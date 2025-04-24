5 дней
Майские эмоции Грузии: сборный эконом-тур на 5 дней
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: См. календарь
24 апр в 09:00
от $399 за человека
8 дней
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
«Затем вы посетите канатную дорогу, а вечером у вас будет свободное время»
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $650 за человека
6 дней
Однажды в Новый год: тур по необычным местам с дегустациями и мастер-классами
Побывать в городе канатных дорог, научиться готовить чурчхелу и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«Затем поедем на смотровую площадку, а желающие смогут подняться к ней по канатной дороге за доплату»
29 дек в 14:00
3 янв в 14:00
86 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Канатная дорога»
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