Описание тура
Организационные детали
• Документы: каждому участнику необходимо иметь при себе оригинал паспорта для оформления пропуска в парк. Копии или фотографии не принимаются.
• Рекомендуется взять с собой 2 литра воды на человека и лёгкие перекусы.
• Связь: на некоторых участках маршрута в парке отсутствует мобильная связь.
• Домашние животные: въезд в парк с домашними животными запрещён.
Проживание. 2–, 3-местное размещение в одном из вариантов:
Гостевой дом Savanna Guest House. Собственная ванная комната, бесплатный Wi-Fi, общий лаундж, терраса.
Коттедж Teo’s Cottages. Собственная ванная комната, кухня, терраса с видом на горы.
Гостиница Dedoplisa. Собственная ванная комната, ресторан на территории, бесплатный Wi-Fi.
Гостевой дом McVane Tba. Общая ванная комната, общая кухня, сад.
Питание. В стоимость включён завтрак, обед в 1-й день в ресторане и пикник с горячей едой во 2-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.
Во время путешествия будем останавливаться в магазинах, а также у нас будет питьевая вода и горелка, чтобы готовить чай и кофе.
Транспорт. Внедорожник Renault Duster 2021 года.
Дети. Участие возможно с 14 лет.
Виза. Не нужна. Каждому участнику необходимо иметь при себе оригинал паспорта для оформления пропуска в парк. Копии или фотографии не принимаются.
Тур доступен для бронирования в любой день до 31 мая.
Программа тура по дням
Грязевые вулканы в нацпарке «Йори» и крепость Хорнабуджи
Рано утром отправимся из Тбилиси в сторону Дедоплисцкаро, чтобы получить пропуск в национальный парк. Прибудем в парк «Йори». Здесь находятся грязевые вулканы Тахти-Тепе. Покажется, будто мы попали на другую планету: повсюду в земле тянутся трещины и булькает глина. У вас будет время погулять и сделать красивые фотографии.
Затем посетим крепость Хорнабуджи, которая будто парит на краю скалы прямо над Алазанской долиной. Когда-то здесь проходил службу М. Ю. Лермонтов!
Вечером поужинаем в уютном ресторане, насладимся блюдами традиционной кухни и поедем в отель.
Медвежье ущелье, скалы Алесилеби и пикник
Позавтракаем и отправимся на юго-запад нацпарка «Вашловани». Сначала побываем в Медвежьем ущелье — узком живописном каньоне. Здесь учёные нашли остатки доисторических животных: пещерного медведя и даже мамонта.
Дальше поедем в ущелье Пантишара, полюбуемся острыми скалами Алесилеби. Ехать будем по высохшему речному руслу, а в самых живописных местах сделаем остановки, чтобы погулять и пофотографироваться.
Побываем на смотровой площадке с захватывающими дух видами, а в долине реки Алазани устроим пикник. Только представьте: вокруг тишина, высятся гордые скалы, неспешно течёт речка. И в этой красоте мы насладимся горячими блюдами.
После перекуса поедем обратно в Тбилиси. Прибытие в столицу примерно в 22:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак, 1 обед и 1 пикник
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гида
- Разрешения и входные билеты на территорию парка
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Питание вне программы
- Трансферы из/в аэропорт
- Медицинская страховка
- Стоимость тура указана за группу из 3 участников (одна машина). Если будет 2 машины, то максимальное число участников - 6, а стоимость тура - $960