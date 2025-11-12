Ваш первый отпуск в Грузии: все символы от Тбилиси до Уплисцихе и вкусы Кахетии
Зайти в святыни Мцхеты и дом Сталина, изучить древние пещеры и Сигнахи, отведать вин, сыров и хлеба
В это путешествие мы включили все визитные карточки и основные дегустации — так вы сможете полноценно познакомиться с Грузией, если приехали впервые. Начнём с самого сердца — бывшей и нынешней читать дальше
столиц.
Посетим важные святыни Мцхеты — монастырь Джвари и собор Светицховели — и обойдём весь исторический центр Тбилиси, увидев серные бани, театр марионеток, мост Мира и другие символы.
Продолжим в Гори и окрестностях: рассмотрим личные вещи Сталина в музее, построенном на месте его отчего дома, и побродим по высеченным в скале пещерам Уплисцихе, где когда-то жили люди.
Завершим поездку красиво и вкусно: в окружении виноградников Алазанской долины погуляем по Бодбийскому монастырю и Сигнахи, а также попробуем всё то, чем славится регион, — ароматные вина, нежные сыры и горячий хлеб.
Питание. Включены завтраки и дегустации, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн, микроавтобус.
Возраст участников. От 16 лет.
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
1 день
Подготовка к путешествию
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.
2 день
Мцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели. Тбилиси: серные бани, святыни, театр марионеток, мост Мира, монумент «Мать Картли»
Посвятим день бывшей и нынешней столицам. Начнём с Мцхеты — древнего сердца Грузии. Посетим главные святыни — монастырь Джвари и собор Светицховели.
Вернёмся в Тбилиси и изучим исторический центр. Увидим все знаковые локации: плато Метехи, монумент «Мать Картли», мечеть, серные бани, площадь Мейдан, собор Сиони, церковь Анчисхати, театр марионеток, мост Мира.
3 день
Музей Сталина в Гори, пещерный город Уплисцихе
Ненадолго покинем столицу и поедем в Гори — на родину Иосифа Сталина. Посетим музей вождя народов: осмотрим личные вещи, мебель из рабочих кабинетов, подарки, персональный вагон.
Следующий на нашем пути — древний город Уплисцихе, возраст которого исчисляется тысячелетиями. Мы исследуем высеченные в скале пещеры, которые люди использовали как жилые и общественные помещения.
Целый день проведём в прекрасной Кахетии. Первую остановку сделаем на винодельне, где нас угостят напитками. Заедем в Бадиаури, чтобы узнать, как пекут традиционный хлеб, и попробовать сыры.
Посетим важнейшую святыню и одно из основных мест паломничества — Бодбийский монастырь, в котором хранятся мощи Святой Нино. Напоследок погуляем по извилистым улочкам уютного Сигнахи, возвышающегося над живописной Алазанской долиной.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, дегустации
Все трансферы по маршруту
Трансферы от/до аэропорта
Сопровождение гидом
Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
Обеды и ужины
Стоимость тура с 1-местным размещением - $530
Тур состоится при наборе 6 и более участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Тбилиси, до полудня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Levan — Организатор в Тбилиси
Наша компания основана в 1996 году. У нас работают только профессиональные гиды с многолетним опытом. Мы постоянно сотрудничаем с несколькими отелями, в результате чего получаем эксклюзивные цены. Мы можем принять читать дальше
большую группу и заранее согласовать программу отдыха. Мы также готовы найти индивидуальный подход к каждому путешественнику и спланировать тур с учётом личных интересов. Наша главная цель — влюбить вас в Грузию, чтобы вам хотелось возвращаться в нашу страну снова и снова. Добро пожаловать!