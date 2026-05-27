Неспешные приключения в Грузии: индивидуальный тур с яркими гастро-винными рекомендациями
Побывать в гостях у винодела, прогуляться по рынкам и посетить Мцхету
Грузия — страна, где на каждом шагу переплетаются история, культура и гастрономические традиции.
Я покажу вам топовые локации: колоритные дворики Тбилиси, древнюю Мцхету и утопающие в виноградниках горы Картли. Этот тур читать дальшеуменьшить
— для тех, кто устал от классических экскурсий. Никаких автобусов, толпы, спешки — только вы и проверенные временем маршруты. Я порекомендую секретные кафе с видом на горы, где обедают местные. Мы будем общаться с виноделами и дегустировать их творения.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
1 день
Знакомство с Тбилиси: история, рынки и вкусы
Сегодня нас ждёт пешая прогулка по Тбилиси: мы пройдёмся по старинным дворикам, полюбуемся изящной резьбой на балконах, заглянем в древние храмы и попробуем вино в аутентичном марани (за доплату). Закончим на аутентичном базаре в старой части города, где можно будет вдохнуть аромат свежих специй, домашних сыров, ткемали, варенья и увидеть ремесленные изделия, представленные в «лавках чудес».
На обед отправимся в ресторан, известный среди местных жителей: здесь подают традиционные блюда, в том числе — одни из лучших хинкали в Тбилиси (за доплату).
2 день
Древняя столица Грузии - Мцхета
Отправимся в Мцхету — один из древнейших городов мира, где до сих пор бережно хранят традиции. Посетим старинные христианские храмы и полюбуемся панорамами слияния Куры и Арагви. Прогуляемся по уютным мощёным улочкам города, заглянем в мастерскую минанкари — традиционной грузинской эмали — и в небольшие лавочки с местными сувенирами. А ещё попробуем ароматный кофе на песке, который здесь готовят по особому рецепту.
3 день
Винодельня среди гор Картли
Сегодня поедем в нетуристический уголок региона Картли — всего в 30 минутах от Тбилиси. Дорога пройдёт среди гор и виноградников с захватывающими видами.
По пути загадаем желание у 600-летнего дуба, а затем познакомимся с местным виноделом, который создаёт напиток небольшими партиями. Он расскажет о секретах грузинского виноделия и покажет свои виноградники в горах.
Зайдём в святая святых грузинского дома — марани, где вино выдерживается в квеври, и продегустируем уникальные вина прямо из этих глиняных сосудов.
После мы отправимся в аэропорт.
Что включено
Все трансферы по маршруту
Экскурсии
Сопровождение гидом
Дегустация в Тбилиси (18+)
Что не входит в цену
Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Дегустация в Картли (18+)
Трансферы из/до аэропорта
Входные билеты
Стоимость указана за группу из 2-4 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Европы, около подземного паркинга, 14:00
Завершение: Отель в Тбилиси, первая половина дня (время зависит от окончания экскурсии)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Майя — ваш гид в Тбилиси
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 611 туристов
Я грузинка, мои корни связаны с Тбилиси уже шесть поколений. Филолог, телеведущая и мировой эксперт в сфере гостеприимства. Много лет создаю эксклюзивные путешествия. Мой опыт — это тысячи счастливых гостей, читать дальшеуменьшить
дипломы в Тбилиси и Берлине и престижные международные награды в сфере туризма.
Я специализируюсь на городских и загородных VIP-программах для камерных групп до 6 человек. Моя цель — показать вам скрытую от посторонних глаз настоящую Грузию через вековые традиции, высокую фермерскую гастрономию и культуру биодинамического виноделия.
Мой подход — это деликатность, приватность и внимание к деталям. Без автобусов, шаблонных лекций, спешки и туристических толп — только комфортный ритм, премиальный сервис и атмосфера гостеприимства, которой хочется делиться как хозяйке в шестом поколении.
