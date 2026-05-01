После завтрака в гостинице мы отправимся в Ушгули — одно из самых живописных мест Грузии, расположенное на высоте 2200 метров над уровнем моря.

По пути сделаем несколько остановок: посетим Башню любви, окутанную красивой сванской легендой, и полюбуемся потрясающими горными панорамами.

В Ушгули нас ждет прогулка среди средневековых башен и посещение церкви Ламария 9 века, знаменитой своими древними фресками.

Обед в одном из местных ресторанов, где можно попробовать традиционные сванские блюда (по желанию, за доплату).

После насыщенного дня возвращаемся в Местию, где у нас будет свободное время.

Ночёвка в гостевом доме.