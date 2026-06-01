Встретим вас по прибытии и доставим в отель. После небольшой паузы вы отправитесь на интерактивную экскурсию по старому Тбилиси.

На узких улочках увидите кружевные балконы и эффектные парадные домов начала 20 века, погуляете по атмосферному Сололаки и подниметесь к крепости Нарикала. Заглянете во дворики, отыщете скрытые архитектурные детали, раскроете тайны. А небольшие задания и элементы игры помогут лучше прочувствовать Грузию.

На прогулке вас сопроводит фотограф, который сделает кадры на фоне знаковых локаций. Вечером — чайная церемония, практика снятия напряжения и дыхательная техника пранаяма для восстановления внутреннего баланса.