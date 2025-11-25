Индивидуально по Грузии: Тбилиси и Кахетия, Боржоми и Мцхета, скальный город и крепость Рабат
Посетить более 5 городов, продегустировать вина и чачу и полюбоваться Казбеком
Начало: Тбилиси, 12:00 (возможна корректировка по договорё...
25 ноя в 12:00
28 ноя в 12:00
94 000 ₽ за всё до 4 чел.
Природные и архитектурные богатства вблизи Тбилиси. Джип-тур в мини-группе
Пройти по пещерам Вардзии и Уплисцихе, погулять в Боржоми и поужинать с видом на крепость Рабат
Начало: Тбилиси, 9:00. Возможно любое другое время в течен...
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
$200 за человека
Тбилиси, Кахетия, Мцхета и Боржоми: автотур по знаковым местам Грузии с мастер-классом и дегустацией
Испечь пури и насладиться вином, погулять по городу любви и попробовать легендарную минеральную воду
Начало: Тбилиси, точное место - по договорённости, 10:00
23 ноя в 09:00
24 ноя в 09:00
45 831 ₽ за человека
Вино, пури, история: путешествие от Тбилиси до Боржоми (с возможным стартом из Владикавказа)
Осмотреть главные святыни, полюбоваться Алазанской долиной в Кахетии и оказаться у подножия Казбека
Начало: Аэропорт Тбилиси/Владикавказа, по времени рейса (с...
23 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
53 021 ₽ за человека
Новый год среди гор: путешествие от Тбилиси до пещер Прометея
Ощутить атмосферу праздника Бедоба в Кахетии, заглянуть в Гори и Вардзию и посетить Боржоми
Начало: Аэропорт Тбилиси, 10:00 или в любое время в течени...
30 дек в 10:00
$670 за человека
Активный отдых в Гудаури: лыжи, борды и много снега
Обкатать склоны Кавказа, сделать фото у арки Дружбы и на джипе подняться к церкви в Гергети
Начало: Аэропорт Тбилиси, 14:00 / аэропорт Владикавказа, 8...
26 дек в 14:00
5 янв в 14:00
51 300 ₽ за человека
В Сванетию на Новый год: покатушки, банька и много вкусного
Промчать на лыжах, борде, санях, нырнуть в купель и снег, согреться глинтвейном и блинами с икрой
Начало: Тбилиси, 9:00. Также можем забрать вас из Батуми и...
28 дек в 08:00
80 000 ₽ за человека
