Погрузитесь в атмосферу средневекового Дубровника и раскройте его секреты! Аудиогид проведёт вас по узким улочкам Старого города, расскажет о его связи с Венецией, визите Ричарда Львиное Сердце, разрушительных землетрясениях и вечных проклятиях. Вы увидите знаменитые дворцы, крепости, локации съёмок «Игры престолов». И загадаете желание так, чтобы оно обязательно исполнилось.
Описание аудиогида
Вы увидите
- Лестницу иезуитов и другие места съёмок сериала «Игра престолов»
- Дворец Спонца и Дворец ректора
- Фонтаны Онофрио
- Монастыри и церкви Дубровника
- Крепости Святого Иоанна и Ловриенац
- Старый порт
И узнаете
- Столицей какого государства Дубровник был в прошлом
- Какие отношения связывали город с Венецией
- Почему здесь оказался Ричард Львиное Сердце
- Где снимались самые знаменитые сцены «Игры престолов» и где стоит железный трон
А также послушаете истории о разрушительных землетрясениях и суровых осадах, о чудесных спасениях и вечных проклятиях.
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Вам нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Приложение работает оффлайн, поэтому интернет вам не понадобится
- Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не нужно. Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€12
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Пиле в Старом городе Дубровника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Дубровнике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 5004 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мне показалось очень удобным, что в приложении есть и карта города, и готовый маршрут с объяснениями главных достопримечательностей. Пользоваться просто и понятно, можно в любой момент остановить рассказ или переслушать
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Это самый удачный формат для одного человека. У меня был один свободный день, но не было ни одного знакомого, чтобы искать и собирать группу с экскурсоводом, поэтому я выбрала аудиогид,
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Е
Эта программа проста в использовании и действительно выручает.
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И
Было увлекательно и познавательно, всё понятно и без сложностей, да ещё и весело. Советую, если мало времени и хочется быстро пройтись по старому городу.
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