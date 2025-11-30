На этой экскурсии мы откроем для себя многогранную Грузию, начав с солнечного Батуми на Черном море. Вас ждут вечерние огни и колоритные улочки города, путешествие в горную Аджарию с ее реликтовыми водопадами и арочными мостами, а также погружение в гостеприимство и традиции за праздничным ужином с национальными танцами. Затем мы отправимся в Тбилиси и древнюю Мцхету, чтобы увидеть сердце грузинской духовности, а в Кахетии познакомимся с истоками знаменитого виноделия и продегустируем вина прямо из цистерн. Далее нас ожидают целебные воды Боржоми и загадочный пещерный город Уплисцихе, хранящий память о языческом прошлом. Кульминацией путешествия станет поездка по легендарной Военно-Грузинской дороге к подножию величественного Казбека, где на фоне заснеженных вершин стоит храм Святой Троицы в Гергети. В завершении программы у вас будет свободный день для отдыха или дополнительного исследования уникальных уголков страны, например, каньона Дашбаши и Стеклянного моста. Важная информация:

Двухместное размещение в отелях 3*: для пар — одна двухспальная кровать, для остальных — две односпальные кровати в номере • Для одночных туристов — подселение либо доплата за 1-местное размещение • Встреча в аэропорту Батуми под все авиаперелеты без доплат.