Грузия — это старинные святыни и крепости, гордые вершины, жаркое солнце и гостеприимные жители. Мы приглашаем вас увидеть разные грани этой удивительной страны. Вы исследуете Тбилиси: от знаменитых серных бань

до современного моста Мира. Побываете в древней столице Мцхете и посетите Светицховели — храм 11 века, где хранится Хитон Господень, а ещё полюбуетесь слиянием Куры и Арагви. Прокатитесь по Военно-Грузинской дороге, сделаете фото на фоне лазури Жинвальского водохранилища и у арки Дружбы. Погуляете по каньону Цалка, дойдёте до водопада в ущелье Дашбаши и подниметесь к самому большому в стране высокогорному озеру Паравани.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?

- Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.

- Удобную обувь для пешеходной прогулки

- Одежду по погоде и сезону

- Хорошее настроение и позитивный настрой

Если вы путешествуете один, нужно оплатить 1-местное размещение (подселение чаще всего невозможно).

Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.