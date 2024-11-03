VIP-туры в Тбилиси с премиальным подходом

Найдено 4 тура в категории «VIP-туры» в Тбилиси, цены от $441, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
На машине
скидка
10%
3 отзыва
8 дней
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня в Сигнахи, чтобы получше разобраться в секретах вина, попробуем несколько сортов»
Завтра в 08:00
23 фев в 08:00
632$569 за человека
КАХЕТИНСКАЯ VIP СКАЗКА с отдыхом в загородном гольф - комплексе 5**
На автобусе
6 дней
КАХЕТИНСКАЯ VIP СКАЗКА с отдыхом в загородном гольф - комплексе 5**
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Прибытие в Качрети в загородный VIP-комплекс «Ambassadori Kachreti Golf Resort» 5*»
Расписание: Даты заезда — каждое воскресенье с 18.02 по 22.12.24.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $499 за человека
В объятиях таинственной Грузии с отдыхом в загородном VIP комплексе
На автобусе
1 отзыв
8 дней
В объятиях таинственной Грузии с отдыхом в загородном VIP комплексе
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Прибытие в Качрети в загородный VIP-комплекс «Ambassadori Kachreti Golf Resort» 5*»
Расписание: Каждую пятницу и воскресенье с 18.02.24 по 22.12.24.
Завтра в 10:00
21 фев в 10:00
от $755 за человека
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
На автобусе
скидка
10%
6 дней
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
Отдохнуть за городом в винодельческом регионе Грузии и погулять по Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
Завтра в 08:00
23 фев в 08:00
490$441 за человека

Последние отзывы на туры

  • O
    Olga
    3 ноября 2024
    Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
    Спасибо организаторам такого чудесного тура! Всё на высшем уровне и с огромной заботой о туристах. Особенно понравилась поездка в Аджарию
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    с гидом Кристиной и водителем Ахрамом! А какая программа была в Аджарию, словно в сказке побывала! Единственное о чем жалею, почему я раньше не посетила в Грузию Хотела бы порекомендовать организаторам, на длительные маршруты,если группа туристов от 10 человек, то автобус нужен более комфортабельный. Обязательно вернусь ещё раз

    Спасибо организаторам такого чудесного тура! Всё на высшем уровне и с огромной заботой о туристах. ОсобенноСпасибо организаторам такого чудесного тура! Всё на высшем уровне и с огромной заботой о туристах. ОсобенноСпасибо организаторам такого чудесного тура! Всё на высшем уровне и с огромной заботой о туристах. ОсобенноСпасибо организаторам такого чудесного тура! Всё на высшем уровне и с огромной заботой о туристах. ОсобенноСпасибо организаторам такого чудесного тура! Всё на высшем уровне и с огромной заботой о туристах. ОсобенноСпасибо организаторам такого чудесного тура! Всё на высшем уровне и с огромной заботой о туристах. ОсобенноСпасибо организаторам такого чудесного тура! Всё на высшем уровне и с огромной заботой о туристах. ОсобенноСпасибо организаторам такого чудесного тура! Всё на высшем уровне и с огромной заботой о туристах. Особенно
  • К
    Константин
    18 сентября 2024
    Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
    Тур очень понравился. Отели отличные, полностью соответствуют описанию, которые давали организаторы. В Тбилиси был хорший вид на старый город, а
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    в Батуми прекрасный вид на море. Экскурсии тоже очень понравились, в особенности Кахетия и горная Аджария. Очень удобные автобусы на всех экскурсиях. На некоторых водители даже бесплатно воду давали. Экскурсоводы все местные жители и очень интересно рассказывают. Единственное, что не советую - экскурсию в пешеру Прометея. Она сама по себе неплохая, но не настолько интересная, что бы ехать ради нее 3 часа в одну сторону.

    Тур очень понравился. Отели отличные, полностью соответствуют описанию, которые давали организаторы. В Тбилиси был хорший вид
  • О
    Олеся
    11 января 2024
    Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
    Грузия - это лучшее, что со мной было! И с моими подружками тоже) Ездили компанией -8 девочек, устроили себе мини
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    девичник. Летали прямым рейсом из Берлина в Кутаиси. Что сказать о компании? Транспорт 10 балов Гиды по маршруту 10 балов Организация тура 10 балов Водитель просто душка -10 балов Вино, Чача, обеды, ужины, дегустации отлично. Проживание 4*- 9балов Тур был через всю Грузию и закончился прогулкой на яхте по морю в Батуми с мега крутой фотоссесией. - ЭТО 10000 балов. Спасибо - вы THE BEST! Ждите осенью снова!

  • Э
    Элеонора
    1 октября 2023
    В объятиях таинственной Грузии с отдыхом в загородном VIP комплексе
    Мераби! Спасибо за организацию тура по Грузии и незабываемые впечатления ❤️🇬🇪 За неделю мне удалось погрузиться в грузинскую культуру, насладиться
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    великолепными пейзажами, побывать в разных местах. От сердца Тбилиси до горных деревень, посетить древние монастыри и храмы, отдохнуть в Качрети, зарядиться энергией в каньонах Дашбаши, попробовать вина в Алазанской долины, почувствовать атмосферу любви в Сигнахи, попробовать самое вкусное хачапури возле Паравани, попить минеральной воды в знаменитом Боржоми и познакомиться с удивительно добрыми, душевными, простыми и открытыми людьми. Особая благодарность гиду Элле и водителю Мамуке! Группа тоже была отличная. Рекомендую. И еще вернусь!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «VIP-туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
  2. КАХЕТИНСКАЯ VIP СКАЗКА с отдыхом в загородном гольф - комплексе 5**
  3. В объятиях таинственной Грузии с отдыхом в загородном VIP комплексе
  4. VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Алазанская долина
  5. Казбеги
  6. Монастырь Джвари
  7. Мост мира
  8. Серные бани
  9. Крепость Нарикала
  10. Собор Светицховели
Сколько стоит тур в Тбилиси в феврале 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "VIP-туры" можно забронировать 4 тура от 441 до 755 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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