Погулять по Сигнахи и Тбилиси, исследовать пещерный город и попробовать местные кухню и вино
Вы увидите, как пекут в тандыре традиционный хлеб, и попробуете его с пылу с жару, продегустируете вино из местных погребов. Узнаете, почему Сигнахи называют городом любви, а Кахетию — винным краем. А приправим впечатления сочными хинкали и хачапури.
мая
июн
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|60 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Проживание. 1 ночь в Степанцминде в отеле «Uptown Boutique Kazbegi» или «Hotel Dari». 3 ночи в Тбилиси в отеле: «Grape House»/«Old Garden»/«Villa old sololaki». Размещение 2-местное.
Питание. Включены 4 завтрака. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Путь до Степанцминды, закат на Казбеке, Гергетская церковь
Встречаемся во Владикавказе и едем до границы с Грузией, после пересечения которой останется совсем немного до живописного посёлка Степанцминда. По прибытии разместимся в домике в горах и — скорее пробовать знаменитую местную кухню: сочные хинкали и хачапури. Подкрепившись, отправляемся на Казбек, чтобы встретить закат на второй по величине горе в стране. А ещё побываем у Гергетской церкви 14-го века, от вида которой на фоне заснеженных вершин невозможно оторвать взгляд.
Важно: Вы также можете прилететь напрямую в Тбилиси: будет организован трансфер от аэропорта в отель. После заселения — свободное время.
Арка Дружбы народов, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище
Только представьте, как здорово проснуться с видом на горы! Завтракаем, пьём кофе на веранде, любуясь Казбеком, и отправляемся по Военно-Грузинской дороге в сторону Тбилиси. По пути будем останавливаться у достопримечательностей. Постоим у Арки Дружбы народов на краю высокого обрыва, символизирующей дружбу народов Грузии и России, и полюбуемся открывающимся отсюда головокружительным пейзажем. На обед заедем в посёлок Пасанаури, который считается родиной хинкали. Побываем у крепости Ананури, которая сохранилась почти в первозданном виде — здесь ощущается дух Средневековья. Посетим Жинвальское водохранилище.
Прибудем в Тбилиси во второй половине дня, разместимся в отеле в старой части города и поужинаем. Затем — свободное время.
Важно: Для тех, кто уже находится в Тбилиси, будет организована экскурсия по тем же локациям, но с выездом из Тбилиси. Экскурсия занимает почти целый день, возвращение — ближе к вечеру.
Мцхета, пещерный город Уплисцихе
После сытного завтрака отправляемся в Мцхету, древнюю столицу. Увидим место слияния рек Арагви и Куры и посетим старинные храмы Джвари и Светисцховели. На обед заглянем в кафе, знаменитое своими хинкали, лобио и «Киндзмараули». А затем едем исследовать пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале, где сохранились комнаты и склады, колодец и старинные печи. К вечеру вернёмся в Тбилиси и продолжим знакомиться с местной культурой и кухней.
Дегустации, Кахетия и Сигнахи, прогулка по Тбилиси
Сегодня весь день проведём в Кахетии — краю вина. По пути остановимся, чтобы посмотреть, как пекут шотис-пури — традиционный грузинский хлеб в тандыре. Конечно, продегустируем его ещё тёплым. А ещё заедем к местным жителям в село Манави, где делают самую вкусную чурчхелу.
Посетим монастырь Бодбе, ставший знаменитым благодаря Святой Нино, и полюбуемся завораживающими видами на Алазанскую долину, которые открываются от этой святыни. Затем вас ждёт Сигнахи, который называют городом любви — в местном ЗАГСе можно заключить союз всего за несколько минут. Почувствуем итальянский флёр, глядя на красные черепичные крыши, мощёные улочки и резные балкончики. Здесь же пообедаем, а на обратном пути заедем в Кварели, где находится много виноделен. Вы посмотрите, как выдерживали вино в квеври и, конечно, его продегустируете.
Вечером вернёмся в Тбилиси и прогуляемся: я покажу вам секретные локации для атмосферных кадров.
Обратный путь во Владикавказ
После завтрака в отеле выезжаем во Владикавказ, чтобы прибыть в аэропорт к рейсам, вылетающим в 18:30. Снова проедем по уже знакомой Военно-Грузинской дороге.
Если обратно вы летите из Тбилиси, будет организован трансфер в аэропорт города.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки (кроме завтрака в 1-й день)
- Винная дегустация
- Сопровождение местными гидами
- Трансферы по всему маршруту
- Проживание
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Владикавказа или Тбилиси и обратно (Москва-Владикавказ ~ 15 000 руб.)
- Обеды, ужины (предусмотрены на маршруте, но не включены в стоимость) ~ 1200-1400 руб. в день
- Страховка
- Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 8000 руб