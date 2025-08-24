Описание тура
Организационные детали
Обращаем внимание, что в выезде нет профессионального гида. Организаторы полностью проводят поездку, но у нас нет микрофона, и о каждом доме по дороге мы рассказать не сможем. Организаторы дадут основную информацию о локациях по маршруту. Профессиональный гид будет в экскурсии по Тбилиси (она займет 3-4 часа) и по Армении в 5-й день.
В выездах с датами декабрь-апрель могут закрыть границу Грузия-Россия из-за погодных условий (угроза схода лавин), спрогнозировать это невозможно. Рекомендуем брать билеты во Владикавказ с опцией возврата/переноса рейса или прилететь в Тбилиси и улететь оттуда (поможем с трансфером). Участникам, которые задержались во Владикавказе на 1-2 дня, мы подбираем отель, также за небольшую доплату организуем экскурсии с гидами. В Грузии мы так меняем программу, что успеваем посмотреть всё запланированное. Каждый раз действуем по ситуации.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Грузию
Встретимся и заселимся в мини-отель в посёлке Казбеги у подножия одноимённой вершины.
Разместимся во внедорожниках и отправимся к Троицкой церкви Гергети на высоте 2170 м, возвышающейся над посёлком. Отсюда полюбуемся пятитысячником Казбек, манящим альпинистов со всего мира, мечтающих покорить вершину.
Вечером заглянем в местное кафе на ужин, насладимся грузинской кухней, познакомимся друг с другом и поднимем бокал вина за насыщенное и интересное путешествие.
Арка Дружбы, крепость Ананури и Тбилиси
Начнём день с первыми лучами солнца, чтобы застать рассвет на вершине Казбек. После завтрака соберём вещи и поедем в Тбилиси. Путь пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге, известной ещё с 19 века. Вы увидите гордые заснеженные вершины и деревни, затерянные в долинах.
Прогуляемся к Гвелетским Большому и Малому водопадам. В маленьком селении оставим машину и дальше пойдём пешком через можжевеловую рощу в ущелье. Полюбуемся впечатляющим зрелищем — застывшими во льдах водными громадами. Прогулка состоится при благоприятных погодных условиях (низкий уровень снега и льда).
Побываем на перевале с высотой 2395 метров, увидим сторожевую башню. А ещё заедем в необычную локацию, где в камнях высечены огромные головы видных грузинских деятелей.
Увидим Арку Дружбы, застывшую на обрыве с головокружительным видом на Долину дьявола. Затем остановимся у средневековой крепости Ананури 16 века, которую так и не удалось взять ни одному захватчику во время местных феодальных войн. Поднимемся на смотровую площадку башни, пройдём по узкой тропинке вдоль оборонительной стены и сделаем эффектные кадры крепости на фоне лазури Жинвальского водохранилища.
Поедем к монастырю Джвари 7 века. Ещё в 4 столетии на вершине горы был возведён крест — символ новой веры на территории Грузии и отказа от язычества. Отсюда полюбуемся слиянием Арагвы и Куры.
После заселения в отель в Тбилиси поужинаем, а затем — свободное время. Вы сможете самостоятельно прогуляться по городу или отдохнуть в номере.
Винное настроение Кахетии, мастер-классы и дегустация
Сегодня отправимся в Кахетию, на восток страны, чтобы узнать секрет вкуснейшего грузинского вина. В дороге проведём 2-3 часа. Побываем на одном из крупнейших заводов по производству напитка — «Хареба». Узнаем о технологии производства вина на экскурсии, а затем прогуляемся по территории и пройдём по Кварельскому тоннелю длиной в 7.7 км, прорубленному в Кавказском скальном массиве.
После дегустации посетим мастер-класс по выпечке традиционного грузинского хлеба пури в тандыре, а затем приготовим чурчхелу из натурального виноградного сока с грецкими орехами.
Следующая точка маршрута — город любви Сигнахи, живописно расположившийся на склонах горы. Если повезёт, застанем в городе шумную и весёлую грузинскую свадьбу — ЗАГС здесь работает 24 часа, а расписаться могут любые желающие.
Побываем в монастыре Бодбе, где похоронена святая равноапостольная Нино. Пообедаем с видом на Сигнахи.
Финалом дня станет посещение семейной винодельни. На дегустации вы попробуете 8-10 сортов вина и чачу, узнаете историю производства напитка от основателя и услышите настоящие грузинские тосты из рога. По традиции дома вы оставите свой след маркером на потолке или стене, сделаете фотографию с ёлкой из бутылок и увидите, как гонят чачу. Купим бутылочку вина (или не одну!) и вечером вернёмся в Тбилиси к 21:00-22:00.
Программа для заездов с 13 сентября до середины октября:
Мы примем участие в праздновании сбора винограда — Ртвели. Посетим Сигнали и монастырь Бодбе, а затем отправимся на винодельню. Здесь вас ждёт не только дегустация. Вы своими руками соберёте урожай, а затем ногами будете его давить — прямо как герой Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого».
Посещения второй винодельни и мастер-классов не будет. При невозможности проведения Ртвели (плохая погода, град побил урожай и прочие ЧП), выезд проводится по стандартной программе, указанной выше. Если Ртвели начнут проводить раньше при раннем созревании урожая, то мы организуем его уже в первом сентябрьском путешествии (2-7 сентября).
Экскурсия по Тбилиси
Позавтракаем и начнём прогулку-экскурсию по старинной и новой частям города. Местный гид проведёт по колоритным улочкам и выведет на широкие проспекты, погрузит в грузинские обычаи и расскажет историю основания Тифлиса. Вас ждёт подъём по канатной дороге к смотровой площадке, с которой открывается захватывающий вид на визитную карточку Тбилиси — монумент «Мать Картли» и крепость Нарикала.
За 3-4 часа экскурсионного выезда мы побываем на площади Свободы, пройдём по мосту Мира, заглянем в парк Рике и Инжировое ущелье, увидим серную баню, в которой бывал А. С. Пушкин, посетим водопады в самом центре города и полюбуемся башней Габриадзе у театра Марионеток.
Насладимся атмосферой древнего города и поедем в Армению. Проведём в пути 5-6 часов, в зависимости от прохождения границы и дорожной ситуации. По пути будем любоваться оранжево-красными скалами, перевалами и вершинами. После заселения в отель поужинаем на армянском фудкорте. Здесь можно попробовать вкуснейшие кебабы, шаурму, хачапури в тандыре и насладиться на десерт местными сладостями. Если останутся силы, пройдёмся по вечернему Еревану.
Дилижан, озеро Севан и Гарни
Разместимся в машине и отправимся за пределы города, слушая рассказ местного гида об удивительной истории Армении и её народа. Остановимся у монастыря Агарцин, что на армянском означает «игра орлов». Самая древняя постройка комплекса, возвышающегося над лесным полотном, относится к 11 веку — церковь Святого Григора была создана спасающимися от преследования монахами.
Следующая точка маршрута — город Дилижан, прозванный «местной Швейцарией» за колоритные узкие улочки, живописные домики с резными балконами и брусчатые дорожки.
Остановимся у голубой жемчужины Армении и со смотровой площадки рассмотрим Севан, окружённый горными вершинами. Обед устроим на берегу — насладимся свежевыловленным сигом и тёртой и обжаренной в сливочном масле картошечкой, любуясь завораживающими пейзажами.
Затем прогуляемся до лестницы к монастырю Севанаванк, основанному монахами-отшельниками в 8 веке. Преодолеем 200 ступеней и окажемся у уникального памятника армянскому зодчеству: святыня возведена из неотполированных блоков чёрной вулканической породы. Отсюда открывается захватывающих дух вид на Севан.
Сделаем эффектные фотографии и поедем дальше, нас уже ждёт «Симфония камней» в ущелье Гарни. Скалы здесь имеют причудливую форму узких столбов и напоминают трубы органа.
Полюбуемся чудом природы и отправимся дальше по Армении — в монастырь Гегард 4 века, высеченный из мраморных монолитов и словно выросший прямо из земли. Рассказывают, что здесь хранилось «Копьё судьбы», которым римский воин пронзил сердце распятого Иисуса. Пройдём по пещерным кельям и заглянем в часовню, высеченную в камне. У монастыря желающие смогут попробовать гату — традиционный сладкий пирог с начинкой.
Продолжим путешествие и заедем в Гарни. Покажется, будто мы оказались в Афинах и любуемся на Акрополь. Храм возвышается на холме, откуда можно увидеть виноградники и горы. Нам повезёт застать Гарни в сумерках, когда античный шедевр подсвечивается огнями. Обратите внимание: в разные даты храм посещается при дневном либо при вечернем освещении. Увидеть Гарни с подсветкой не 100% вероятность.
Вечером вернёмся в Ереван, чтобы поужинать и обсудить путешествие.
Прогулка по столице и отъезд
Сегодня прогуляемся по Еревану. Побываем на вершине «Каскада» — многоуровневой смотровой площадки, и полюбуемся Араратом, подсвеченным лучами заходящего солнца. Увидим необычные скульптуры и арт-объекты города, пройдём через площадь Свободы, свернём на Северный проспект и посетим площадь Республики — сердце Еревана.
Заглянем на рынок «ГУМ». Закупимся сувенирами, пополним запасы вина, сладостей и сухофруктов.
Обед — самостоятельно, если ваш вылет будет после 16:30. Завершим программу в 13:00-14:00, заберём вещи из отеля и поедем в аэропорт. Рекомендуем брать билеты с вылетом не ранее 16:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|71 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по программе
- Трансфер из Тбилиси и в аэропорт Еревана
- 2 дегустации и экскурсии по винодельням
- 2 мастер-класса по приготовлению хлеба пури и чурчхелы
- Экскурсия по Тбилиси с гидом
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги гида во время групповой экскурсии по Тбилиси (3-4 часа) и в экскурсии по Армении в 5-й день, в остальное время - сопровождение организаторов и водителей
- Подъём на внедорожниках к храму Гергети
- Участие в Ртвели (в выездах с 13 сентября-середина октября)
Что не входит в цену
- Билеты до Владикавказа и обратный вылет из Еревана
- Обеды и остальные ужины
- 1-местное размещение
- Трансфер из Владикавказа - 2300 ₽ за чел
- Обратите внимание, стоимость зависит от дат:
- Заезд 5 мая - 75 600 ₽
- С 9 июня - 73 600 ₽
- Обратите внимание: выезд проводят организаторы, профессиональный гид будет только во время экскурсии по Тбилиси и в поездке по Армении в 5-й день
