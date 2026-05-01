Мы проедем через величественное
Описание тура
Организационные детали
Место старта: Тбилиси
Время выезда: 06:00 утра
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи
Транспорт: комфортабельный микроавтобус + джипы для поездки в Ушгули
Проживание: гостевой дом в Местии (2 ночи)
Питание: завтраки включены, обеды и ужины – за свой счет
Размер группы: от 2 человек
Важно знать:
• Экскурсия проходит в небольших группах, что делает путешествие комфортным и индивидуальным.
• Дорога в Сванетию долгая, но живописная — с остановками в красивых местах.
• Погода в горах может меняться, поэтому рекомендуется взять теплую одежду и удобную обувь.
• Для бронирования требуется предоплата.
Программа тура по дням
Зугдиди, Энгурское водохранилище, Местия
Рано утром, в 06:00, мы отправимся из Тбилиси в горный регион Сванетия. Дорога займет примерно 10–12 часов, включая остановки.
Первая остановка — город Зугдиди, где можно позавтракать (по желанию, за свой счёт). Далее мы увидим Энгурское водохранилище — одно из самых впечатляющих мест на маршруте. Грандиозная плотина высотой 271 метр поражает своим масштабом и живописными видами.
Примерно в 17:00 мы прибудем в Местию и заселимся в уютный гостевой дом. Вечером нас ждет прогулка по городу: мы увидим знаменитые сванские башни 12-13 веков, посетим музей легендарного альпиниста Михаила Хергиани (за доплату), а при желании — Сванетский исторический музей. У нас будет свободное время, чтобы прогуляться по городу и насладиться атмосферой Сванетии.
Ночёвка в гостевом доме в Местии.
Ушгули
После завтрака в гостинице мы отправимся в Ушгули — одно из самых живописных мест Грузии, расположенное на высоте 2200 метров над уровнем моря.
По пути сделаем несколько остановок: посетим Башню любви, окутанную красивой сванской легендой, и полюбуемся потрясающими горными панорамами.
В Ушгули нас ждет прогулка среди средневековых башен и посещение церкви Ламария 9 века, знаменитой своими древними фресками.
Обед в одном из местных ресторанов, где можно попробовать традиционные сванские блюда (по желанию, за доплату).
После насыщенного дня возвращаемся в Местию, где у нас будет свободное время.
Ночёвка в гостевом доме.
Канатная дорога, качели Хешкили, возвращение в Тбилиси
После завтрака нас ждет подъём по канатной дороге Хацвали. На высоте 2347 метров откроются захватывающие виды на гору Тетнулди и ледники. Здесь можно насладиться кофе в панорамном кафе.
Далее мы отправимся на качели Хешкили — одну из самых красивых смотровых площадок региона.
После обеда в Местии (по желанию, за доплату) мы начнём путь обратно в Тбилиси. Ожидаемое прибытие — около 23:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€240
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер от/до Тбилиси
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание (около 40-50 лари за приём пищи)
- Трансфер из/до аэропорта
- Входные билеты:
- Канатная дорога Хацвали - 30 лари
- Качели Хешкили - 5 лари
- Музей Михаила Хергиани - 15 лари
- Сванетский исторический музей - 20 лари
- При участии 2 человек стоимость составит €550 за 2 участников