Тбилиси, Мцхета, Кахетия и главное на Военно-Грузинской дороге: обзорный тур с дегустацией

Увидеть топовые достопримечательности за одну поездку, посетить соборы и насладиться видами
Мы покажем вам ключевые локации гостеприимной страны. Вы побываете в городах Кахетии — Сигнахи и Кварели. Познакомитесь с грузинским виноделием и попробуете напитки на вкус.

Прокатитесь по Военно-Грузинской дороге, с давних
читать дальше

времён соединявшей Грузию и Северный Кавказ, и полюбуетесь головокружительными пейзажами.

Осмотрите крепости и соборы Мцхеты, основанной ещё до нашей эры, и погуляете по современным и старым районам Тбилиси, которые завораживают эклектикой в архитектуре.

Описание тура

Организационные детали

С собой возьмите вещи, которые понадобятся во время прогулок: удобную обувь, солнцезащитные очки и крем и т. д.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в гостинице

Встретим вас в аэропорту. Затем — трансфер в гостиницу, размещение, отдых.

2 день

Мцхета, экскурсия по Тбилиси

Утром отправимся в Мцхету, древнюю столицу Грузии. Посетим монастырь Джвари, увидим слияние рек Арагви и Куры, прогуляемся по городу и осмотрим кафедральный собор Светицховели.

После обеда вернёмся в Тбилиси и познакомим вас со столицей. Побываем на плато Метехи и в парке Рике, посмотрим на современный мост Мира. Пройдём по Старому Тбилиси с крепостью Нарикала, району Абанотубани и улице Шардена.

В 19:00 желающие поучаствуют в грузинском вечере: в программе ужин с традиционными блюдами и этническое шоу в национальном стиле (за доплату).

3 день

Кахетия: Бодбе, Сигнахи, Кварели и винная дегустация

Едем в Кахетию, на родину грузинского вина. Посетим монастырь Бодбе, полюбуемся пейзажами Алазанской долины и погуляем по Сигнахи, городу Любви.

После традиционного кахетинского обеда побываем в Кварели, где вас ждут экскурсия и винная дегустация.
В 19:00 вернёмся в Тбилиси.

4 день

Достопримечательности Военно-Грузинской дороги

Отправимся в поездку по Военно-Грузинской дороге. Полюбуемся ярким цветом Жинвальского водохранилища, посетим крепость Ананури и знаменитый горнолыжный курорт Гудаури. Насладимся видами у Арки дружбы народов на краю обрыва. Преодолеем Крестовый перевал, побываем в Степацминде и поднимемся к Троицкой церкви в Гергети.

После обеда увидим Дарьяльское ущелье и вернёмся в Тбилиси ориентировочно к 20:00. Рекомендуем приобретать билеты и планировать отъезд на следующий день.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание (цена за 1 человека)27 900 ₽
1-местное проживание36 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из аэропорта Тбилиси в 1-й день
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты на объекты посещений по программе
  • Экологические сборы заповедников
  • Винная дегустация
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Индивидуальные трансферы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 36 000 ₽
Место начала и завершения?
Тбилиси, с 8:00 до 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана
Алана — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9263 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
читать дальше

и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

