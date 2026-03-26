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Индивидуальный тур в Сванетию на джипе с горнолыжным отдыхом, съёмкой на дрон и программой на выбор

Побывать в самом высокогорном селе Европы, погулять в городе канатных дорог и полюбоваться горами
Приглашаем вас в путешествие из Тбилиси в Сванетию.

По пути мы побываем в удивительной Чиатуре, городе канатных дорог, заглянем в Кутаиси и исследуем подземный мир пещеры Прометея.

В Местии вы увидите старинные
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башни, знаменитые качели и поражающие воображение горные пейзажи, а в Ушгули осмотрите древний монастырь Ламария.

Посетим два горнолыжных курорта — «Хацвали» и «Тетнульди», где желающие смогут покорить снежные склоны на лыжах или сноуборде.

Программа последних дней зависит от вас: можем вернуться в Тбилиси и погулять по столице или останемся в горах, где доступно множество развлечений: катание верхом, квадроциклы, багги и даже параплан. Лучшие моменты путешествия будем снимать на дрон.

5
5 отзывов
Индивидуальный тур в Сванетию на джипе с горнолыжным отдыхом, съёмкой на дрон и программой на выбор
Индивидуальный тур в Сванетию на джипе с горнолыжным отдыхом, съёмкой на дрон и программой на выбор
Индивидуальный тур в Сванетию на джипе с горнолыжным отдыхом, съёмкой на дрон и программой на выбор

Описание тура

Организационные детали

Сванетия зимой — это сочетание яркого солнца и морозного воздуха, поэтому советуем взять термобельё, тёплую непромокаемую обувь на нескользящей подошве, солнцезащитные очки.

Программа тура по дням

1 день

Чиатура и Кутаиси

Выезжаем из Тбилиси в Чиатуру. По пути будем любоваться горными пейзажами и зелёными долинами. По прибытии прогуляемся по городу, где до сих пор работают старинные канатные дороги советской эпохи, и ощутим атмосферу индустриального прошлого региона.

Продолжим путь в Кутаиси. Если позволит время, погуляем по городу. Заселимся в гостиницу и отдохнём.

Чиатура и КутаисиЧиатура и КутаисиЧиатура и Кутаиси
2 день

Пещера Прометея, прибытие в Местию

Из Кутаиси отправимся в сторону Местии. По дороге заглянем в пещеру Прометея — одно из самых впечатляющих природных чудес Грузии. Пройдём по освещённым подземным залам с причудливыми сталактитами и сталагмитами, отражающимися в подземных озёрах.

После экскурсии начнём подъём в горы. Будем делать остановки на смотровых площадках и фотографировать живописные ущелья и снежные вершины. Ближе к вечеру прибудем в сердце Сванетии — уютный горный городок Местия. Разместимся в отеле, где нас будет ждать тёплый ужин и отдых.

Пещера Прометея, прибытие в МестиюПещера Прометея, прибытие в Местию
3 день

Музей Местии, качели в Хешкили и горнолыжный курорт «Хацвали»

Будем знакомиться с Местией и её окрестностями. Утром посетим музей Местии, где собрана богатая коллекция артефактов и реликвий Сванетии. Затем отправимся к знаменитым качелям в Хешкили и поднимемся на смотровую площадку, откуда открываются захватывающие виды на горные пики и долины.

После прогулки проведём день на горнолыжном курорте «Хацвали» — вы сможете покататься по живописным склонам, насладиться свежим горным воздухом и панорамой заснеженных вершин.

Музей Местии, качели в Хешкили и горнолыжный курорт «Хацвали»Музей Местии, качели в Хешкили и горнолыжный курорт «Хацвали»Музей Местии, качели в Хешкили и горнолыжный курорт «Хацвали»Музей Местии, качели в Хешкили и горнолыжный курорт «Хацвали»
4 день

Горнолыжный курорт «Тетнульди»

После завтрака отправимся на один из самых впечатляющих горнолыжных курортов Кавказа — «Тетнульди». Дорога пройдёт среди величественных горных пейзажей и снежных склонов. Поднимемся по канатным дорогам до высоты 3160 метров, откуда открываются панорамные виды на вершины Большого Кавказа.

День проведём на склонах: будем кататься, отдыхать и наслаждаться атмосферой гор. Канатные дороги работают с 10:00 до 16:00–17:00, поэтому времени для активного отдыха будет достаточно.

Горнолыжный курорт «Тетнульди»Горнолыжный курорт «Тетнульди»Горнолыжный курорт «Тетнульди»Горнолыжный курорт «Тетнульди»
5 день

Ушгули и монастырь Ламария

После завтрака отправимся в Ушгули — самое высокогорное постоянно населённое поселение Европы, расположенное на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Дорога пройдёт через живописные горные перевалы и долины.

Посетим монастырь Ламария, построенный в 8 веке и считающийся жемчужиной Сванетии. В ясную погоду желающие смогут арендовать лошадей и отправиться к истоку реки Ингури, у подножия величественной горы Шхара.

К вечеру вернёмся в Местию.

Ушгули и монастырь ЛамарияУшгули и монастырь Ламария
6 день

Программа на выбор

Дальше программа зависит от вас: можем остаться в Сванетии и продолжить наслаждаться горами или вернуться в Тбилиси и гулять по столице.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
7 день

Программа на выбор

Если вы решите остаться в горах, по желанию сможете покататься на лыжах, прогуляться верхом, прокатиться на снегоходе, квадроцикле и багги или даже полетать на параплане.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
8 день

Отъезд

Наш тур завершён, до новых встреч!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии
  • Услуги гида-водителя и его проживание
  • Съёмка на дрон
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Билеты в пещеру Прометея - €17, с лодкой - €30
  • Дополнительные активности на ваш выбор (катание на курортах, квадроцикл, параплан, прогулка верхом и т. д.)
Место начала и завершения?
Тбилиси, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 71 туриста
Я представляю дружную команду гидов в Грузии. С радостью покажем вам самые интересные и живописные места любимой страны. Ждём вас на наших экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Не так давно мы с женой и детьми отправились в Грузию, потому что давно хотели увидеть эту страну. И нам очень повезло, так как мы познакомились с гидом Мишо, благодаря
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которому поездка стала по-настоящему особенной.
Мишо был не просто водителем, а настоящим проводником в мир Грузии, потому что показывал нам такие места, от которых захватывало дух. Мы видели горы, реки, озёра и водохранилища, а водопады и ледники вообще сложно описать словами. Он водил нас к родникам, где вода прозрачная и холодная, и мы любовались облаками, которые плыли прямо над вершинами. А ещё мы попробовали самые вкусные хинкали и хачапури, которые только можно найти в стране, и ловили форель в горных реках, для того чтобы потом пожарить её на гриле, это было невероятно вкусно. Отдельный восторг пикник с шашлыками на фоне цветущих полей, ледников и бескрайних просторов.
Как же забыть про грузинское вино, которое делают по древним рецептам! Оно пропитано историей и солнцем.
Гостеприимство местных жителей останется в памяти надолго, так что мы обязательно вернёмся сюда снова и снова. Все эти яркие впечатления заслуга Мишо, потому что он показывал нам страну с настоящей страстью и любовью, делясь историями и традициями. Огромное спасибо ему и всем, кто хочет по-настоящему узнать Грузию, очень рекомендуем!

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Т
Этим летом мы с друзьями снова приехали в Грузию, потому что в прошлый раз она нас очень впечатлила. И второй раз не разочаровал - это путешествие останется в сердце надолго.
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Всё началось с Кахетии, где мы попробовали местное вино и попали на невероятно вкусный ужин к Георгию. Он задал такой тон, что вся поездка пропиталась теплом, щедростью и настоящим грузинским духом.
Дальше мы отправились в Сванетию, так как хотели увидеть горы. По дороге останавливались в местах с такими видами, что дух захватывало. Местия и её окрестности, а особенно Ушгули, показались нам словно из другой эпохи. А пикник на Тетенульди - это вообще отдельная магия, потому что там чувствуешь себя частью природы. И день рождения мы встретили на Зелёном озере, где жарили поросёнка, смеялись и наслаждались моментом абсолютного счастья. Завершили маршрут в Лечхуми, где посмотрели водопад Рачха, и это был красивый финал.
Отдельное спасибо нашему гиду Мишо. Он не только виртуозно водил по горным дорогам, но и создавал такую атмосферу, что мы чувствовали себя в безопасности даже там, где кажется, что ехать невозможно. Благодаря ему поездка стала настоящим приключением, в которое хочется вернуться. Мишо, спасибо тебе огромное! Надеемся, что это не последняя наша встреча.

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Т
Я наконец исполнила свою мечту, потому что очень хотела увидеть Сванетию и горы зимой. И это оказалось даже лучше, чем я представляла.
У нас собралась отличная компания, хотя до поездки мы
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совсем не знали друг друга. Но это ни капли не помешало, так как атмосфера сразу сложилась тёплая и дружеская.
Маршрут был очень динамичным, и Мишо постоянно подстраивался под наши пожелания, для того чтобы мы успели увидеть всё, что хотели. Мы пробовали очень разную национальную еду, потому что заходили в те места, которые выбирали все вместе.
Отдельная благодарность за то, как было организовано празднование Нового года. Отель оказался шикарным, а персонал — невероятно гостеприимным. И всё это Мишо подобрал для нас заранее, так что мы вообще не переживали.
Природа вокруг просто нереальная. Кажется, что ты попал в инстаграмные пейзажи, потому что таких красок и видов в обычной жизни не встречаешь. Фотографии даже близко не передают того, что мы видели своими глазами.

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В
Мы почти год мечтали об этом путешествии, потому что хотели поехать в Грузию большой компанией. Ещё весной начали общаться с Мишико, так как готовиться заранее всегда спокойнее. И уже тогда,
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после первого телефонного разговора, мы почувствовали, что это наш человек. Даже планирование с ним было в радость, потому что он сразу расположил к себе.
Но только в аэропорту Тбилиси мы поняли, как сильно ошибались. Потому что Мишико оказался не просто нашим человеком, а супер-нашим и супер-человеком во всех смыслах. С первых минут мы попали под его обаяние и грузинское гостеприимство, и дальше понеслось. Тбилиси, Мцхета, древние храмы и монастыри. Потом два дня в Кахетии, где мы попали на невероятное застолье к Георги, дегустировали вино и чувствовали себя как дома. В дороге разговаривали обо всём: о любви, о Грузии, о вине. И нам казалось, что лучше уже быть не может, но Мишико хитро спланировал Казбеги на четвёртый день.
И эта поездка превзошла всё, потому что горы, реки, водопады и виды из окна машины были такими, что словами не передать. А про хинкали мы даже не будем говорить, потому что это отдельная история. Экскурсия закончилась в час ночи, а утром мы уже ехали в Западную Грузию. Боржоми, Ахалцихе, сбор грибов на перевале, каньоны, пещеры, пикники - и всё это легко, весело и без напряжения. Потому что с нами был человек, с которым по-другому просто не бывает.
А потом была Сванетия. И тут слова заканчиваются, так как красота нереальная. А шашлык, который Мишино приготовил на леднике, надо пробовать. Вкуснее был только его сюрприз в Лечхуми, потому что он любит удивлять.
Это путешествие доказало, что все отзывы про Мишико - чистая правда. Он лучший в Грузии, потому что он не просто гид, а человек, который любит Бога, свою страну, семью, друзей, горы и вино. И ещё он суперводитель, суперфотограф, любит мыть машину и фотографировать полевые цветы. А ещё он правильно ест хинкали и отличный тамада. И мы точно знаем, что он Счастливчик, потому что сами это проверили.
Две недели мы были как дома, и наше общение не заканчивается. Мишико, мы учимся жить без тебя, но хотим вернуться. Жди нас, мы уже начинаем тренировки, для того чтобы дойти по руслу реки до водопада.

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С
Я очень хотел показать эту удивительную страну своим уже взрослым детям. Обычно я не большой любитель экскурсий с гидом, так как детей сложно увлечь, но друзья посоветовали Мишо, и мы
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решили попробовать. С первой же встречи у нас было ощущение, что мы встретили старого грузинского друга, который влюблён в природу, историю и обычаи своей страны и решил показать нам всё самое лучшее.
Путешествие получилось незабываемым, потому что оно было наполнено встречами с прекрасными людьми, невероятными видами, захватывающими историями и настоящими приключениями. Мы попробовали неповторимую грузинскую кухню, почувствовали гостеприимство и обычаи, причём не как туристы, а как друзья, которые пришли в гости. Ну и конечно, куда без вина и тостов!
Если вы хотите по-настоящему почувствовать Грузию, увидеть самые красивые места, до некоторых из которых не так просто добраться, и получить впечатления на всю жизнь, то вам точно к Мишо. Огромное спасибо ему за то, что сделал нашу поездку такой тёплой и живой.

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