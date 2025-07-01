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Описание тура

Грузия — любовь с первого взгляда

6 дней, которые навсегда останутся в сердце

Погрузитесь в тёплую, душевную и яркую атмосферу Грузии! Этот тур — как бокал хорошего вина: насыщенный, тёплый, с богатым послевкусием.

Вы будете жить в самом сердце Тбилиси, гулять по его живописным улочкам и дворикам, где будто застряло время. Услышите вдохновляющие истории о людях, которых любила Грузия и которые любили её в ответ — от Пушкина и Чайковского до Пиросмани и Евтушенко.

Мы поднимемся на горы, зайдём в монастыри, отведаем лучшие вина и сыры Кахетии, посетим город любви Сигнахи, попробуем чурчхелу. А ещё побываем в древнем пещерном городе, где камни до сих пор хранят дыхание веков.

Грузия щедра, поэтична и искрення. И она ждёт именно вас.

Групповой тур с душой, заботой и вниманием к каждой детали. Вас встретят, накормят, вдохновят — и, возможно, растрогают до слёз.