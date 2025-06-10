Описание тура
Не просто путешествие от Тбилиси до Батуми, а почти гастротур с посещением лучших грузинских ресторанов и винодельни. Попробуем несколько сортов вина, чачу, домашний сыр и национальные блюда. Теперь представьте, что всё это вы продегустируете в солнечной Грузии: на горе в Аджарии, в Батуми с видом на море, в одной из кафешек Тбилиси, у виноградников в Кахетии. Побываете в городе любви, у водопада любви и увидите гигантскую металлическую статую любви. Специально запланировано 2 свободных дня, чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус. Например, романтическую фотопрогулку на яхте или шопинг в Турции.
Программа тура по дням
Тбилиси
Прибытие в невероятный Тбилиси.
Трансфер и размещение в отеле.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Авторский тур по двум столицам Грузии
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 7-8часов
Авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца. Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда. После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. А затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях. Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) — старейший шопинг-центр Тбилиси. Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира.
Далее выезд во Мцхета.
Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагви и Куры,
Был монастырь
Таким увидел Лермонтов Мцхета, таким его увидите и вы.
В Мцхета вас ждет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Обед не более часа!
Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны.
Здесь у вас будет возможность ознакомиться с: Кафедральным собором Светицховели (Xi в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом. По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра, под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино.
Поднимемся в Монастырский храм Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари стоит у самого края высокого утеса и чудесным образом гармонирует с окружающей суровой, но чрезвычайно живописной природой этого края. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. На ветреных склонах у Джвари растет дерево Желаний, на который паломники завязывают ленточки, загадывая желания. Столь же гармонично и внутреннее пространство Джвари: чистая, полновесная и завершенная классика чарует своим совершенством.
Храм Джвари, увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма Мцыри). Здесь место невероятной силы и красоты, готовьтесь к мега фотоссесии.
Возвращение в отель Тбилиси. Свободное время. Ночь в отеле.
Выезд в центр винодельческого региона солнечную
Завтрак в отеле. Забираем вас с отеля.
Длительность экскурсии 8 часов.
По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина.
В пути гид поведает вам о традициях Сакартвело, грузинские крылатые фразы, тосты и полезные советы — например, о том, как выбрать самые вкусные местные продукты.
Первая остановка на знаменитом Кахетинском заводе вин, где нам проведут экскурсию по заводу и поделятся секретиками производства вина данного производства. Вы узнаете, как вино наливают в цистерны и продегустируете несколько сортов божественного напитка прямо из цистерн
Далее нас ждет женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. Именно здесь покоится просветительница, стараниями которой Грузия стала христианской страной в 4-м веке. С территории монастыря открывается чарующий своей красотой вид на Алазанскую долину и заснеженные вершины Кавказских гор.
Вино — главный бренд Кахетии. Потому прибыв в Сигнахи, мы сразу же посетим винный Vip марани, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия и продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии.
!!!Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином, оплата на месте.
После мы прогуляемся по улицам самого красивого и живописного городка Грузии Сигнахи, который называют городом любви, а улочки его очень схожи с итальянскими двориками. Затем прогулка вдоль крепостной стены города, которая считается самой длинной в Европе (снова умопомрачительные виды, заряжайте телф, фотопауза неизбежна).
Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле в Тбилиси.
День в вашем распоряжении
Завтрак в отеле. Свободный день.
Факультативно на выбор предлагаем рассмотреть такие экскурсии, как:
1. Казбеги Военно-грузинская дорога, Ананури, Гудаури, Степацминда, Гергети + Мастер класс горных хинкали и хачапури с обедом и вином в горах Казбеги
2. Боржоми и Уплисцихе пещерный город
3. Каньон Дашбаши и мост - бриллиант
Ночь в отеле в Тбилиси.
Нас ждет Батуми
Освобождение номеров.
07:20 Трансфер на ж/д вокзал.
Выезд в Батуми на поезде (08:00)
Прибытие в Батуми в 13:00
Размещение в отеле. Свободное время.
16:00-17:00 предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов Батуми, где вас ждет национальный вкуснейший поздний обед/ранний ужин и знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, безумно вкусная грузинская кухня и бокал вина лучшее начало знакомства с местным колоритом.
Оплата позднего обеда/раннего ужина на месте.
17:00-18:00 Встреча с гидом (время встречи зависит от работы фонтанов и погоды в Батуми)
Продолжительность экскурсии 5 часов.
Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Гид расскажет, почему у Аджарии собственный флаг, как Батуми связан с греческой культурой и почему здесь так много казино.
Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям, Европы, Театральной и кусочке Италии-Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками.
Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. Это незабываемое шоу, от которого просто невозможно оторвать глаз (разноцветная струя воды поднимается к небу под звуки музыки
После посетим местный символ любви —Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое бесподобно красивое зрелище. Не забудьте зарядить телефоны.
Памятные фотовидеорилс гарантированы. Свободное время. Ночь в отеле Батуми.
Выезд на экскурсию в горную Аджарию
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию в горную Аджарию.
Завтрак в отеле.
Продолжительность экскурсии 8-9 часов
Аджария — гармония природного и рукотворного.
Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Сегодня вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о Золотом веке грузинской истории. Так побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети, сделаем массу умопомрачительных фото.
Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки.
Вишенка На Тортике!
Кульминацией насыщенного тура по Грузии, станет супер шоу ты попадешь в невероятную грузинскую семью, от которой, можешь не сомневаться, у тебя будет захватывать дух! Что тебя ждет? Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед с бесподобно-вкусных горных продуктов вприкуску с вином или чачей, как пожелает твоя душа. А еще подарок - ты тоже сможешь принять участие в этом шоу, и попробовать научиться азам грузинских танцев. А так же вас ждет фотосессия в национальной грузинской одежде.
Готовьтесь! Это будет невероятно красивое шоу, мега эмоциональный запоминающийся вечер, уходить не захочется, но мы умеем уговариватьj
Программа около 2-2.5 часов, потом мы возвращаемся в Батуми. Свободный вечер.
Возвращение в Батуми.
Ночь в отеле.
Свободный день
Завтрак в отеле. Свободный день для самостоятельного отдыха.
Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии:
1. Фототур с прогулкой на яхте девичник / романтик
2. Фототур в горах Аджарии - девичник
3. Ботанический сад и крепость Петра- умопомрачительные виды Аджарии
4. Кутаиси с посещением пещер: Прометей или Сатаплия
5. Турция, Трабзон (экскурсия + шопинг)
6. Кутаиси + Каньон Мартвили
7. Сказка Батуми-4 бомбических совершенно разных парка за 1 день
8. Винный тур по Аджарии
!!!помогаем с платьями для фототуров
Отъезд
Выселение из отеля 11:00.
Трансфер в аэропорт Батуми без гида.
Завершение обслуживания. Счастливое возвращение домой.
При обратном вылете из Тбилиси, дополнительно оплачивается 40$ на 1 чел, включено:
Трансфер отель Батуми ж/д Батуми
Трансфер ж/д Тбилиси ап Тбилиси
Ж/Д стандартный билет Батуми Тбилиси (доплата за первый класс 20$)
Вылет из Тбилиси не ранее 16:00
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча из аэропорта Тбилиси и проводы в аэропорт Батуми под все авиа перелёты без доплат
- Весь трансфер во время тура
- Все указанные в туре экскурсии
- Обслуживание квалифицированного гида
- Проживание по маршруту в отелях 3 в двухместном номере (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья) Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение
- Питание: каждый день завтраки в отеле
- Стоимость указанных в туре экскурсий (Тбилиси, Мцхета, Винная Кахетия Сигнаги - Бодбе, Батуми, Горная Аджария)
- Все входные билеты по маршруту
- Ж/д билеты на поезд Тбилиси-Батуми
- Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
- Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
- Экскурсия и дегустация вина прямо из цистерн на винном традиционном кахетинском заводе
- Мастер-класс национальных аджарских танцев
- Вкуснейший обед в горах Аджарии с вином чачей
- Национальное аджарское шоу на природе в горах Аджарии
- Фотосессия в горах в национальных костюмах
- Подарочный обед в невероятно красивом месте - в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиа перелет
- Карманные расходы
- Питание, не указанное в программе
- Групповые/индивидуальные экскурсии на выбор (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет.
Если вы путешествуете один, то уточняйте про подселение у организатора, если подселения нет, то надо будет доплатить про одноместное размещение
Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
Возможно повышение категории отеля за доплату.
Питание. Каждый день завтраки в отеле, традиционный грузинский обед, 2 дегустации вина в Кахетии. Вкуснейший обед в горах Аджарии с вином чачей. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Важная информация:
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.
Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Тбилиси-Кутаиси)
За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту.
Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений
1 января 2026 года экскурсии отменяются. Если по программе ваша экскурсия совпадает с этим днем, она будет перенесена на другой. Все экскурсии состоятся, но в связи с праздниками, выходными и графиками работы локаций, возможны изменения в расписании.
Пожелания к путешественнику
- Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
- Удобная обувь для пешеходной прогулки
- Одежда по погоде и сезону
- Хорошее настроение и позитивный настрой!