Сегодня выезжаем в Кахетию — край виноделия. Первым делом заедем в Телави. Погуляем по городу и увидим знаменитый платан, а также средневековую крепость Батонис-цихе.

Далее вас ждёт экскурсия в Доме-музее князей Чавчавадзе в Цинандали. На дочери А. Чавчавадзе женился русский писатель А. Грибоедов. Осмотрим интерьер усадьбы, а ещё обязательно попробуем местное вино.

Затем сделаем остановку у женского монастыря Бодбе, где захоронена Святая Нино. Поднимемся на крепостную стену, чтобы полюбоваться видами Алазанской долины. В Сигнахи пройдёмся по уютным улочкам, наполняясь любовью и теплом.

Вечером вернёмся в Тбилиси.