Целый день проведём в прекрасной Кахетии. Первую остановку сделаем на винодельне, где нас угостят напитками. Заедем в Бадиаури, чтобы узнать, как пекут традиционный хлеб, и попробовать сыры.

Посетим важнейшую святыню и одно из основных мест паломничества — Бодбийский монастырь, в котором хранятся мощи Святой Нино. Напоследок погуляем по извилистым улочкам уютного Сигнахи, возвышающегося над живописной Алазанской долиной.