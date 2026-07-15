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Старый Дубровник: прогулка с аудиогидом

Истории королей, древние легенды и магия старинных улиц
Погрузитесь в атмосферу средневекового Дубровника и раскройте его секреты! Аудиогид проведёт вас по узким улочкам Старого города, расскажет о его связи с Венецией, визите Ричарда Львиное Сердце, разрушительных землетрясениях и вечных проклятиях. Вы увидите знаменитые дворцы, крепости, локации съёмок «Игры престолов». И загадаете желание так, чтобы оно обязательно исполнилось.
5
4 отзыва
Старый Дубровник: прогулка с аудиогидом
Старый Дубровник: прогулка с аудиогидом
Старый Дубровник: прогулка с аудиогидом

Описание аудиогида

Вы увидите

  • Лестницу иезуитов и другие места съёмок сериала «Игра престолов»
  • Дворец Спонца и Дворец ректора
  • Фонтаны Онофрио
  • Монастыри и церкви Дубровника
  • Крепости Святого Иоанна и Ловриенац
  • Старый порт

И узнаете

  • Столицей какого государства Дубровник был в прошлом
  • Какие отношения связывали город с Венецией
  • Почему здесь оказался Ричард Львиное Сердце
  • Где снимались самые знаменитые сцены «Игры престолов» и где стоит железный трон

А также послушаете истории о разрушительных землетрясениях и суровых осадах, о чудесных спасениях и вечных проклятиях.

Организационные детали

  • Это самостоятельная экскурсия без гида. Вам нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Приложение работает оффлайн, поэтому интернет вам не понадобится
  • Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не нужно. Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Участник€12
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот Пиле в Старом городе Дубровника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Дубровнике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 5004 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
Мне показалось очень удобным, что в приложении есть и карта города, и готовый маршрут с объяснениями главных достопримечательностей. Пользоваться просто и понятно, можно в любой момент остановить рассказ или переслушать
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его заново, что очень выручает. Единственное, что немного не хватило, это более подробных описаний того, что внутри церквей — например, содержание фресок и других деталей. Но возможно это больше мои личные предпочтения.

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Natalie
Это самый удачный формат для одного человека. У меня был один свободный день, но не было ни одного знакомого, чтобы искать и собирать группу с экскурсоводом, поэтому я выбрала аудиогид,
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и мне понравилось. Понравилось больше, чем на экскурсиях с незнакомыми людьми ранее.
Озвучка приятная, голос чёткий, слушать интересно, ведь это вообще не про лекцию по истории, на которой ждёшь окончания. Не скучно, интересная подборка историй, запоминается + остаётся в приложении, если захотелось пересказать родным дома под фотографии.
Приложение интуитивное, и никаких проблем и непоняток не возникло. Понравилось, что прописаны разные советы к маршруту или городу. Спасибо, и советую.

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Е
Эта программа проста в использовании и действительно выручает.
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И
Было увлекательно и познавательно, всё понятно и без сложностей, да ещё и весело. Советую, если мало времени и хочется быстро пройтись по старому городу.
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