Природные и архитектурные шедевры Грузии: Тбилиси, Мцхета, Казбеги и лёгкая прогулка в горах

Проехать по Военно-Грузинской дороге, увидеть древние храмы и подняться к высокогорному озеру
Грузия — это старинные святыни и крепости, гордые вершины, жаркое солнце и гостеприимные жители. Мы приглашаем вас увидеть разные грани этой удивительной страны. Вы исследуете Тбилиси: от знаменитых серных бань
до современного моста Мира.

Побываете в древней столице Мцхете и посетите Светицховели — храм 11 века, где хранится Хитон Господень, а ещё полюбуетесь слиянием Куры и Арагви.

Прокатитесь по Военно-Грузинской дороге, сделаете фото на фоне лазури Жинвальского водохранилища и у арки Дружбы.

Погуляете по каньону Цалка, дойдёте до водопада в ущелье Дашбаши и подниметесь к самому большому в стране высокогорному озеру Паравани.

Природные и архитектурные шедевры Грузии: Тбилиси, Мцхета, Казбеги и лёгкая прогулка в горах
Ближайшие даты:
19
ноя26
ноя3
дек10
дек17
дек7
янв14
янв
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?
- Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
- Удобную обувь для пешеходной прогулки
- Одежду по погоде и сезону
- Хорошее настроение и позитивный настрой

Если вы путешествуете один, нужно оплатить 1-местное размещение (подселение чаще всего невозможно).

Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле и 1 обед. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Mercedes Sprinter.

Возраст участников. 3-78 лет.

Уровень сложности. В 4-й день вас ждёт легкий треккинг в горах, прогулка займёт около 90 минут, особая физическая подготовка не понадобится.

Виза. Гражданам РФ не нужна. Въезд по загранпаспортам.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. Весь день у вас будет свободен, чтобы вы могли самостоятельно погулять по городу и отдохнуть.

Прибытие и заселение
2 день

Старая и новая столицы: экскурсия по Тбилиси и Мцхете

После завтрака в отеле отправляемся на авторскую экскурсию по Тбилиси и Мцхете (7–8 часов).

Начнём с панорамы Старого города у храма Метехи и памятника Вахтангу Горгасали. Заглянем во дворец царицы Дареджан и сделаем фото с вершины Мтацминды. Прогуляемся по парку Рике, поднимемся по канатной дороге к крепости Нарикала и поздороваемся с Матерью Грузии. Насладимся видами на ботанический сад и спустимся по винтовой лестнице к Инжирному ущелью и водопаду.

Затем побываем у знаменитых серных бань, где бывал Пушкин, узнаем о Хануме и смотринах, загадаем желание на мосту Любви. Пройдём по площади Горгасали (Мейдан), увидим театр Габриадзе и сделаем фото у моста Мира.

Во второй половине дня направляемся в Мцхету — первую столицу Грузии. Посетим Светицховели — храм 11 века, где хранится Хитон Господень, и поднимемся к монастырю Джвари с панорамным видом на слияние Арагви и Куры. Завяжем ленты на дереве Желаний и устроим фотосессию у величественного храма.

Завершим день в национальном ресторане за традиционным обедом и бокалом грузинского вина. Возвращаемся в отель в Тбилиси, вечер — свободный.

Старая и новая столицы: экскурсия по Тбилиси и Мцхете
3 день

Путешествие по Военно-Грузинской дороге: крепость Ананури, арка Дружбы народов и Казбеги

Позавтракаем и начнём путешествие на весь день (10–11 часов) по Военно-Грузинской дороге — в горную Грузию.

Остановимся у крепости Ананури на берегу живописного Жинвальского водохранилища, узнаем истории арагвских князей и легенду о непокорной башне. В Пасанаури увидим, как сливаются чёрная и белая реки, а у источника Слёзы соловья сделаем паузу на глоток целебной воды.

Далее — арка Дружбы, откуда открываются головокружительные виды. Проедем через Гудаури и Степанцминду — курортные посёлки высоко в горах.

В Казбеги нас ждёт встреча с величественным Казбеком. Увидим храм Святой Троицы в Гергети, а по желанию поднимемся на джипе к смотровой площадке на высоте 2170 м.

Кульминацией дня станет мастер-класс по приготовлению хинкали и хабизгини (разновидность хачапури) в гостеприимной деревенской семье. Нас научат лепить тесто и рубить фарш — всё с настоящим кавказским размахом. (Мастер-класс и обед — за доплату, $35 за человека.)

Вечером возвращаемся в Тбилиси.

Путешествие по Военно-Грузинской дороге: крепость Ананури, арка Дружбы народов и Казбеги
4 день

Квемо-Картли: прогулка по каньону, к водопаду и высокогорному озеру

После завтрака в 9:00 выезжаем в регион Квемо-Картли — в одно из самых удивительных мест Грузии. Нас ждёт целый день приключений и впечатляющих пейзажей. Программа займёт около 8 часов.

Первой остановкой станет каньон Цалка высотой до 1500. Пройдёмся по уникальному стеклянному мосту и ощутим прилив адреналина на высоте.

Спустимся по тропе (1,5 км) к каскадному водопаду в ущелье Дашбаши — знаменитой Плачущей стене. Здесь сделаем фото на фоне изумрудной воды, мха и горных камней. Обратный подъём займёт немного больше времени.

Продолжим маршрут вдоль реки Храми. Прогуляемся по каменистой тропе и насладимся природой Джавахетии. Затем отправимся вдоль озёр Цалка и Паравани — самого большого высокогорного озера страны.

Заглянем в монастырь Пока — место, где останавливалась святая Нино. Здесь монахини производят шоколад, сыр, мёд, ликёры и варенье — отличные угощения для себя и близких.

Возвращаемся в Тбилиси, вечер свободный.

Квемо-Картли: прогулка по каньону, к водопаду и высокогорному озеру
5 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт. Наш тур завершён, до новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$445
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 обед
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Услуги квалифицированного гида
  • Входные билеты
  • Катание по канатной дороге
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в Дашбаш
  • Подъём к Гергети на джипе - $5-10/чел
  • Мастер-класс и обед в местной семье - $35/чел
  • Доплата за 1-местное размещение - $161
Место начала и завершения?
Аэропорт Тбилиси, время встречи по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераби
Мераби — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 770 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных
турах, выбираем нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!

