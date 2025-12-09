В Грузию на майские праздники: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Полюбоваться Сигнахи, отведать вина и побывать в Доме-музее князей Чавчавадзе
Майские праздники — ещё один прекрасный повод сменить обстановку и отправиться в путешествие. Приглашаем вас в небольшой тур по Грузии.
Вместе мы пройдёмся по улочкам Тбилиси и Мцхеты, увидим достопримечательности Кахетии, насладимся прогулкой по Телави и погрузимся в историю монастыря Джвари, а также собора Светицховели.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Питание. В стоимость включены только завтраки в отелях, а также винная дегустация. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Mercedes Vito / Mercedes Sprinter в зависимости от количества человек в группе.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
1 день
Добро пожаловать в Грузию: прогулка по Тбилиси
Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в отель. Затем вас ждёт обзорная экскурсия по Тбилиси. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и футуристичный Мост мира.
Далее — свободное время.
2 день
Кахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи, Дом-музей князей Чавчавадзе и Телави
Сегодня выезжаем в Кахетию — край виноделия. Первым делом заедем в Телави. Погуляем по городу и увидим знаменитый платан, а также средневековую крепость Батонис-цихе.
Далее вас ждёт экскурсия в Доме-музее князей Чавчавадзе в Цинандали. На дочери А. Чавчавадзе женился русский писатель А. Грибоедов. Осмотрим интерьер усадьбы, а ещё обязательно попробуем местное вино.
Затем сделаем остановку у женского монастыря Бодбе, где захоронена Святая Нино. Поднимемся на крепостную стену, чтобы полюбоваться видами Алазанской долины. В Сигнахи пройдёмся по уютным улочкам, наполняясь любовью и теплом.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
3 день
Достопримечательности Мцхеты: монастырь Джвари и собор Светицховели
После завтрака стартуем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Поднимемся к православному монастырю 6 века, Джвари. Пройдём по улицам города и посетим собор Светицховели, воздвигнутый в честь двенадцати Апостолов.
Заглянем на местный рынок, где вы сможете закупиться сувенирами и вкусностями, а потом вернёмся в Тбилиси.
4 день
Окончание тура
Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Отель 2*
$290
Отель 3*
$350
Отель 4*
$390
Отель 4+*
$470
Отель 2* (1-местное)
$350
Отель 3* (1-местное)
$430
Отель 4* (1-местное)
$510
Отель 4+* (1-местное)
$650
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание в 2-местном номере
Завтраки в отелях
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты
Винная дегустация (1 бокал)
Что не входит в цену
Перелёт до Тбилиси и обратно
Остальное питание
1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Егор — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 41 туриста
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так читать дальше
разнообразен и интересен, как Южный Кавказ.
С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!