Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали
«Зарядимся адреналином на прозрачном мосту над ущельем и прогуляемся по тропам к водопадам»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
$552
$690 за человека
Своей компанией из столицы к морю: дегустации и ночь в горном шато ущелья Атени
Заглянуть в пещеры Уплисцихе, перепробовать вина за ужином и посетить бальнеологические курорты
Начало: Ваш отель в Тбилиси
«А также ненадолго задержитесь в ущелье Атени: останетесь на ночь в горном шато и за ужином продегустируете вина местного производства»
20 дек в 10:00
27 дек в 10:00
$450 за человека
Кавказское ассорти со вкусом вина и пирогов: путешествие по Грузии и живописным ущельям Осетии
Побродить по «городу мёртвых», увидеть древнюю столицу Грузии и насладиться алазанским вином
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска»
29 дек в 08:00
30 дек в 08:00
61 925 ₽ за человека
