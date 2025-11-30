Откройте Грузию за 10 дней — от теплого Черного моря в Батуми до заснеженных гор Казбеги.
Вас ждут вечерние огни Батуми, горная Аджария, древние храмы Тбилиси и Мцхеты, винные погреба Кахетии, целебные воды Боржоми и скальный город Уплисцихе. Завершит путешествие захватывающая поездка к подножию Казбека.
Это идеальный тур для тех, кто хочет прочувствовать настоящую Грузию — яркую, вкусную и незабываемую.
Описание трансфер
На этой экскурсии мы откроем для себя многогранную Грузию, начав с солнечного Батуми на Черном море. Вас ждут вечерние огни и колоритные улочки города, путешествие в горную Аджарию с ее реликтовыми водопадами и арочными мостами, а также погружение в гостеприимство и традиции за праздничным ужином с национальными танцами. Затем мы отправимся в Тбилиси и древнюю Мцхету, чтобы увидеть сердце грузинской духовности, а в Кахетии познакомимся с истоками знаменитого виноделия и продегустируем вина прямо из цистерн. Далее нас ожидают целебные воды Боржоми и загадочный пещерный город Уплисцихе, хранящий память о языческом прошлом. Кульминацией путешествия станет поездка по легендарной Военно-Грузинской дороге к подножию величественного Казбека, где на фоне заснеженных вершин стоит храм Святой Троицы в Гергети. В завершении программы у вас будет свободный день для отдыха или дополнительного исследования уникальных уголков страны, например, каньона Дашбаши и Стеклянного моста. Важная информация:
Двухместное размещение в отелях 3*: для пар — одна двухспальная кровать, для остальных — две односпальные кровати в номере • Для одночных туристов — подселение либо доплата за 1-местное размещение • Встреча в аэропорту Батуми под все авиаперелеты без доплат.
Что включено
- Встреча в аэропорту Батуми
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Трансферы в/из отелей
- Экскурсии
- Завтраки
- Проживание в отелях 3*
- Все входные билеты по маршруту
- Мастер-класс национальных аджарских танцев
- Обед в горах Аджарии с вином чачей
- Национальное аджарское шоу на природе в горах Аджарии
- Фотосессия в горах в национальных костюмах
- Ж/д билеты на поезд Батуми - Тбилиси
- Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
- Дегустация вина в винном погребе в Сигнахи
- Дегустация вина из цистерн на винном заводе в Кахетии
- Обед в день экскурсии «Тбилиси + Мцхета»
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Авиаперелет
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не указанное в программе
- Местный джип в Казбеги - подъем на Гергети (4$/чел)
- Подъемник в Боржоми
- Входные на Дашбаш 17$/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Батуми
Завершение: Аэропорт Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Двухместное размещение в отелях 3*: для пар - одна двухспальная кровать, для остальных - две односпальные кровати в номере
- Для одночных туристов - подселение либо доплата за 1-местное размещение
Встреча в аэропорту Батуми под все авиаперелеты без доплат
