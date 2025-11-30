Из Тбилиси в Батуми: 4 древних города, грузинская кухня и морской бриз
Вкусно завтракать и ужинать, посещать святыни Мцхеты и Кутаиси, говорить о Прометее и винах
Начало: Тбилиси, точное место и время по договорённости
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
75 000 ₽ за человека
Душевная Грузия: романтика, вино и горы
Побывать в краю виноделия, погулять по романтичному городу и повеселиться на грузинском застолье
Начало: Владикавказ/Тбилиси, 13:00
4 мая в 11:30
8 июн в 11:30
68 900 ₽ за человека
Автотур по колоритным регионам Грузии: от Тбилиси до Батуми
Насладиться атмосферой Аджарии, побывать в Боржоми и заглянуть в пещерный город
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
1 мая в 08:00
9 мая в 08:00
110 000 ₽ за человека
-
10%
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня (любое время)
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$800
$888 за человека
