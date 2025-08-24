Сегодня отправимся в Кахетию, на восток страны, чтобы узнать секрет вкуснейшего грузинского вина. В дороге проведём 2-3 часа. Побываем на одном из крупнейших заводов по производству напитка — «Хареба». Узнаем о технологии производства вина на экскурсии, а затем прогуляемся по территории и пройдём по Кварельскому тоннелю длиной в 7.7 км, прорубленному в Кавказском скальном массиве.

После дегустации посетим мастер-класс по выпечке традиционного грузинского хлеба пури в тандыре, а затем приготовим чурчхелу из натурального виноградного сока с грецкими орехами.

Следующая точка маршрута — город любви Сигнахи, живописно расположившийся на склонах горы. Если повезёт, застанем в городе шумную и весёлую грузинскую свадьбу — ЗАГС здесь работает 24 часа, а расписаться могут любые желающие.

Побываем в монастыре Бодбе, где похоронена святая равноапостольная Нино. Пообедаем с видом на Сигнахи.

Финалом дня станет посещение семейной винодельни. На дегустации вы попробуете 8-10 сортов вина и чачу, узнаете историю производства напитка от основателя и услышите настоящие грузинские тосты из рога. По традиции дома вы оставите свой след маркером на потолке или стене, сделаете фотографию с ёлкой из бутылок и увидите, как гонят чачу. Купим бутылочку вина (или не одну!) и вечером вернёмся в Тбилиси к 21:00-22:00.

Программа для заездов с 13 сентября до середины октября:

Мы примем участие в праздновании сбора винограда — Ртвели. Посетим Сигнали и монастырь Бодбе, а затем отправимся на винодельню. Здесь вас ждёт не только дегустация. Вы своими руками соберёте урожай, а затем ногами будете его давить — прямо как герой Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого».

Посещения второй винодельни и мастер-классов не будет. При невозможности проведения Ртвели (плохая погода, град побил урожай и прочие ЧП), выезд проводится по стандартной программе, указанной выше. Если Ртвели начнут проводить раньше при раннем созревании урожая, то мы организуем его уже в первом сентябрьском путешествии (2-7 сентября).