Сегодня поедем в нетуристический уголок региона Картли — всего в 30 минутах от Тбилиси. Дорога пройдёт среди гор и виноградников с захватывающими видами.

По пути загадаем желание у 600-летнего дуба, а затем познакомимся с местным виноделом, который создаёт напиток небольшими партиями. Он расскажет о секретах грузинского виноделия и покажет свои виноградники в горах.

Зайдём в святая святых грузинского дома — марани, где вино выдерживается в квеври, и продегустируем уникальные вина прямо из этих глиняных сосудов.

После мы отправимся в аэропорт.