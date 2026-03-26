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после первого телефонного разговора, мы почувствовали, что это наш человек. Даже планирование с ним было в радость, потому что он сразу расположил к себе.

Но только в аэропорту Тбилиси мы поняли, как сильно ошибались. Потому что Мишико оказался не просто нашим человеком, а супер-нашим и супер-человеком во всех смыслах. С первых минут мы попали под его обаяние и грузинское гостеприимство, и дальше понеслось. Тбилиси, Мцхета, древние храмы и монастыри. Потом два дня в Кахетии, где мы попали на невероятное застолье к Георги, дегустировали вино и чувствовали себя как дома. В дороге разговаривали обо всём: о любви, о Грузии, о вине. И нам казалось, что лучше уже быть не может, но Мишико хитро спланировал Казбеги на четвёртый день.

И эта поездка превзошла всё, потому что горы, реки, водопады и виды из окна машины были такими, что словами не передать. А про хинкали мы даже не будем говорить, потому что это отдельная история. Экскурсия закончилась в час ночи, а утром мы уже ехали в Западную Грузию. Боржоми, Ахалцихе, сбор грибов на перевале, каньоны, пещеры, пикники - и всё это легко, весело и без напряжения. Потому что с нами был человек, с которым по-другому просто не бывает.

А потом была Сванетия. И тут слова заканчиваются, так как красота нереальная. А шашлык, который Мишино приготовил на леднике, надо пробовать. Вкуснее был только его сюрприз в Лечхуми, потому что он любит удивлять.

Это путешествие доказало, что все отзывы про Мишико - чистая правда. Он лучший в Грузии, потому что он не просто гид, а человек, который любит Бога, свою страну, семью, друзей, горы и вино. И ещё он суперводитель, суперфотограф, любит мыть машину и фотографировать полевые цветы. А ещё он правильно ест хинкали и отличный тамада. И мы точно знаем, что он Счастливчик, потому что сами это проверили.

Две недели мы были как дома, и наше общение не заканчивается. Мишико, мы учимся жить без тебя, но хотим вернуться. Жди нас, мы уже начинаем тренировки, для того чтобы дойти по руслу реки до водопада.