По пути мы побываем в удивительной Чиатуре, городе канатных дорог, заглянем в Кутаиси и исследуем подземный мир пещеры Прометея.
В Местии вы увидите старинные
Описание тура
Организационные детали
Сванетия зимой — это сочетание яркого солнца и морозного воздуха, поэтому советуем взять термобельё, тёплую непромокаемую обувь на нескользящей подошве, солнцезащитные очки.
Программа тура по дням
Чиатура и Кутаиси
Выезжаем из Тбилиси в Чиатуру. По пути будем любоваться горными пейзажами и зелёными долинами. По прибытии прогуляемся по городу, где до сих пор работают старинные канатные дороги советской эпохи, и ощутим атмосферу индустриального прошлого региона.
Продолжим путь в Кутаиси. Если позволит время, погуляем по городу. Заселимся в гостиницу и отдохнём.
Пещера Прометея, прибытие в Местию
Из Кутаиси отправимся в сторону Местии. По дороге заглянем в пещеру Прометея — одно из самых впечатляющих природных чудес Грузии. Пройдём по освещённым подземным залам с причудливыми сталактитами и сталагмитами, отражающимися в подземных озёрах.
После экскурсии начнём подъём в горы. Будем делать остановки на смотровых площадках и фотографировать живописные ущелья и снежные вершины. Ближе к вечеру прибудем в сердце Сванетии — уютный горный городок Местия. Разместимся в отеле, где нас будет ждать тёплый ужин и отдых.
Музей Местии, качели в Хешкили и горнолыжный курорт «Хацвали»
Будем знакомиться с Местией и её окрестностями. Утром посетим музей Местии, где собрана богатая коллекция артефактов и реликвий Сванетии. Затем отправимся к знаменитым качелям в Хешкили и поднимемся на смотровую площадку, откуда открываются захватывающие виды на горные пики и долины.
После прогулки проведём день на горнолыжном курорте «Хацвали» — вы сможете покататься по живописным склонам, насладиться свежим горным воздухом и панорамой заснеженных вершин.
Горнолыжный курорт «Тетнульди»
После завтрака отправимся на один из самых впечатляющих горнолыжных курортов Кавказа — «Тетнульди». Дорога пройдёт среди величественных горных пейзажей и снежных склонов. Поднимемся по канатным дорогам до высоты 3160 метров, откуда открываются панорамные виды на вершины Большого Кавказа.
День проведём на склонах: будем кататься, отдыхать и наслаждаться атмосферой гор. Канатные дороги работают с 10:00 до 16:00–17:00, поэтому времени для активного отдыха будет достаточно.
Ушгули и монастырь Ламария
После завтрака отправимся в Ушгули — самое высокогорное постоянно населённое поселение Европы, расположенное на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Дорога пройдёт через живописные горные перевалы и долины.
Посетим монастырь Ламария, построенный в 8 веке и считающийся жемчужиной Сванетии. В ясную погоду желающие смогут арендовать лошадей и отправиться к истоку реки Ингури, у подножия величественной горы Шхара.
К вечеру вернёмся в Местию.
Программа на выбор
Дальше программа зависит от вас: можем остаться в Сванетии и продолжить наслаждаться горами или вернуться в Тбилиси и гулять по столице.
Программа на выбор
Если вы решите остаться в горах, по желанию сможете покататься на лыжах, прогуляться верхом, прокатиться на снегоходе, квадроцикле и багги или даже полетать на параплане.
Отъезд
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии
- Услуги гида-водителя и его проживание
- Съёмка на дрон
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Проживание
- Питание
- Билеты в пещеру Прометея - €17, с лодкой - €30
- Дополнительные активности на ваш выбор (катание на курортах, квадроцикл, параплан, прогулка верхом и т. д.)
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У нас собралась отличная компания, хотя до поездки мы