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Грузинская перезагрузка: отель 4*, йога, фотосессии и гастропогружение

Тбилиси, Мцхета и приют для животных. Кулинарный мастер-класс, чайные церемонии, пикник и застолье
Это путешествие — про баланс архитектуры и природы, традиций и осознанности, движения и тишины.

Вы поселитесь в хорошем отеле с удобным расположением, погрузитесь в атмосферу страны с комфортом и без долгих
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переездов. Каждый день будете практиковать йогу, расслабитесь за чашкой чая, погуляете в компании фотографа.

В Тбилиси рассмотрите кружевные балконы и подниметесь к каменным стражам — крепости Нарикала и монументу «Летопись Грузии».

В Мцхете увидите символы многовековой веры — монастырь Джвари и собор Светицховели, понаблюдаете за спасёнными от браконьеров медведями, волками, лисами, енотами, лошадьми. Устроите пикник у озера Сиони, слепите своими руками и отведаете хинкали и хачапури по-аджарски.

И, конечно, ощутите знаменитое кавказское гостеприимство за щедро накрытым столом с тостами, многоголосым пением, игрой на пандури и танцами.

Грузинская перезагрузка: отель 4*, йога, фотосессии и гастропогружение
Грузинская перезагрузка: отель 4*, йога, фотосессии и гастропогружение
Грузинская перезагрузка: отель 4*, йога, фотосессии и гастропогружение

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Программа тура по дням

1 день

Интерактивная прогулка по старому Тбилиси с фотографом, чайная церемония, йога

Встретим вас по прибытии и доставим в отель. После небольшой паузы вы отправитесь на интерактивную экскурсию по старому Тбилиси.

На узких улочках увидите кружевные балконы и эффектные парадные домов начала 20 века, погуляете по атмосферному Сололаки и подниметесь к крепости Нарикала. Заглянете во дворики, отыщете скрытые архитектурные детали, раскроете тайны. А небольшие задания и элементы игры помогут лучше прочувствовать Грузию.

На прогулке вас сопроводит фотограф, который сделает кадры на фоне знаковых локаций. Вечером — чайная церемония, практика снятия напряжения и дыхательная техника пранаяма для восстановления внутреннего баланса.

Интерактивная прогулка по старому Тбилиси с фотографом, чайная церемония, йогаИнтерактивная прогулка по старому Тбилиси с фотографом, чайная церемония, йогаИнтерактивная прогулка по старому Тбилиси с фотографом, чайная церемония, йогаИнтерактивная прогулка по старому Тбилиси с фотографом, чайная церемония, йогаИнтерактивная прогулка по старому Тбилиси с фотографом, чайная церемония, йога
2 день

Йога, реабилитационный центр для животных, пикник у озера Сиони, кулинарный мастер-класс

Утром вы попрактикуете хатха-йогу, поработаете с телом и дыханием для мягкого пробуждения и внутреннего равновесия.

После завтрака поедете в лес, по пути будет лёгкий хайкинг. Посетите центр реабилитации диких животных. Здесь живут спасённые от браконьеров медведи, волки, лисы, еноты, лошади. Под присмотром сотрудников вы сможете угостить их привезённым кормом.

Далее направитесь к озеру Сиони. На берегу устроите пикник и чайную церемонию, погрузитесь в медитативную атмосферу. Затем увидите раннесредневековую крепость, служившую резиденцией грузинских царей. Поучаствуете в мастер-классе: вместе с поваром приготовите хинкали и хачапури и, конечно, их попробуете.

Вечером вернётесь в Тбилиси.

Йога, реабилитационный центр для животных, пикник у озера Сиони, кулинарный мастер-классЙога, реабилитационный центр для животных, пикник у озера Сиони, кулинарный мастер-классЙога, реабилитационный центр для животных, пикник у озера Сиони, кулинарный мастер-классЙога, реабилитационный центр для животных, пикник у озера Сиони, кулинарный мастер-классЙога, реабилитационный центр для животных, пикник у озера Сиони, кулинарный мастер-классЙога, реабилитационный центр для животных, пикник у озера Сиони, кулинарный мастер-классЙога, реабилитационный центр для животных, пикник у озера Сиони, кулинарный мастер-классЙога, реабилитационный центр для животных, пикник у озера Сиони, кулинарный мастер-класс
3 день

Йога, Мцхета, «Летопись Грузии», грузинское застолье

Утром — йога и медитация под мелодии поющих чаш, завтрак. Затем вы побываете в первой столице Грузии, духовном сердце страны — Мцхете. Погуляете по центру, зайдёте в собор Светицховели, связанный с преданием о Хитоне Господнем. Подниметесь к монастырю Джвари и полюбуетесь слиянием Арагви и Куры.

В окрестностях Тбилиси посетите монументальный комплекс «Летопись Грузии», погружающий в историю. На фоне масштабных барельефов проведёте ещё одну фотосессию.

После перерыва в столице отправитесь в гости к семье, где вас будут ждать за накрытым столом. Вы узнаете, что такое знаменитое кавказское гостеприимство и грузинское застолье: будут тамада, многоголосое пение, игра на пандури, тосты и танцы.

Йога, Мцхета, «Летопись Грузии», грузинское застольеЙога, Мцхета, «Летопись Грузии», грузинское застольеЙога, Мцхета, «Летопись Грузии», грузинское застольеЙога, Мцхета, «Летопись Грузии», грузинское застольеЙога, Мцхета, «Летопись Грузии», грузинское застольеЙога, Мцхета, «Летопись Грузии», грузинское застольеЙога, Мцхета, «Летопись Грузии», грузинское застольеЙога, Мцхета, «Летопись Грузии», грузинское застолье
4 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€550
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 2 чайные церемонии, 1 пикник, 1 кулинарный мастер-класс, 1 застолье
  • Все трансферы по маршруту
  • Услуги гида и экскурсии по программе
  • Все входные билеты, включая канатную дорогу
  • Йога и дыхательные практики с мастером (1-3 дни)
  • Медитация с поющими чашами
  • Съёмка с фотографом (1-й и 3-й дни)
  • Корм для животных в реабилитационном центре
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины вне программы
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 6:00
Завершение: Аэропорт Тбилиси, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 769 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
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моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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