из отеля (до 12:00). Отправляемся на экскурсию в древнюю столицу Грузии — Мцхету (за доплату).

В Мцхете мы посетим храм Светицховели и монастырь Джвари, откуда открывается завораживающий вид на слияние рек Арагви и Куры.

Если хотите остаться в Грузии подольше, мы подскажем, как удобнее добраться до Владикавказа позже. До новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты (кроме крепости Рабат)
  • Винная дегустация
  • Кулинарный мастер-класс
Что не входит в цену
  • Перелёт/переезд до Владикавказа и обратно из Тбилиси
  • Трансфер из Владикавказа - 2000 ₽
  • Остальное питание
  • Трансфер до Владикавказа (в последний день) - 3000 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - 10 000 ₽
  • Входной билет на территорию крепости Рабат - 18 лари
  • Дополнительные развлечения и экскурсии (серные бани, воздушный шар, зиплайн, стеклянный мост, канатная дорога и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казбеги, время по согласованию. Возможна встреча во Владикавказе, ул. Московская 16б, 9:00 (время выезда будет назначаться за неделю до выезда, либо в 6:00, либо в 9:30. Поэтому во Владикавказ нужно приехать за день до выезда)
Завершение: Отель в Тбилиси, выселение до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 18 туристов
Приветствую)⠀ Меня зовут Катерина и мой путь в туризме был от турагента до автора собственных туров. ⠀ Много лет я жила и встречала гостей в солнечной Турции, вела там очень необычные
экскурсии по Стамбулу и в сторону пролива Дарданеллы. ⠀ А далее я, и моя команда, разработали красивые и комфортные маршруты по Дагестану. Маршруты по Северной Осетии и Ингушетии, и конечно солнечной ароматной Грузии! ⠀ Все маршруты мы неоднократно испытывали, корректировали, собирали обратную связь от наших дорогих гостей, поэтому теперь уверены, что наши путешествия подарят Вам отличные виды, эмоции, комфорт и наслаждение! ⠀ Люблю изучать культуру и быт разных народностей, узнавать традиции и легенды. Поэтому я исколесила за рулем Северный Кавказ, Грузию и Турцию, там любила жить в местных семьях, чтобы понять быт людей изнутри. Училась готовить национальные блюда. Я очень хочу подарить вам незабываемые эмоции в поездке, а еще вкусно и красиво покормить:) ⠀ До встречи в туре ☺️

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
М
Мария
22 апр 2025
Спасибо большое Tripster за возможность выбора из огромного количества самых разнообразных туров.
Отдельная благодарность Екатерине и всей её команде! Я просто в восторге!) Невероятная слаженность в работе, доброжелательность, взаимомовыручка и поддержка
чувствовались на протяжении всего путешествия. При том, что наш тур приподнес немало сюрпризов) Погода внесла свои коррективы.
Я узнала столько нового и интересного о Северной Осетии и Грузии, что хочется ещё не раз сюда вернуться в компании Кати и её замечательной команды!

