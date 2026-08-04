Елена проводит ещё 1 экскурсию

Душевная песня Дубровника, которая навсегда останется с вами
Прогулка пройдет в атмосфере позитива и моего влюбленного отношения к городу, которое я постараюсь передать вам. А интересные факты из его истории и культуры с потрясающей природой и архитектурой будут сопровождать это вдохновляющее путешествие. Вы услышите рассказы из мира Средневековья и жизни города-государства. Побываете в самом сердце и душе старинного города, откроете, где жил и работал его «мозг и интеллект». Узнаете, какие традиции, законы и обычаи закрепились в местной культуре с давних времен. Чем дорожили дубровчане столетиями и что для них важно сегодня.
Самое-самое в Дубровнике — секреты местного жителя
Я покажу самую «длинную» и «узкую» улицы, а еще самую роскошную, популярную и «вкусную». Вы увидите одни из наиболее известных ступенек в мире. Узнаете о традиционных сувенирах региона. Кроме того, я покажу самый популярный и красивый пляж Дубровника и рестораны, которые часто посещают знаменитости. Не обойдем вниманием и атмосферные улочки с уютными, романтичными заведениями, где вы сможете отдохнуть после экскурсии.
Главные символы города
В главном Кафедральном соборе вы познакомитесь с итальянским барокко и работами Тициана, услышите о ценных артефактах храма и его непростой судьбе. Прогуляетесь в главном средневековом порту и вдоль мощных крепостных стен, узнаете о рабочей княжеской резиденции возле стен старинного дворца. Посетите мужской Доминиканский и Францисканский монастырь с одной из старейших аптек мира, где поговорим о разрушительном землетрясении, чудесном восстановлении обители, венецианских полотнах и древних реликвиях. Кроме того, я покажу «чудо —водопровод» и средневековый фонтан. А также познакомлю с историей Еврейского гетто и романтической легендой монастыря Св. Клары.
Организационные детали
Если вы с детьми, пожалуйста, предупредите заранее — я адаптирую экскурсию для маленьких путешественников, и все они получат сюрприз от гида в конце путешествия
Входные билеты не включены в стоимость (за исключением Кафедрального собора) — 4-20 евро в зависимости от музея. Посещение по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Брсалье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Дубровнике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1707 туристов
Я лицензированный гид по Хорватии. Родилась и выросла в России, получила два высших гуманитарных образования, которые помогают мне быть разносторонним и профессиональным гидом и переводчиком. Оказавшись в Дубровнике, влюбилась в читать дальшеуменьшить
это сказочное место, и теперь оно навсегда в моём сердце.
За то время, что я здесь прожила, я побывала практически в каждом укромном уголке города. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями. До скорой встречи в Дубровнике!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть) Благодарим))) Остались очень довольны экскурсией, первый визит в Хорватию и Дубровник превзошел все ожидания, всем очень советую Елену и этот великолепный город)
+2
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Алёна
вернулись с экскурсии с Еленой и сразу же хочется написать отзыв. великолепный, душевный, позитивный человек. рассказывает интересно и со знанием истории. очень приветливая, показала много интересных мест. посоветовала хорошие кафе. советую фото загрузить не могу, но столько красивых мест. не пожалеете
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Z
Zhanar
Спасибо большое Елене за эту экскурсию! Я давно мечтала увидеть церковь Святого Влахо, и благодаря Елене наконец смогла это сделать. Она показала нам всю её красоту и атмосферу - это было действительно впечатляюще. Всё прошло очень легко, интересно и душевно. Было очень классно, остались только приятные эмоции
Елена
Ответ организатора:
Азалия, благодарю вас за душевный отзыв. Очень приятно было с вами познакомиться и с вашими родителями. Совместная прогулка по Дубровнику читать дальшеуменьшить
была так приятна, в теплой дружеской атмосфере. Благодарю за возможность. С нетерпением жду нашей новой встречи. С уважением к вам и вашим родителям. ❤️
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R
Rihard
все понравилось, очень советую
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Алина
Я с моими друзьями впервые приехали в Дубровник и в саму Хорватию. И гид Елена нам все рассказала про страну. Она очень постаралась нас влюбить в страну. И я знаю читать дальшеуменьшить
что у нее это получилось. полтора часа пролетели в стенах старой крепости незаметно и очень интересно. Мы все остались очень довольны. Все в экскурсии было очень четко разработано и продуманно. Больше всего понравилось, что Елена обращалась к каждому человеку по именам и старалась вовлечь их в экскурсию. А еще заботливо нас все время скрывала в тени от палящего солнца. Очень рекомендую Елену, если поедете в Хорватию)
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Marta
Это была замечательная прогулка в День Моего Рождения! Лена за 1,5 часа сумела влюбить нас в этот город, поделилась интересными фактами о самых тайных уголках Дубровника, и что не мало важно-держала внимание не только взрослых, но и моего 4,5-летнего сынишку не оставляла без внимания! Спасибо большое!
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