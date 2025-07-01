Описание тура
Грузия — любовь с первого взгляда
6 дней, которые навсегда останутся в сердце
Погрузитесь в тёплую, душевную и яркую атмосферу Грузии! Этот тур — как бокал хорошего вина: насыщенный, тёплый, с богатым послевкусием.
Вы будете жить в самом сердце Тбилиси, гулять по его живописным улочкам и дворикам, где будто застряло время. Услышите вдохновляющие истории о людях, которых любила Грузия и которые любили её в ответ — от Пушкина и Чайковского до Пиросмани и Евтушенко.
Мы поднимемся на горы, зайдём в монастыри, отведаем лучшие вина и сыры Кахетии, посетим город любви Сигнахи, попробуем чурчхелу. А ещё побываем в древнем пещерном городе, где камни до сих пор хранят дыхание веков.
Грузия щедра, поэтична и искрення. И она ждёт именно вас.
Групповой тур с душой, заботой и вниманием к каждой детали. Вас встретят, накормят, вдохновят — и, возможно, растрогают до слёз.
- Экскурсия по Тбилиси;
- Крепость Нарикала;
- Мост Мира;
- Резенденция патриархагрузии;
- Район Серных бань;
- Ватный ряд Манташева;
- Храм Анчисхати Vi век;
- Театр марионеток Резо Габриадзе;
- Панорама калейдоскоп;
- Кахетия;
- Монастырский комплекс Святого Георгия в Бодбе;
- Город любви - Сигнахи;
- Нико Пиросмани
- Сололаки
- Резиденция царя Грузии Ираклия Ii 18 век;
- Мцхета - древняя столица Грузии. Храм Светицхавели;
- Монастырь Святого Креста - Джвари;
- Слияние рек Куры и Арагвы;
- Храм Светицховели;
- Пещерный город Уплисцихе;
- Гори;
Программа тура по дням
День встреч и знакомств. Приветственный ужин
Мы встретим всех в аэропорту г. Тбилиси и на групповом трансфере отвезём в отель в Тбилиси.
Если вам выгоднее прилететь во Владикавказ, мы поможем организовать трансфер до Тбилиси (стоимость такси 3000 руб.).
Разменяем рубли или другую валюту. Предложим обменники с выгодным курсом лари.
Заселение в отель в центре старого города Тбилиси. Свободное время.
20:00 Приветственный ужин в ресторан с национальной музыкой и танцами.
Пешая экскурсия по центру и обзорная на авто
08:00 Завтрак в отеле.
10:00-13:30 Пешеходная экскурсия по Тбилиси. Начнём экскурсию по историческому центру города, который расположен близ горы Мтацминда. Он застроен самобытными двух — трехэтажными домами с резными балкончиками и верандами. Дома будто свисают над скалой и вызывают восторг! Пройдём по живописной набережной реки Мтквари (Кура).
Прогуляемся по Абанотубани — это квартал в центре Тбилиси, известный комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках. Вне всякого сомнения, это один из самых колоритных районов старого города и потому чаще всего встречается на открытках Тбилиси. Знаменитые тбилисские бани очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают у всех восторг. А. С. Пушкин писал: Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань.
Увидим крепость Нарикала Iv в, подойдём к Метехи — древней цитадели и резиденции грузинских царей с панорамой на старый город. Тут устроим фотосессию. Погуляем по узким и крутым улочкам Бетлеми и Гоми.
Здесь стоят типичные для старого города дома с ажурными балконами. Прогуляемся по колоритной улице Шардени, названной в честь французского католического миссионера.
Пройдём по пешеходному мосту Мира над Курой, построенному в 2010 году. Ажурная вязь стекла и металла — символ Мира, соединяющий старую и новую Грузию. А после, Вы можете подняться на канатной дороге к крепости Нарикала (по желанию за доп. плату - 5 лари), хранящей долгую и очень интересную историю: крепость существовала еще в четвертом веке нашей эры. Её называют душой Тбилиси. В Vii и Xi-Xii веках крепость была расширена и контролировала торговые пути, проходящие по берегам Куры.
Нельзя пройти мимо забавной башни с часами, построенной режиссёром театра марионеток Резо Габриадзе. Тут ровно в 12 часов ежедневно начинается открытая постановка марионеток Цикл жизни.
Везде царит атмосфера праздника и беззаботности.
Свободное время.
Знаковые места Кахетии. Дегустация грузинских вин
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Трансфер на экскурсию в Кахетию - винную столицу Грузии с множеством исторических памятников.
Это одна из самых красивых и вкусных экскурсий. Попробуем вина, чачу, домашние сыры, хлеб шоти.
11:30 Первая остановка: завод по производству вина Кахетинское традиционное виноделие в селе Велисцихе. Дегустация 4 видов вина. При заводе есть свой магазин, где можно приобрести вино, чачу, коньяк по доступной цене.
12:30 Остановка в селе Бадиаури, смотрим как пекут хлеб в тандыре, также можно попробовать домашний сыр и чурчхелу.
14:30 По дороге посещаем монастырский комплекс Святого Георгия в Бодбе. Главное здание монастыря - кафедральный собор, здесь покоятся останки предвестницы христианской эпохи Нино - Кабадокийской - великой крестительницы Грузии.
Заезжаем в Сигнахи - город Любви. Отреставрированный в 2007 году древний Сигнахи, расположенный на одной из горных вершин Алазанской Долины, обнесенный крепостной стеной с башнями (Xviii век) и колоритными сооружениями зажил новой яркой жизнью, ведь тут можно заключить брак в любое время суток, что придаёт романтичность и притягивает всех влюблённых мира. В Сигнахи родился и жил известный грузинский художник Нико Пиросмани. О его истории любви к французской актрисе Маргарите де Севр поётся в популярной песне в исполнении Аллы Пугачёвой Миллион алых роз (1982).
Наша прогулка по средневековому городу Сигнахи, откуда открывается панорамный вид на Алазанскую долину и Большой Кавказский хребет с заснеженными вершинами, никого не оставит равнодушным! Городок находится в восточной Грузии на склоне горы, в историческом регионе Кахетии.
Обед в кафе с видом на Алазанскую долину (за доп. плату).
Возвращение в Тбилиси.
Свободное время.
История Грузии в лицах
08:00 Завтрак в отеле.
Сегодня услышим трогательные сюжеты вековой давности из жизни ярких неординарных личностей. Ведь Грузия всегда вдохновляла поэтов, художников, творческих людей.
Е. Евтушенко писал: О Грузия - нам слёзы вытирая, ты-русской музы колыбель вторая… Почувствуем связь времён.
Мы увидим дом, где жил и написал свое первое произведение Детство Л. Н. Толстой.
Пройдём через площадь Орбелиане, где находится Дворец Президента Грузии.
Выйдем на Сухой мост, где расположен блошиный рынок.
Зайдём в потрясающую парадную, братьев Сейлановых.
Зайдём в дом коньячного магната Давида Сараджишвили.
Посетим парадную Калантарова, которую он оформил в честь своей жены, в стиле традиций оперных театров.
Атмосфера парадных, где они проживали, вас удивит и покорит. Переступая порог этих домов, ты будто переносишься на век назад и кожей чувствуешь присутствие их в этих помпезных и одновременно уютных подъездах, где росписи на стенах, кованые лестницы, высокие потолки выглядят как декорации к фильму о прошлом. Здесь, хочется замереть и воссоздать атмосферу тех лет.
Районы Сололаки и Чугурети навсегда пленят ваши сердца, уверенна.
Также дойдём до той самой площади, которую Нико Пиросмани усыпал миллионом аллых роз для французской певицы Маргариты Де Севр. Увидим тот самый балкончик, на котором она стояла в тот момент, посылая воздушный поцелуй бедному Нико.
Увилим дома, где жили Николай Гумилёв, Илья Чавчавадзе, Лермонтов. (Кстати, Илья Чавчавадзе ухаживал за сестрой Петра Ильича). Вас впечатлит гимназия в готическом стиле. Увидим место, где встречался Грибоедов с Нино Чавчавадзе.
Имена Параджанова, Окуджавы и Таривердиева оживут, когда мы будем гулять по улицам и переулкам, которые помнят их имена и многое-многое другое.
Экскурсионный день завершит поездка к грандиозному монументу История Грузии Зураба Церетели, а заодно увидим грузинское море.
Евтушенко писал в своём стихотворении: В Тбилиси есть особенная прелесть, на этот город звёзды засмотрелись
Думаю, после экскурсии, Вы согласитесь с поэтом)
Свободное время.
Пещерный город Уплисцихе. Первая столица Грузии
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Направляемся в Джвари.
Поднимемся к монастырю Святого Креста Джвари, отсюда увидим, как сливаются реки Арагви и Кура. Ещё этот монастырь известен тем, что здесь происходит действие бессмертной поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова Мцыри.
11:00-11:30 Заезжаем в город Гори, смотрим дом, где родился Сталин.
12:00 Нас ждёт самый древний пещерный город Уплисцихе, который находится в 90 км от Тбилиси. Он основан в 8 века до н. э., а развивался с 3 века до н. э. до 4 века н. э. Уплисцихе окончательно опустел только в Xix веке!
Большая часть его жилищ и улочек находится прямо в толще вулканических скал. Удивляет, что ещё в те времена город имел свою пекарню, канализационные отводы, тюрьму, винодавильни, винохранилище, аптеку, колонный зал, где проходило жертвоприношение и многое другое, что обеспечивало жизнь целого пещерного города.
13:30 Обед в семье Сталбера, удивительного человека, который написал книгу об Уплисцихе и удостоен Ордена чести Грузии (при группе от 10 человек, стоимость 40 лари с человека).
14:30 Направляемся в Мцхету.
15:30 В Мцхете услышите историю о том, как святая Равноапостольная Нино принесла Христианство в Грузию. Именно отсюда христианство начало распространятся по всей стране.
17:00 Возвращение в Тбилиси.
Свободное время.
Уезжаем и планируем следующий приезд
08:00 Завтрак в отеле.
Групповой трансфер в аэропорт с 12:00 до 13:00.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт
- Проживание в двухместном номере в отеле в Тбилиси в трёхместных номерах предоставляется доп. кровать или диван
- Питание: завтраки, приветственный ужин с вином
- Трансфер по программе на комфортабельном минивене или Мерседес Спринтере
- Экскурсионная программа с местным гидом
- Дегустация вин на заводе Ктв
- Входные билеты в музеи
- Канатная дорога к крепости Нарикале, откуда открывается прекрасный вид на Тбилиси
- Транспортная страховка
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Питание кроме указанного (стоимость обеда в среднем 45 - 55 лари, по текущему курсу это около 1 5 00-1600 руб.). Цена за обед/ужин зависит от вашего выбора блюд и от уровня кафе или ресторана
- Одноместное размещение
- Сувениры
- Дегустация вин на частных винодельнях
- Медицинская страховка по желанию
- Трансфер из аэропорта Владикавказа до Тбилиси по запросу
О чём нужно знать до поездки
На праздничные даты количество туристов в группе может составлять 8-14 человек.
Пожелания к путешественнику
Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, то надо доплатить за одноместное размещение.
При одноместном размещении, стоимости тура составит 76500 руб. за 5 ночей проживания.
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.