Грузинская перезагрузка: отель 4*, йога, фотосессии и гастропогружение
Тбилиси, Мцхета и приют для животных. Кулинарный мастер-класс, чайные церемонии, пикник и застолье
Это путешествие — про баланс архитектуры и природы, традиций и осознанности, движения и тишины.
Вы поселитесь в хорошем отеле с удобным расположением, погрузитесь в атмосферу страны с комфортом и без долгих читать дальшеуменьшить
переездов. Каждый день будете практиковать йогу, расслабитесь за чашкой чая, погуляете в компании фотографа.
В Тбилиси рассмотрите кружевные балконы и подниметесь к каменным стражам — крепости Нарикала и монументу «Летопись Грузии».
В Мцхете увидите символы многовековой веры — монастырь Джвари и собор Светицховели, понаблюдаете за спасёнными от браконьеров медведями, волками, лисами, енотами, лошадьми. Устроите пикник у озера Сиони, слепите своими руками и отведаете хинкали и хачапури по-аджарски.
И, конечно, ощутите знаменитое кавказское гостеприимство за щедро накрытым столом с тостами, многоголосым пением, игрой на пандури и танцами.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Программа тура по дням
1 день
Интерактивная прогулка по старому Тбилиси с фотографом, чайная церемония, йога
Встретим вас по прибытии и доставим в отель. После небольшой паузы вы отправитесь на интерактивную экскурсию по старому Тбилиси.
На узких улочках увидите кружевные балконы и эффектные парадные домов начала 20 века, погуляете по атмосферному Сололаки и подниметесь к крепости Нарикала. Заглянете во дворики, отыщете скрытые архитектурные детали, раскроете тайны. А небольшие задания и элементы игры помогут лучше прочувствовать Грузию.
На прогулке вас сопроводит фотограф, который сделает кадры на фоне знаковых локаций. Вечером — чайная церемония, практика снятия напряжения и дыхательная техника пранаяма для восстановления внутреннего баланса.
2 день
Йога, реабилитационный центр для животных, пикник у озера Сиони, кулинарный мастер-класс
Утром вы попрактикуете хатха-йогу, поработаете с телом и дыханием для мягкого пробуждения и внутреннего равновесия.
После завтрака поедете в лес, по пути будет лёгкий хайкинг. Посетите центр реабилитации диких животных. Здесь живут спасённые от браконьеров медведи, волки, лисы, еноты, лошади. Под присмотром сотрудников вы сможете угостить их привезённым кормом.
Далее направитесь к озеру Сиони. На берегу устроите пикник и чайную церемонию, погрузитесь в медитативную атмосферу. Затем увидите раннесредневековую крепость, служившую резиденцией грузинских царей. Поучаствуете в мастер-классе: вместе с поваром приготовите хинкали и хачапури и, конечно, их попробуете.
Утром — йога и медитация под мелодии поющих чаш, завтрак. Затем вы побываете в первой столице Грузии, духовном сердце страны — Мцхете. Погуляете по центру, зайдёте в собор Светицховели, связанный с преданием о Хитоне Господнем. Подниметесь к монастырю Джвари и полюбуетесь слиянием Арагви и Куры.
В окрестностях Тбилиси посетите монументальный комплекс «Летопись Грузии», погружающий в историю. На фоне масштабных барельефов проведёте ещё одну фотосессию.
После перерыва в столице отправитесь в гости к семье, где вас будут ждать за накрытым столом. Вы узнаете, что такое знаменитое кавказское гостеприимство и грузинское застолье: будут тамада, многоголосое пение, игра на пандури, тосты и танцы.
4 день
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
€550
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 769 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за читать дальшеуменьшить
моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!
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