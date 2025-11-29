• Документы: каждому участнику необходимо иметь при себе оригинал паспорта для оформления пропуска в парк. Копии или фотографии не принимаются.

• Рекомендуется взять с собой 2 литра воды на человека и лёгкие перекусы.

• Связь: на некоторых участках маршрута в парке отсутствует мобильная связь.

• Домашние животные: въезд в парк с домашними животными запрещён.

Проживание. 2–, 3-местное размещение в одном из вариантов:

Гостевой дом Savanna Guest House. Собственная ванная комната, бесплатный Wi-Fi, общий лаундж, терраса.

Коттедж Teo’s Cottages. Собственная ванная комната, кухня, терраса с видом на горы.

Гостиница Dedoplisa. Собственная ванная комната, ресторан на территории, бесплатный Wi-Fi.

Гостевой дом McVane Tba. Общая ванная комната, общая кухня, сад.

Питание. В стоимость включён завтрак, обед в 1-й день в ресторане и пикник с горячей едой во 2-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Во время путешествия будем останавливаться в магазинах, а также у нас будет питьевая вода и горелка, чтобы готовить чай и кофе.

Транспорт. Внедорожник Renault Duster 2021 года.

Дети. Участие возможно с 14 лет.

Виза. Не нужна. Каждому участнику необходимо иметь при себе оригинал паспорта для оформления пропуска в парк. Копии или фотографии не принимаются.

Тур доступен для бронирования в любой день до 31 мая.