скидка
10%
8 дней
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня в Сигнахи, чтобы получше разобраться в секретах вина, попробуем несколько сортов»
Завтра в 08:00
23 фев в 08:00
632$569 за человека
6 дней
КАХЕТИНСКАЯ VIP СКАЗКА с отдыхом в загородном гольф - комплексе 5**
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Прибытие в Качрети в загородный VIP-комплекс «Ambassadori Kachreti Golf Resort» 5*»
Расписание: Даты заезда — каждое воскресенье с 18.02 по 22.12.24.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $499 за человека
8 дней
В объятиях таинственной Грузии с отдыхом в загородном VIP комплексе
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Прибытие в Качрети в загородный VIP-комплекс «Ambassadori Kachreti Golf Resort» 5*»
Расписание: Каждую пятницу и воскресенье с 18.02.24 по 22.12.24.
Завтра в 10:00
21 фев в 10:00
от $755 за человека
скидка
10%
6 дней
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
Отдохнуть за городом в винодельческом регионе Грузии и погулять по Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
Завтра в 08:00
23 фев в 08:00
490$441 за человека
Последние отзывы на туры
- OOlga3 ноября 2024Спасибо организаторам такого чудесного тура! Всё на высшем уровне и с огромной заботой о туристах. Особенно понравилась поездка в Аджарию
- ККонстантин18 сентября 2024Тур очень понравился. Отели отличные, полностью соответствуют описанию, которые давали организаторы. В Тбилиси был хорший вид на старый город, а
- ООлеся11 января 2024Грузия - это лучшее, что со мной было! И с моими подружками тоже) Ездили компанией -8 девочек, устроили себе мини
- ЭЭлеонора1 октября 2023Мераби! Спасибо за организацию тура по Грузии и незабываемые впечатления ❤️🇬🇪 За неделю мне удалось погрузиться в грузинскую культуру, насладиться
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит тур в Тбилиси в феврале 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "VIP-туры" можно забронировать 4 тура от 441 до 755 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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