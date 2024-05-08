В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
Авторский тур в Тбилиси

Погулять по Сигнахи и Тбилиси, исследовать пещерный город и попробовать местные кухню и вино

В небольшой и дружной компании отправляемся проветривать голову и наслаждаться солнечной Грузией! Тем более, что добираться легко: стартуем из Владикавказа. Также можно присоединиться к туру уже в самом Тбилиси. Я покажу вам топовые локации: Арку Дружбы и Гергетскую церковь, крепость Ананури и древнюю Мцхету.

Вы увидите, как пекут в тандыре традиционный хлеб, и попробуете его с пылу с жару, продегустируете вино из местных погребов. Узнаете, почему Сигнахи называют городом любви, а Кахетию — винным краем. А приправим впечатления сочными хинкали и хачапури.
В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
Ближайшие даты:
8
мая
5
июн
6
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет60 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Проживание. 1 ночь в Степанцминде в отеле «Uptown Boutique Kazbegi» или «Hotel Dari». 3 ночи в Тбилиси в отеле: «Grape House»/«Old Garden»/«Villa old sololaki». Размещение 2-местное.

Питание. Включены 4 завтрака. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Путь до Степанцминды, закат на Казбеке, Гергетская церковь

Встречаемся во Владикавказе и едем до границы с Грузией, после пересечения которой останется совсем немного до живописного посёлка Степанцминда. По прибытии разместимся в домике в горах и — скорее пробовать знаменитую местную кухню: сочные хинкали и хачапури. Подкрепившись, отправляемся на Казбек, чтобы встретить закат на второй по величине горе в стране. А ещё побываем у Гергетской церкви 14-го века, от вида которой на фоне заснеженных вершин невозможно оторвать взгляд.

Важно: Вы также можете прилететь напрямую в Тбилиси: будет организован трансфер от аэропорта в отель. После заселения — свободное время.

Путь до Степанцминды, закат на Казбеке, Гергетская церковьПуть до Степанцминды, закат на Казбеке, Гергетская церковьПуть до Степанцминды, закат на Казбеке, Гергетская церковьПуть до Степанцминды, закат на Казбеке, Гергетская церковь
2 день

Арка Дружбы народов, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище

Только представьте, как здорово проснуться с видом на горы! Завтракаем, пьём кофе на веранде, любуясь Казбеком, и отправляемся по Военно-Грузинской дороге в сторону Тбилиси. По пути будем останавливаться у достопримечательностей. Постоим у Арки Дружбы народов на краю высокого обрыва, символизирующей дружбу народов Грузии и России, и полюбуемся открывающимся отсюда головокружительным пейзажем. На обед заедем в посёлок Пасанаури, который считается родиной хинкали. Побываем у крепости Ананури, которая сохранилась почти в первозданном виде — здесь ощущается дух Средневековья. Посетим Жинвальское водохранилище.

Прибудем в Тбилиси во второй половине дня, разместимся в отеле в старой части города и поужинаем. Затем — свободное время.

Важно: Для тех, кто уже находится в Тбилиси, будет организована экскурсия по тем же локациям, но с выездом из Тбилиси. Экскурсия занимает почти целый день, возвращение — ближе к вечеру.

Арка Дружбы народов, крепость Ананури, Жинвальское водохранилищеАрка Дружбы народов, крепость Ананури, Жинвальское водохранилищеАрка Дружбы народов, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище
3 день

Мцхета, пещерный город Уплисцихе

После сытного завтрака отправляемся в Мцхету, древнюю столицу. Увидим место слияния рек Арагви и Куры и посетим старинные храмы Джвари и Светисцховели. На обед заглянем в кафе, знаменитое своими хинкали, лобио и «Киндзмараули». А затем едем исследовать пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале, где сохранились комнаты и склады, колодец и старинные печи. К вечеру вернёмся в Тбилиси и продолжим знакомиться с местной культурой и кухней.

Мцхета, пещерный город УплисцихеМцхета, пещерный город УплисцихеМцхета, пещерный город УплисцихеМцхета, пещерный город УплисцихеМцхета, пещерный город УплисцихеМцхета, пещерный город Уплисцихе
4 день

Дегустации, Кахетия и Сигнахи, прогулка по Тбилиси

Сегодня весь день проведём в Кахетии — краю вина. По пути остановимся, чтобы посмотреть, как пекут шотис-пури — традиционный грузинский хлеб в тандыре. Конечно, продегустируем его ещё тёплым. А ещё заедем к местным жителям в село Манави, где делают самую вкусную чурчхелу.

Посетим монастырь Бодбе, ставший знаменитым благодаря Святой Нино, и полюбуемся завораживающими видами на Алазанскую долину, которые открываются от этой святыни. Затем вас ждёт Сигнахи, который называют городом любви — в местном ЗАГСе можно заключить союз всего за несколько минут. Почувствуем итальянский флёр, глядя на красные черепичные крыши, мощёные улочки и резные балкончики. Здесь же пообедаем, а на обратном пути заедем в Кварели, где находится много виноделен. Вы посмотрите, как выдерживали вино в квеври и, конечно, его продегустируете.

Вечером вернёмся в Тбилиси и прогуляемся: я покажу вам секретные локации для атмосферных кадров.

Дегустации, Кахетия и Сигнахи, прогулка по ТбилисиДегустации, Кахетия и Сигнахи, прогулка по ТбилисиДегустации, Кахетия и Сигнахи, прогулка по ТбилисиДегустации, Кахетия и Сигнахи, прогулка по ТбилисиДегустации, Кахетия и Сигнахи, прогулка по ТбилисиДегустации, Кахетия и Сигнахи, прогулка по Тбилиси
5 день

Обратный путь во Владикавказ

После завтрака в отеле выезжаем во Владикавказ, чтобы прибыть в аэропорт к рейсам, вылетающим в 18:30. Снова проедем по уже знакомой Военно-Грузинской дороге.

Если обратно вы летите из Тбилиси, будет организован трансфер в аэропорт города.

Обратный путь во ВладикавказОбратный путь во Владикавказ

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки (кроме завтрака в 1-й день)
  • Винная дегустация
  • Сопровождение местными гидами
  • Трансферы по всему маршруту
  • Проживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Владикавказа или Тбилиси и обратно (Москва-Владикавказ ~ 15 000 руб.)
  • Обеды, ужины (предусмотрены на маршруте, но не включены в стоимость) ~ 1200-1400 руб. в день
  • Страховка
  • Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 8000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое время
Завершение: Владикавказ, аэропорт, 18:30 или Тбилиси, аэропорт, утро-день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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