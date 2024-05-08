Только представьте, как здорово проснуться с видом на горы! Завтракаем, пьём кофе на веранде, любуясь Казбеком, и отправляемся по Военно-Грузинской дороге в сторону Тбилиси. По пути будем останавливаться у достопримечательностей. Постоим у Арки Дружбы народов на краю высокого обрыва, символизирующей дружбу народов Грузии и России, и полюбуемся открывающимся отсюда головокружительным пейзажем. На обед заедем в посёлок Пасанаури, который считается родиной хинкали. Побываем у крепости Ананури, которая сохранилась почти в первозданном виде — здесь ощущается дух Средневековья. Посетим Жинвальское водохранилище.

Прибудем в Тбилиси во второй половине дня, разместимся в отеле в старой части города и поужинаем. Затем — свободное время.

Важно: Для тех, кто уже находится в Тбилиси, будет организована экскурсия по тем же локациям, но с выездом из Тбилиси. Экскурсия занимает почти целый день, возвращение — ближе к вечеру.