читать дальше уменьшить и мне понравилось. Понравилось больше, чем на экскурсиях с незнакомыми людьми ранее.

Озвучка приятная, голос чёткий, слушать интересно, ведь это вообще не про лекцию по истории, на которой ждёшь окончания. Не скучно, интересная подборка историй, запоминается + остаётся в приложении, если захотелось пересказать родным дома под фотографии.

Приложение интуитивное, и никаких проблем и непоняток не возникло. Понравилось, что прописаны разные советы к маршруту или городу. Спасибо, и советую.

Это самый удачный формат для одного человека. У меня был один свободный день, но не было ни одного знакомого, чтобы искать и собирать группу с экскурсоводом, поэтому я выбрала аудиогид,