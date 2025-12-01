Экспресс-путешествие по Грузии с дегустациями
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
$333 за человека
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня (любое время)
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
$635 за человека
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня (любое время)
30 ноя в 08:00
7 дек в 08:00
$955 за человека
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня (любое время)
30 ноя в 08:00
7 дек в 08:00
$720 за человека
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
$531 за человека
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
Восхититься панорамными видами, изучить улочки Тбилиси и попробовать местные вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
$417 за человека
Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
Поучаствовать в отжиме виноградного сока, научиться лепить хинкали и ощутить грузинский колорит
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
$852 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Бюджетные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Тбилиси в ноябре 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Бюджетные туры" можно забронировать 7 авторских туров от 333 до 955. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Тбилиси на 2025 год по теме «Бюджетные туры», 77 ⭐ отзывов, цены от $333. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь