Тбилиси, Мцхета, Кахетия и главное на Военно-Грузинской дороге: обзорный тур с дегустацией
Увидеть топовые достопримечательности за одну поездку, посетить соборы и насладиться видами
Мы покажем вам ключевые локации гостеприимной страны. Вы побываете в городах Кахетии — Сигнахи и Кварели. Познакомитесь с грузинским виноделием и попробуете напитки на вкус.
Прокатитесь по Военно-Грузинской дороге, с давних читать дальшеуменьшить
времён соединявшей Грузию и Северный Кавказ, и полюбуетесь головокружительными пейзажами.
Осмотрите крепости и соборы Мцхеты, основанной ещё до нашей эры, и погуляете по современным и старым районам Тбилиси, которые завораживают эклектикой в архитектуре.
Описание тура
Организационные детали
С собой возьмите вещи, которые понадобятся во время прогулок: удобную обувь, солнцезащитные очки и крем и т. д.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, размещение в гостинице
Встретим вас в аэропорту. Затем — трансфер в гостиницу, размещение, отдых.
2 день
Мцхета, экскурсия по Тбилиси
Утром отправимся в Мцхету, древнюю столицу Грузии. Посетим монастырь Джвари, увидим слияние рек Арагви и Куры, прогуляемся по городу и осмотрим кафедральный собор Светицховели.
После обеда вернёмся в Тбилиси и познакомим вас со столицей. Побываем на плато Метехи и в парке Рике, посмотрим на современный мост Мира. Пройдём по Старому Тбилиси с крепостью Нарикала, району Абанотубани и улице Шардена.
В 19:00 желающие поучаствуют в грузинском вечере: в программе ужин с традиционными блюдами и этническое шоу в национальном стиле (за доплату).
3 день
Кахетия: Бодбе, Сигнахи, Кварели и винная дегустация
Едем в Кахетию, на родину грузинского вина. Посетим монастырь Бодбе, полюбуемся пейзажами Алазанской долины и погуляем по Сигнахи, городу Любви.
После традиционного кахетинского обеда побываем в Кварели, где вас ждут экскурсия и винная дегустация.
В 19:00 вернёмся в Тбилиси.
4 день
Достопримечательности Военно-Грузинской дороги
Отправимся в поездку по Военно-Грузинской дороге. Полюбуемся ярким цветом Жинвальского водохранилища, посетим крепость Ананури и знаменитый горнолыжный курорт Гудаури. Насладимся видами у Арки дружбы народов на краю обрыва. Преодолеем Крестовый перевал, побываем в Степацминде и поднимемся к Троицкой церкви в Гергети.
После обеда увидим Дарьяльское ущелье и вернёмся в Тбилиси ориентировочно к 20:00. Рекомендуем приобретать билеты и планировать отъезд на следующий день.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
2-местное проживание (цена за 1 человека)
27 900 ₽
1-местное проживание
36 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер из аэропорта Тбилиси в 1-й день
Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
Входные билеты на объекты посещений по программе
Экологические сборы заповедников
Винная дегустация
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
Обеды и ужины
Медицинская страховка
Индивидуальные трансферы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Тбилиси, с 8:00 до 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана — Организатор в Тбилиси
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9263 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек читать дальшеуменьшить
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы.
Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!
