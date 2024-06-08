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Индивидуальная
8 дней
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
«Сигнахи словно парит в воздухе Алазанской долины»
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $650 за человека
Авторский тур
9 дней
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Увидеть Эльбрус, продегустировать нарзанные источники и вина Алазанской долины
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
«Прокатимся по Алазанской долине, засаженной живописными виноградниками, и окажемся в городе любви — Сигнахи»
10 июня в 00:00
17 июня в 00:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Испечь хачапури, попробовать настоящую Боржоми и искупаться в серных источниках
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«Вас ждут мастер-классы по приготовлению знаменитых национальных блюд, достопримечательности Алазанской долины, Мартвильский каньон и курорт Боржоми, а также пещерный город Вардзия и древняя столица Грузии — Мцхета»
17 июня в 08:00
1 июля в 08:00
$1 025 за человека
Авторский тур
5 дней
Праздники с грузинским колоритом
Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Полюбуемся заснеженной Алазанской долиной, увидим первую христианскую церковь в Грузии и познакомимся с современными достопримечательностями Тбилиси»
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
$375 за человека
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Погулять по крепостной стене в Сигнахи, увидеть платан и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
«Мы познакомимся с Тбилиси и с древней столицей страны, Мцхетой, полюбуемся видами на Алазанскую долину в Сигнахи, заглянем в «Хареб» и продегустируем биовино, заедем в Батуми и погуляем по ботаническому саду»
11 янв в 08:00
€2 999 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Грузинское трио: Тбилиси, Мцхета и Сигнахи
Влюбиться в столицу, увидеть Алазанскую долину и побывать в грузинских святынях
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
«Прогуляемся по красивому городку Сигнахи, который называют городом любви, и поднимемся на крепостную стену, чтобы увидеть Алазанскую долину с высоты птичьего полёта»
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
290$276 за человека
Авторский тур
3 дня
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорё...
«Поднимемся ближе к облакам по Военно-Грузинской дороге и сможем попробовать лучшие вина Алазанской долины»
28 июня в 08:00
$159 за человека
Авторский тур
3 дня
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Посетить край виноделия страны, восхититься пейзажами горного региона и прикоснуться к истории
Начало: Тбилиси, место и время по договорённости
«Остановимся в сердце Алазанской долины, чтобы увидеть монастырь и крепость Алаверди»
17 июня в 08:00
23 июня в 08:00
€625 за всё до 3 чел.
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