В Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор

Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Провести отпуск в Грузии, дегустируя вино, гуляя по Тбилиси и любуясь городом любви Сигнахи, или поехать в Армению за душевными тостами, древними монастырями, будто выросшими прямо из скалы, и бескрайним
озером Севан? Выбирать не придётся — в путешествие уже включены лучшие достопримечательности обеих стран для насыщенных выходных! Вы с ветерком прокатитесь на внедорожнике, научитесь делать чурчхелу, побываете в Дилижане и полюбуетесь античным наследием Армении — языческим храмом в Гарни.

В заездах с 13 сентября по середину октября вас ждёт участие в празднике Ртвели — вы будете собирать виноград и мять его ногами, как Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого».

Описание тура

Организационные детали

Обращаем внимание, что в выезде нет профессионального гида. Организаторы полностью проводят поездку, но у нас нет микрофона, и о каждом доме по дороге мы рассказать не сможем. Организаторы дадут основную информацию о локациях по маршруту. Профессиональный гид будет в экскурсии по Тбилиси (она займет 3-4 часа) и по Армении в 5-й день.

В выездах с датами декабрь-апрель могут закрыть границу Грузия-Россия из-за погодных условий (угроза схода лавин), спрогнозировать это невозможно. Рекомендуем брать билеты во Владикавказ с опцией возврата/переноса рейса или прилететь в Тбилиси и улететь оттуда (поможем с трансфером). Участникам, которые задержались во Владикавказе на 1-2 дня, мы подбираем отель, также за небольшую доплату организуем экскурсии с гидами. В Грузии мы так меняем программу, что успеваем посмотреть всё запланированное. Каждый раз действуем по ситуации.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Грузию

Встретимся и заселимся в мини-отель в посёлке Казбеги у подножия одноимённой вершины.

Разместимся во внедорожниках и отправимся к Троицкой церкви Гергети на высоте 2170 м, возвышающейся над посёлком. Отсюда полюбуемся пятитысячником Казбек, манящим альпинистов со всего мира, мечтающих покорить вершину.

Вечером заглянем в местное кафе на ужин, насладимся грузинской кухней, познакомимся друг с другом и поднимем бокал вина за насыщенное и интересное путешествие.

Возможен выезд из Владикавказа за доплату. В путешествиях с датами декабрь-апрель могут закрыть границу Грузия-Россия из-за погодных условий (угроза схода лавин), спрогнозировать это невозможно. Рекомендуем брать билеты во Владикавказ с опцией возврата/переноса рейса. Участникам, которые задержались во Владикавказе на 1-2 дня, мы подбираем отель, также за небольшую доплату организуем экскурсии с гидами. В Грузии мы так меняем программу, что успеваем посмотреть всё запланированное. Каждый раз действуем по ситуации.

2 день

Арка Дружбы, крепость Ананури и Тбилиси

Начнём день с первыми лучами солнца, чтобы застать рассвет на вершине Казбек. После завтрака соберём вещи и поедем в Тбилиси. Путь пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге, известной ещё с 19 века. Вы увидите гордые заснеженные вершины и деревни, затерянные в долинах.

Прогуляемся к Гвелетским Большому и Малому водопадам. В маленьком селении оставим машину и дальше пойдём пешком через можжевеловую рощу в ущелье. Полюбуемся впечатляющим зрелищем — застывшими во льдах водными громадами. Прогулка состоится при благоприятных погодных условиях (низкий уровень снега и льда).

Побываем на перевале с высотой 2395 метров, увидим сторожевую башню. А ещё заедем в необычную локацию, где в камнях высечены огромные головы видных грузинских деятелей.

Увидим Арку Дружбы, застывшую на обрыве с головокружительным видом на Долину дьявола. Затем остановимся у средневековой крепости Ананури 16 века, которую так и не удалось взять ни одному захватчику во время местных феодальных войн. Поднимемся на смотровую площадку башни, пройдём по узкой тропинке вдоль оборонительной стены и сделаем эффектные кадры крепости на фоне лазури Жинвальского водохранилища.

Поедем к монастырю Джвари 7 века. Ещё в 4 столетии на вершине горы был возведён крест — символ новой веры на территории Грузии и отказа от язычества. Отсюда полюбуемся слиянием Арагвы и Куры.

После заселения в отель в Тбилиси поужинаем, а затем — свободное время. Вы сможете самостоятельно прогуляться по городу или отдохнуть в номере.

3 день

Винное настроение Кахетии, мастер-классы и дегустация

Сегодня отправимся в Кахетию, на восток страны, чтобы узнать секрет вкуснейшего грузинского вина. В дороге проведём 2-3 часа. Побываем на одном из крупнейших заводов по производству напитка — «Хареба». Узнаем о технологии производства вина на экскурсии, а затем прогуляемся по территории и пройдём по Кварельскому тоннелю длиной в 7.7 км, прорубленному в Кавказском скальном массиве.

После дегустации посетим мастер-класс по выпечке традиционного грузинского хлеба пури в тандыре, а затем приготовим чурчхелу из натурального виноградного сока с грецкими орехами.

Следующая точка маршрута — город любви Сигнахи, живописно расположившийся на склонах горы. Если повезёт, застанем в городе шумную и весёлую грузинскую свадьбу — ЗАГС здесь работает 24 часа, а расписаться могут любые желающие.

Побываем в монастыре Бодбе, где похоронена святая равноапостольная Нино. Пообедаем с видом на Сигнахи.

Финалом дня станет посещение семейной винодельни. На дегустации вы попробуете 8-10 сортов вина и чачу, узнаете историю производства напитка от основателя и услышите настоящие грузинские тосты из рога. По традиции дома вы оставите свой след маркером на потолке или стене, сделаете фотографию с ёлкой из бутылок и увидите, как гонят чачу. Купим бутылочку вина (или не одну!) и вечером вернёмся в Тбилиси к 21:00-22:00.

Программа для заездов с 13 сентября до середины октября:

Мы примем участие в праздновании сбора винограда — Ртвели. Посетим Сигнали и монастырь Бодбе, а затем отправимся на винодельню. Здесь вас ждёт не только дегустация. Вы своими руками соберёте урожай, а затем ногами будете его давить — прямо как герой Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого».

Посещения второй винодельни и мастер-классов не будет. При невозможности проведения Ртвели (плохая погода, град побил урожай и прочие ЧП), выезд проводится по стандартной программе, указанной выше. Если Ртвели начнут проводить раньше при раннем созревании урожая, то мы организуем его уже в первом сентябрьском путешествии (2-7 сентября).

4 день

Экскурсия по Тбилиси

Позавтракаем и начнём прогулку-экскурсию по старинной и новой частям города. Местный гид проведёт по колоритным улочкам и выведет на широкие проспекты, погрузит в грузинские обычаи и расскажет историю основания Тифлиса. Вас ждёт подъём по канатной дороге к смотровой площадке, с которой открывается захватывающий вид на визитную карточку Тбилиси — монумент «Мать Картли» и крепость Нарикала.

За 3-4 часа экскурсионного выезда мы побываем на площади Свободы, пройдём по мосту Мира, заглянем в парк Рике и Инжировое ущелье, увидим серную баню, в которой бывал А. С. Пушкин, посетим водопады в самом центре города и полюбуемся башней Габриадзе у театра Марионеток.

Насладимся атмосферой древнего города и поедем в Армению. Проведём в пути 5-6 часов, в зависимости от прохождения границы и дорожной ситуации. По пути будем любоваться оранжево-красными скалами, перевалами и вершинами. После заселения в отель поужинаем на армянском фудкорте. Здесь можно попробовать вкуснейшие кебабы, шаурму, хачапури в тандыре и насладиться на десерт местными сладостями. Если останутся силы, пройдёмся по вечернему Еревану.

5 день

Дилижан, озеро Севан и Гарни

Разместимся в машине и отправимся за пределы города, слушая рассказ местного гида об удивительной истории Армении и её народа. Остановимся у монастыря Агарцин, что на армянском означает «игра орлов». Самая древняя постройка комплекса, возвышающегося над лесным полотном, относится к 11 веку — церковь Святого Григора была создана спасающимися от преследования монахами.

Следующая точка маршрута — город Дилижан, прозванный «местной Швейцарией» за колоритные узкие улочки, живописные домики с резными балконами и брусчатые дорожки.

Остановимся у голубой жемчужины Армении и со смотровой площадки рассмотрим Севан, окружённый горными вершинами. Обед устроим на берегу — насладимся свежевыловленным сигом и тёртой и обжаренной в сливочном масле картошечкой, любуясь завораживающими пейзажами.

Затем прогуляемся до лестницы к монастырю Севанаванк, основанному монахами-отшельниками в 8 веке. Преодолеем 200 ступеней и окажемся у уникального памятника армянскому зодчеству: святыня возведена из неотполированных блоков чёрной вулканической породы. Отсюда открывается захватывающих дух вид на Севан.

Сделаем эффектные фотографии и поедем дальше, нас уже ждёт «Симфония камней» в ущелье Гарни. Скалы здесь имеют причудливую форму узких столбов и напоминают трубы органа.

Полюбуемся чудом природы и отправимся дальше по Армении — в монастырь Гегард 4 века, высеченный из мраморных монолитов и словно выросший прямо из земли. Рассказывают, что здесь хранилось «Копьё судьбы», которым римский воин пронзил сердце распятого Иисуса. Пройдём по пещерным кельям и заглянем в часовню, высеченную в камне. У монастыря желающие смогут попробовать гату — традиционный сладкий пирог с начинкой.

Продолжим путешествие и заедем в Гарни. Покажется, будто мы оказались в Афинах и любуемся на Акрополь. Храм возвышается на холме, откуда можно увидеть виноградники и горы. Нам повезёт застать Гарни в сумерках, когда античный шедевр подсвечивается огнями. Обратите внимание: в разные даты храм посещается при дневном либо при вечернем освещении. Увидеть Гарни с подсветкой не 100% вероятность.

Вечером вернёмся в Ереван, чтобы поужинать и обсудить путешествие.

6 день

Прогулка по столице и отъезд

Сегодня прогуляемся по Еревану. Побываем на вершине «Каскада» — многоуровневой смотровой площадки, и полюбуемся Араратом, подсвеченным лучами заходящего солнца. Увидим необычные скульптуры и арт-объекты города, пройдём через площадь Свободы, свернём на Северный проспект и посетим площадь Республики — сердце Еревана.

Заглянем на рынок «ГУМ». Закупимся сувенирами, пополним запасы вина, сладостей и сухофруктов.

Обед — самостоятельно, если ваш вылет будет после 16:30. Завершим программу в 13:00-14:00, заберём вещи из отеля и поедем в аэропорт. Рекомендуем брать билеты с вылетом не ранее 16:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет71 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по программе
  • Трансфер из Тбилиси и в аэропорт Еревана
  • 2 дегустации и экскурсии по винодельням
  • 2 мастер-класса по приготовлению хлеба пури и чурчхелы
  • Экскурсия по Тбилиси с гидом
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Услуги гида во время групповой экскурсии по Тбилиси (3-4 часа) и в экскурсии по Армении в 5-й день, в остальное время - сопровождение организаторов и водителей
  • Подъём на внедорожниках к храму Гергети
  • Участие в Ртвели (в выездах с 13 сентября-середина октября)
Что не входит в цену
  • Билеты до Владикавказа и обратный вылет из Еревана
  • Обеды и остальные ужины
  • 1-местное размещение
  • Трансфер из Владикавказа - 2300 ₽ за чел
  • Обратите внимание, стоимость зависит от дат:
  • Заезд 5 мая - 75 600 ₽
  • С 9 июня - 73 600 ₽
  • Обратите внимание: выезд проводят организаторы, профессиональный гид будет только во время экскурсии по Тбилиси и в поездке по Армении в 5-й день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси до 15:30 или на ж/д вокзале в 16:00-16:30. Более поздний прилёт обсуждается. Возможен выезд из Владикавказа за доплату. В путешествиях с датами декабрь-апрель могут закрыть границу Грузия-Россия из-за погодных условий (угроза схода лавин), спрогнозировать это невозможно. Рекомендуем брать билеты во Владикавказ с опцией возврата/переноса рейса
Завершение: Аэропорт Еревана, 14:00-14:30 - выбирайте рейсы с вылетом после 16:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Тбилиси
Провела экскурсии для 153 туристов
Я организатор душевных и запоминающихся туров. В наших путешествиях присутствую лично я или один из организаторов и гидов команды. Идея создания проекта возникла так: я начала путешествовать самостоятельно с 18 лет
и открыла для себя красоту России и мира. Мне всегда хотелось знакомиться с новыми людьми и создавать яркие поездки в большой компании, поэтому однажды я решила собрать её. Вместе с командой мы обучались, разрабатывали маршруты, создавали соцсети и с 2020 года проводим авторские туры, о которых мечтали. Наша миссия в том, что мы лично изучили каждую локацию наших путешествий, а некоторые участники команды живут там всю жизнь. Наша цель — показать вам этот удивительный мир и подарить чувство лёгкости, когда «всё идёт по плану», а иногда «планы в сторону, хотим импровизировать». Если мы создаём тур, значит искренне влюблены в это место и уверены: здесь есть что увидеть, попробовать и за что влюбиться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Всё было круто продумано и устроено, большое спасибо Наталье и Никите за это! Для меня это был первый раз в поездке с группой.
К
Это было просто классное приключение! Программа была очень насыщенной и хорошо продуманной, все организаторы очень внимательные, благодаря чему эмоции остались только приятные
Советую всем, кто думает куда поехать!
С
Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде программа была всего 6 дней, но по ощущениям не меньше
двух недель отдыхали! Вернулись на работу наполненные и вдохновленные! Однозначно сошлись во мнении, что совмещенная программа Грузия+Армения выигрывает! Из столиц голосуем за Тбилиси, а вот природа, горные древние храмы, и что вообще удивительно, еда - это Армения! Ну а солнце, которое нам светило оба дня, и Арарат, который радовал своими очертаниями, это вообще нет слов! Спасибо за ваш труд, за ваше внимание и заботу к каждому участнику! Желаем процветания и новых, интересных маршрутов!!!!

