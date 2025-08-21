Мои заказы

Корпоративные туры – туры в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «Корпоративные туры» в Тбилиси, цены от 724 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Из Тбилиси в Батуми: 4 древних города, грузинская кухня и морской бриз
На машине
5 дней
1 отзыв
Из Тбилиси в Батуми: 4 древних города, грузинская кухня и морской бриз
Вкусно завтракать и ужинать, посещать святыни Мцхеты и Кутаиси, говорить о Прометее и винах
Начало: Тбилиси, точное место и время по договорённости
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
55 000 ₽ за человека
Грузия только для вас: девичник с мастер-классами, фотосессией и винной дегустацией
На машине
5 дней
-
25%
Грузия только для вас: девичник с мастер-классами, фотосессией и винной дегустацией
Произнести тост на грузинском застолье, создать украшение своими руками и слепить хинкали
Начало: Ваш отель в Тбилиси, 10:00 (летом) или 09:00 (зимо...
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
€724€965 за человека
Всё и даже больше в Грузии: гранд-путешествие по главным регионам страны
На машине
14 дней
-
15%
Всё и даже больше в Грузии: гранд-путешествие по главным регионам страны
Вдохнуть черноморский воздух, осмотреть знаковые локации и приготовить мегрельские блюда
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00
8 сен в 13:00
11 окт в 13:00
€1658€1950 за человека

