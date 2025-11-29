Мои заказы

Индивидуальный тур по природным чудесам Грузии: нацпарк «Вашловани», грязевые вулканы и острые скалы

Увидеть крепость, где служил М. Лермонтов, насладиться пикником и полюбоваться инопланетными видами
Отправляемся на другую планету — в национальный парк «Вашловани», где высятся скалы причудливой формы, земля покрыта трещинами, а из-под земли бьют грязевые вулканы.

Здесь получаются эффектные снимки! Посетим древнюю крепость, стоящую
на обрыве, и с которой открывается вид на Алазанскую долину. Именно в ней проходил службу М. Лермонтов. Ещё побываем в Медвежьем ущелье — узком живописном каньоне, и погуляем по ущелью Пантишара, известному своими острыми скалами Алесилеби. А в пойме реки Алазани устроим пикник, наслаждаясь тишиной и единением с природой. Тур проведём только для вашей компании в любой день.

Описание тура

Организационные детали

• Документы: каждому участнику необходимо иметь при себе оригинал паспорта для оформления пропуска в парк. Копии или фотографии не принимаются.
• Рекомендуется взять с собой 2 литра воды на человека и лёгкие перекусы.
• Связь: на некоторых участках маршрута в парке отсутствует мобильная связь.
• Домашние животные: въезд в парк с домашними животными запрещён.

Проживание. 2–, 3-местное размещение в одном из вариантов:

Гостевой дом Savanna Guest House. Собственная ванная комната, бесплатный Wi-Fi, общий лаундж, терраса.

Коттедж Teo’s Cottages. Собственная ванная комната, кухня, терраса с видом на горы.

Гостиница Dedoplisa. Собственная ванная комната, ресторан на территории, бесплатный Wi-Fi.

Гостевой дом McVane Tba. Общая ванная комната, общая кухня, сад.

Питание. В стоимость включён завтрак, обед в 1-й день в ресторане и пикник с горячей едой во 2-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Во время путешествия будем останавливаться в магазинах, а также у нас будет питьевая вода и горелка, чтобы готовить чай и кофе.

Транспорт. Внедорожник Renault Duster 2021 года.

Дети. Участие возможно с 14 лет.

Виза. Не нужна. Каждому участнику необходимо иметь при себе оригинал паспорта для оформления пропуска в парк. Копии или фотографии не принимаются.

Тур доступен для бронирования в любой день до 31 мая.

Программа тура по дням

1 день

Грязевые вулканы в нацпарке «Йори» и крепость Хорнабуджи

Рано утром отправимся из Тбилиси в сторону Дедоплисцкаро, чтобы получить пропуск в национальный парк. Прибудем в парк «Йори». Здесь находятся грязевые вулканы Тахти-Тепе. Покажется, будто мы попали на другую планету: повсюду в земле тянутся трещины и булькает глина. У вас будет время погулять и сделать красивые фотографии.

Затем посетим крепость Хорнабуджи, которая будто парит на краю скалы прямо над Алазанской долиной. Когда-то здесь проходил службу М. Ю. Лермонтов!

Вечером поужинаем в уютном ресторане, насладимся блюдами традиционной кухни и поедем в отель.

2 день

Медвежье ущелье, скалы Алесилеби и пикник

Позавтракаем и отправимся на юго-запад нацпарка «Вашловани». Сначала побываем в Медвежьем ущелье — узком живописном каньоне. Здесь учёные нашли остатки доисторических животных: пещерного медведя и даже мамонта.

Дальше поедем в ущелье Пантишара, полюбуемся острыми скалами Алесилеби. Ехать будем по высохшему речному руслу, а в самых живописных местах сделаем остановки, чтобы погулять и пофотографироваться.

Побываем на смотровой площадке с захватывающими дух видами, а в долине реки Алазани устроим пикник. Только представьте: вокруг тишина, высятся гордые скалы, неспешно течёт речка. И в этой красоте мы насладимся горячими блюдами.

После перекуса поедем обратно в Тбилиси. Прибытие в столицу примерно в 22:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, 1 обед и 1 пикник
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гида
  • Разрешения и входные билеты на территорию парка
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Питание вне программы
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Медицинская страховка
  • Стоимость тура указана за группу из 3 участников (одна машина). Если будет 2 машины, то максимальное число участников - 6, а стоимость тура - $960
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, площадь Свободы у памятника А.С. Пушкину, 7:30
Завершение: Тбилиси, доставим в любую точку города примерно в 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 16 туристов
Я занимаюсь треккинговым туризмом с 2020 года, раньше водил маршруты по Карелии и Ленинградской области, потом переехал в Грузию и теперь здесь занимаюсь хайкингом, скалолазанием и другими видами экстремального отдыха.
Искусствовед по образованию, поэтому в любом из своих маршрутов стараюсь собирать различные факты как об истории места, так и о местной флоре и фауне. Безопасность — мой приоритет. Ежегодно прохожу курсы первой помощи. В походах особое внимание уделяю атмосфере. Я умею объединять людей, превращая группу незнакомцев в команду, в которой каждый чувствует себя уверенно. Если вы новичок — я буду рядом, помогу освоить технику движения, поделюсь лайфхаками и поддержу в сложные моменты. А если вы опытный хайкер — мы вместе найдём маршрут, который станет для вас вызовом. Приглашаю в свои туры людей с открытым сердцем и жаждой приключений. Если вас манит неизвестная тропа в дебрях, значит, мы с вами на одной волне.

