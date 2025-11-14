Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой?
- Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
- Удобную обувь для пешеходной прогулки
- Одежду по погоде и сезону
- Хорошее настроение и позитивный настрой
Если вы путешествуете один, нужно оплатить 1-местное размещение (подселение чаще всего невозможно).
Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле и 1 обед. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Mercedes Sprinter.
Возраст участников. 3-78 лет.
Уровень сложности. В 4-й день вас ждёт легкий треккинг в горах, прогулка займёт около 90 минут, особая физическая подготовка не понадобится.
Виза. Гражданам РФ не нужна. Въезд по загранпаспортам.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. Весь день у вас будет свободен, чтобы вы могли самостоятельно погулять по городу и отдохнуть.
Старая и новая столицы: экскурсия по Тбилиси и Мцхете
После завтрака в отеле отправляемся на авторскую экскурсию по Тбилиси и Мцхете (7–8 часов).
Начнём с панорамы Старого города у храма Метехи и памятника Вахтангу Горгасали. Заглянем во дворец царицы Дареджан и сделаем фото с вершины Мтацминды. Прогуляемся по парку Рике, поднимемся по канатной дороге к крепости Нарикала и поздороваемся с Матерью Грузии. Насладимся видами на ботанический сад и спустимся по винтовой лестнице к Инжирному ущелью и водопаду.
Затем побываем у знаменитых серных бань, где бывал Пушкин, узнаем о Хануме и смотринах, загадаем желание на мосту Любви. Пройдём по площади Горгасали (Мейдан), увидим театр Габриадзе и сделаем фото у моста Мира.
Во второй половине дня направляемся в Мцхету — первую столицу Грузии. Посетим Светицховели — храм 11 века, где хранится Хитон Господень, и поднимемся к монастырю Джвари с панорамным видом на слияние Арагви и Куры. Завяжем ленты на дереве Желаний и устроим фотосессию у величественного храма.
Завершим день в национальном ресторане за традиционным обедом и бокалом грузинского вина. Возвращаемся в отель в Тбилиси, вечер — свободный.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: крепость Ананури, арка Дружбы народов и Казбеги
Позавтракаем и начнём путешествие на весь день (10–11 часов) по Военно-Грузинской дороге — в горную Грузию.
Остановимся у крепости Ананури на берегу живописного Жинвальского водохранилища, узнаем истории арагвских князей и легенду о непокорной башне. В Пасанаури увидим, как сливаются чёрная и белая реки, а у источника Слёзы соловья сделаем паузу на глоток целебной воды.
Далее — арка Дружбы, откуда открываются головокружительные виды. Проедем через Гудаури и Степанцминду — курортные посёлки высоко в горах.
В Казбеги нас ждёт встреча с величественным Казбеком. Увидим храм Святой Троицы в Гергети, а по желанию поднимемся на джипе к смотровой площадке на высоте 2170 м.
Кульминацией дня станет мастер-класс по приготовлению хинкали и хабизгини (разновидность хачапури) в гостеприимной деревенской семье. Нас научат лепить тесто и рубить фарш — всё с настоящим кавказским размахом. (Мастер-класс и обед — за доплату, $35 за человека.)
Вечером возвращаемся в Тбилиси.
Квемо-Картли: прогулка по каньону, к водопаду и высокогорному озеру
После завтрака в 9:00 выезжаем в регион Квемо-Картли — в одно из самых удивительных мест Грузии. Нас ждёт целый день приключений и впечатляющих пейзажей. Программа займёт около 8 часов.
Первой остановкой станет каньон Цалка высотой до 1500. Пройдёмся по уникальному стеклянному мосту и ощутим прилив адреналина на высоте.
Спустимся по тропе (1,5 км) к каскадному водопаду в ущелье Дашбаши — знаменитой Плачущей стене. Здесь сделаем фото на фоне изумрудной воды, мха и горных камней. Обратный подъём займёт немного больше времени.
Продолжим маршрут вдоль реки Храми. Прогуляемся по каменистой тропе и насладимся природой Джавахетии. Затем отправимся вдоль озёр Цалка и Паравани — самого большого высокогорного озера страны.
Заглянем в монастырь Пока — место, где останавливалась святая Нино. Здесь монахини производят шоколад, сыр, мёд, ликёры и варенье — отличные угощения для себя и близких.
Возвращаемся в Тбилиси, вечер свободный.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт. Наш тур завершён, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$445
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 обед
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Услуги квалифицированного гида
- Входные билеты
- Катание по канатной дороге
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты в Дашбаш
- Подъём к Гергети на джипе - $5-10/чел
- Мастер-класс и обед в местной семье - $35/чел
- Доплата за 1-местное размещение - $161