В краю гор и башен: активный тур по Сванетии

Увидеть Энгурское водохранилище, погулять по Ушгули и полюбоваться горой Тетнулди
Погрузитесь в сказочную атмосферу Сванетии — одного из самых самобытных уголков Грузии! Нас ждут захватывающие горные пейзажи, древние сванские башни и прикосновение к истории этого удивительного края.

Мы проедем через величественное
Энгурское водохранилище, исследуем древнюю Местию, прогуляемся среди средневековых башен Ушгули — самого высокогорного села Европы, и поднимемся на вершины по канатной дороге Хацвали, откуда открываются потрясающие виды на Тетнулди и ледники.

Описание тура

Организационные детали

Место старта: Тбилиси
Время выезда: 06:00 утра
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи
Транспорт: комфортабельный микроавтобус + джипы для поездки в Ушгули
Проживание: гостевой дом в Местии (2 ночи)
Питание: завтраки включены, обеды и ужины – за свой счет
Размер группы: от 2 человек

Важно знать:
• Экскурсия проходит в небольших группах, что делает путешествие комфортным и индивидуальным.
• Дорога в Сванетию долгая, но живописная — с остановками в красивых местах.
• Погода в горах может меняться, поэтому рекомендуется взять теплую одежду и удобную обувь.
• Для бронирования требуется предоплата.

Программа тура по дням

1 день

Зугдиди, Энгурское водохранилище, Местия

Рано утром, в 06:00, мы отправимся из Тбилиси в горный регион Сванетия. Дорога займет примерно 10–12 часов, включая остановки.

Первая остановка — город Зугдиди, где можно позавтракать (по желанию, за свой счёт). Далее мы увидим Энгурское водохранилище — одно из самых впечатляющих мест на маршруте. Грандиозная плотина высотой 271 метр поражает своим масштабом и живописными видами.

Примерно в 17:00 мы прибудем в Местию и заселимся в уютный гостевой дом. Вечером нас ждет прогулка по городу: мы увидим знаменитые сванские башни 12-13 веков, посетим музей легендарного альпиниста Михаила Хергиани (за доплату), а при желании — Сванетский исторический музей. У нас будет свободное время, чтобы прогуляться по городу и насладиться атмосферой Сванетии.

Ночёвка в гостевом доме в Местии.

2 день

Ушгули

После завтрака в гостинице мы отправимся в Ушгули — одно из самых живописных мест Грузии, расположенное на высоте 2200 метров над уровнем моря.

По пути сделаем несколько остановок: посетим Башню любви, окутанную красивой сванской легендой, и полюбуемся потрясающими горными панорамами.

В Ушгули нас ждет прогулка среди средневековых башен и посещение церкви Ламария 9 века, знаменитой своими древними фресками.

Обед в одном из местных ресторанов, где можно попробовать традиционные сванские блюда (по желанию, за доплату).

После насыщенного дня возвращаемся в Местию, где у нас будет свободное время.

Ночёвка в гостевом доме.

3 день

Канатная дорога, качели Хешкили, возвращение в Тбилиси

После завтрака нас ждет подъём по канатной дороге Хацвали. На высоте 2347 метров откроются захватывающие виды на гору Тетнулди и ледники. Здесь можно насладиться кофе в панорамном кафе.

Далее мы отправимся на качели Хешкили — одну из самых красивых смотровых площадок региона.

После обеда в Местии (по желанию, за доплату) мы начнём путь обратно в Тбилиси. Ожидаемое прибытие — около 23:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€240
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от/до Тбилиси
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание (около 40-50 лари за приём пищи)
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Входные билеты:
  • Канатная дорога Хацвали - 30 лари
  • Качели Хешкили - 5 лари
  • Музей Михаила Хергиани - 15 лари
  • Сванетский исторический музей - 20 лари
  • При участии 2 человек стоимость составит €550 за 2 участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Мейдан, 6:00
Завершение: Тбилиси, около 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 476 туристов
Привет! Я Диана из Тбилиси. Уже более 8 лет мы трудимся для того, чтобы каждое ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым. Мы ценим каждого гостя и стремимся сделать его опыт неповторимым, предоставляя высококачественные услуги и персонализированный подход. Наша команда профессионалов готова воплотить в жизнь ваши мечты о путешествии, создавая яркие впечатления и незабываемые моменты.

€240 за человека