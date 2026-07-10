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Тур по Грузии только для вас с выездом из Владикавказа

Посетить Тбилиси, Кахетию, Мцхету и увидеть знаковые места Военно-Грузинской дороги
Это насыщенное путешествие откроет перед вами удивительные пейзажи и исторические памятники.

Мы проедем по Военно-Грузинской дороге, известной своими живописными видами, останавливаясь у главных достопримечательностей.

Полюбуемся величественным Казбеком, посетим монастыри и крепости, насладимся
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панорамами Жинвальского водохранилища и горнолыжного курорта Гудаури.

Кахетия, родина уникальных грузинских вин, удивит вас винодельнями и старинными постройками, включая монастырь Алаверди и усадьбу Цинандали. Сигнахи, Бодбе и Кварели окунут в атмосферу средневековых городов. В завершение прогуляемся по древней Мцхете и побываем в монастыре Джвари.

5
5 отзывов
Тур по Грузии только для вас с выездом из Владикавказа
Тур по Грузии только для вас с выездом из Владикавказа
Тур по Грузии только для вас с выездом из Владикавказа

Описание тура

Организационные детали

Необходим действительный загранпаспорт (до окончания срока действия не менее 6 месяцев на момент въезда);
На территории Грузии – зона роуминга с российским сотовым оператором. В отелях и кафе будет ловить wi-fi;
С собой взять удобную одежду и обувь для путешествий;
Обязательно при себе иметь наличные деньги (рубли, доллары, евро), российские банковские карты на территории Грузии не принимаются к оплате.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дороге

Встречаемся во Владикавказе и отправляемся в Тбилиси по Военно-Грузинской дороге, известной своей живописностью и исторической значимостью. Пейзажи тут поражают очарованием и разнообразностью, чередование контрастов будет сопровождать нас на протяжении всего пути.

Преодолевая Крестовый перевал, мы увидим реку Арагви, маленькие деревушки, старинные крепости на склонах гор, виноградники и сельские пейзажи. По пути нас ожидает знаменитая вершина Казбек — потухший вулкан высотой 5033 метра. Мы увидим старинный храм святой Троицы в Гергети, село Степанцминда и Арку Дружбы народов. В горнолыжном курорте Гудаури полюбуемся заснеженными горными вершинами. Посмотрим на Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, монастырь Джвари и знаменитый Светицховели.

По приезде прогуляемся по старому городу, и местный гид расскажет его историю. После экскурсии — заселение в уютный отель, свободное время.

Встреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дороге
2 день

Городки Кахетии и посещение винодельни

Сегодня мы отправимся в Кахетию, родину грузинского виноделия, где выращиваются уникальные сорта винограда: саперави, ркацители, мукузани и другие. По приезде мы разместимся в уютном отеле в Напареули.

После обеда вас ждёт экскурсия по маршруту: Алаверди, Икалто, Телави и Цинандали. В Алаверди мы увидим монастырь 11 века, один из крупнейших в стране. В Икалто, основанном в 6 веке, посетим академию, в которой учился поэт Шота Руставели. В Телави, столице Кахетии, нас ждут архитектурные памятники, включая королевский дворец Ираклия II и уникальные ворота. Мы также посетим винодельню в Цинандали, где производятся знаменитые грузинские вина.

Городки Кахетии и посещение винодельниГородки Кахетии и посещение винодельниГородки Кахетии и посещение винодельниГородки Кахетии и посещение винодельниГородки Кахетии и посещение винодельниГородки Кахетии и посещение винодельни
3 день

Сигнахи, Бодбе, Кварели

В этот день вас ждут Сигнахи, Бодбе, Кварели и другие исторические места. Сигнахи, сказочный город с крепостью 18 века, подарит нам потрясающие виды на Алазанскую долину. В Бодбе мы посетим монастырь с мощами Святой Нины, а в Кварели — знаменитый винзавод «Киндзмараули», где вы узнаете историю производства этого уникального вина.

Некреси и Греми подарят незабываемые впечатления от посещения монастырских комплексов и храмов, напоминающих средневековые цитадели.

Сигнахи, Бодбе, КварелиСигнахи, Бодбе, КварелиСигнахи, Бодбе, КварелиСигнахи, Бодбе, КварелиСигнахи, Бодбе, КварелиСигнахи, Бодбе, КварелиСигнахи, Бодбе, КварелиСигнахи, Бодбе, Кварели
4 день

Мцхета, Джвари, возвращение во Владикавказ

Позавтракав, отправляемся в Мцхету, где посетим Джвари — монастырь, который возвышается над местом слияния рек Арагви и Куры. От этого духовного памятника, охраняемого ЮНЕСКО, открываются захватывающие виды на окрестности. Мцхета была столицей Иберии более 700 лет: мы прогуляемся по этому древнему городу, осмотрим старинные памятники и, по желанию, приобретём сувениры. После насыщенного дня вернёмся во Владикавказ.

Мцхета, Джвари, возвращение во ВладикавказМцхета, Джвари, возвращение во ВладикавказМцхета, Джвари, возвращение во ВладикавказМцхета, Джвари, возвращение во ВладикавказМцхета, Джвари, возвращение во ВладикавказМцхета, Джвари, возвращение во ВладикавказМцхета, Джвари, возвращение во Владикавказ

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник50 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от Владикавказа и обратно (от аэропорта или вокзала)
  • Экскурсия по Тбилиси с гидом
  • Полное сопровождение на протяжении всего тура
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Владикавказа и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в музеи, на канатную дорогу
  • Дегустации на винодельне
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, место по договорённости, 6:00
Завершение: Владикавказ, место по договорённости, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Луиза
Луиза — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 157 туристов
Меня зовут Луиза. Я родилась и выросла в Осетии. Более 20 лет госслужбы, очень люблю путешествовать, объездила весь Северный Кавказ, предпочитаю малоизвестные, самые интересные маршруты. Лучшим отдыхом считаю свидания с природой в хорошей компании. Красоты горных пейзажей, чистый воздух, застывшая история средневековых аулов — всё это заряжает энергией, придаёт сил. Мне нравится быть проводником в этот волшебный мир.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Очень добрый, живой и душевный человек. Все покажет, расскажет, во всем поможет. Экскурсия проходила в комфортом темпе, всегда можно было остановиться, если возникала такая необходимость. Для первого знакомства с Грузией отличный вариант.
Посетили все места по плану и даже больше. Нам все очень понравилось.
Спасибо большое Луизе и Галине.
Очень добрый, живой и душевный человек. Все покажет, расскажет, во всем поможет. Экскурсия проходила в комфортом
Очень добрый, живой и душевный человек. Все покажет, расскажет, во всем поможет. Экскурсия проходила в комфортом
Очень добрый, живой и душевный человек. Все покажет, расскажет, во всем поможет. Экскурсия проходила в комфортом
Очень добрый, живой и душевный человек. Все покажет, расскажет, во всем поможет. Экскурсия проходила в комфортом
Очень добрый, живой и душевный человек. Все покажет, расскажет, во всем поможет. Экскурсия проходила в комфортом
Очень добрый, живой и душевный человек. Все покажет, расскажет, во всем поможет. Экскурсия проходила в комфортом
Очень добрый, живой и душевный человек. Все покажет, расскажет, во всем поможет. Экскурсия проходила в комфортом
Очень добрый, живой и душевный человек. Все покажет, расскажет, во всем поможет. Экскурсия проходила в комфортом
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Anastasia
Если вы еще раздумываете брать или не брать этот тур - не думайте и смело берите!

Что вас ждёт:
1. Прекрасное сопровождение в компании двух чудесных девушек - водитель-гид Луиза и гид
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Галина, проживающая в Грузии.
Всю поездку было ощущение, что мы путешествуем со старыми друзьями, настолько легко, душевно и смешно было по дороге.
Луиза с лёгкостью разрешит любой вопрос в дороге и договорится с кем угодно о чём угодно, просто человек-энергия))
Галина - кладезь информации об истории и традициях Грузии, и настолько интересно ее подает, с юмором, абсолютно не скучно слушать и хочется узнать больше и больше.
Поэтому компания просто потрясающая!

2. Интересная и насыщенная программа (и духовная и гастрономическая).
Везде успели, все, что заявлено в программе - посмотрели. Программа выстроена логично, ты не успеваешь заскучать от достопримечательностей, потому что абсолютно органично вплетены дегустации (мы были и на частной винодельне с обедом, в сыроварне в Телави с оригинальным интерьером, на заводе Киндзмараули, в усадьбе в Цинандали, даже заглянули в погреб 17 века в старом Тбилиси).

3. Куда бы мы ни приезжали и где бы ни останавливались - нам встречались очень душевные, радушные и милые люди.
Многие говорят по-русски, а если не говорят, то понимают и стараются помочь чем могут.

4. Проживание в классных отелях.
У нас было 2 отеля, оба расположены в центре города Тбилиси/Телави, но при этом в тихом районе.
Все необходимое в номерах есть, включен завтрак, большие общие зоны, все рядом в шаговой доступности.

5. Комфортный транспорт (все пакетики-сумочки-пакетюшки-покупочки влезут😅))).

6. Вино, много и разное🍷

Если вы еще раздумываете брать или не брать этот тур - не думайте и смело берите!
Если вы еще раздумываете брать или не брать этот тур - не думайте и смело берите!
Если вы еще раздумываете брать или не брать этот тур - не думайте и смело берите!
Если вы еще раздумываете брать или не брать этот тур - не думайте и смело берите!
Если вы еще раздумываете брать или не брать этот тур - не думайте и смело берите!
Если вы еще раздумываете брать или не брать этот тур - не думайте и смело берите!
Если вы еще раздумываете брать или не брать этот тур - не думайте и смело берите!
Если вы еще раздумываете брать или не брать этот тур - не думайте и смело берите!+2
Если вы еще раздумываете брать или не брать этот тур - не думайте и смело берите!
Если вы еще раздумываете брать или не брать этот тур - не думайте и смело берите!
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Анастасия
Поездка была просто замечательная!
Луиза и Галина показали нам столько красивейших мест в Грузии! Мы останавливались в уютных отелях с очень вкусными завтраками, нас везде тепло принимали, учитывая все пожелания. Я действительно влюбилась в Грузию и хочу туда вернуться еще не раз❤️❤️❤️
Поездка была просто замечательная!
Поездка была просто замечательная!
Поездка была просто замечательная!
Поездка была просто замечательная!
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А
Мы первый раз посетили Грузию и очень рады, что возила нас туда замечательная Луиза.
Поскольку это индивидуальный тур, мы немного скорректировали заявленную программу согласно нашим пожеланиям. Дело в том, что я
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всегда готовлюсь к путешествиям и обычно знаю, что хочу посмотреть. Но это тот случай, когда вам не надо ничего планировать и ни о чём волноваться. Луиза, как добрая волшебница, возьмёт все заботы на себя. А вам останется только распахнуть глаза, настроить слух, пить грузинское вино (по желанию😊) и ехать с комфортом на автомобиле. В таком туре, в тесном взаимодействии с гидом, важен душевный комфорт и доверие, и это в полной мере ощущается там. Вы можете поехать за настроением, за культурой, за знаниями, по святым местам мирового уровня или поставив конкретные цели.
В Тбилиси нас встретила гид-профессионал Галина и все наши дни на Грузинской земле удивляла нас интересными рассказами о прошлом и настоящем этого благодатного края. Не буду описывать, что мы видели и где побывали, не это главное. Если вы сомневаетесь – не сомневайтесь! Радость открытий, комфортная компания, полная перезагрузка и ни грамма усталости – спасибо Луизе и Галине за сказку!

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Ирина
Большая благодарность Луизе и Галине за замечательный тур. Настолько комфортная и душевная поездка у нас была. Учитывались все пожелания, допустимы изменения в зависимости от личных предпочтений За 4 дня мы много посмотрели и отлично отдохнули.
Мы с подругой были первый раз в Грузии и нам очень повезло и с организатором и гидом.
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Тур входит в следующие категории Тбилиси

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