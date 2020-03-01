Елена проводит ещё 1 экскурсию

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Легкое, познавательное и эмоциональное путешествие по хорватской жемчужине Адриатики

Елена
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Елена – ваш гид
Главная задача экскурсии — влюбить вас в историческое, архитектурное и природное очарование Дубровника.

Я открою его самые красивые, романтичные и интересные уголки, расскажу о ценностях и традициях, сохранившихся со Средневековья, познакомлю со старинными храмами и их реликвиями, а еще проведу по «вкусной» улице и покажу «чудо-фонтан».
105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Брсалье
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Душевная прогулка по Дубровнику
Душевная прогулка по Дубровнику

Что вас ожидает

Душевная песня Дубровника, которая навсегда останется с вами
Прогулка пройдет в атмосфере позитива и моего влюбленного отношения к городу, которое я постараюсь передать вам. А интересные факты из его истории и культуры с потрясающей природой и архитектурой будут сопровождать это вдохновляющее путешествие. Вы услышите рассказы из мира Средневековья и жизни города-государства. Побываете в самом сердце и душе старинного города, откроете, где жил и работал его «мозг и интеллект». Узнаете, какие традиции, законы и обычаи закрепились в местной культуре с давних времен. Чем дорожили дубровчане столетиями и что для них важно сегодня.

Самое-самое в Дубровнике — секреты местного жителя
Я покажу самую «длинную» и «узкую» улицы, а еще самую роскошную, популярную и «вкусную». Вы увидите одни из наиболее известных ступенек в мире. Узнаете о традиционных сувенирах региона. Кроме того, я покажу самый популярный и красивый пляж Дубровника и рестораны, которые часто посещают знаменитости. Не обойдем вниманием и атмосферные улочки с уютными, романтичными заведениями, где вы сможете отдохнуть после экскурсии.

Главные символы города
В главном Кафедральном соборе вы познакомитесь с итальянским барокко и работами Тициана, услышите о ценных артефактах храма и его непростой судьбе. Прогуляетесь в главном средневековом порту и вдоль мощных крепостных стен, узнаете о рабочей княжеской резиденции возле стен старинного дворца. Посетите мужской Доминиканский и Францисканский монастырь с одной из старейших аптек мира, где поговорим о разрушительном землетрясении, чудесном восстановлении обители, венецианских полотнах и древних реликвиях. Кроме того, я покажу «чудо —водопровод» и средневековый фонтан. А также познакомлю с историей Еврейского гетто и романтической легендой монастыря Св. Клары.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, наденьте удобную обувь. И желательно с собой иметь бутылку с водой.
  • Я гибкий гид и готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
  • Если вы с детьми, пожалуйста, предупредите заранее — я адаптирую экскурсию для маленьких путешественников, и все они получат сюрприз от гида в конце путешествия.
  • Входные билеты не включены в стоимость (за исключением Кафедрального собора) — 4-20 евро в зависимости от музея. Посещение по желанию.
Душевная прогулка по Дубровнику
Душевная прогулка по Дубровнику
Душевная прогулка по Дубровнику
Душевная прогулка по Дубровнику
Душевная прогулка по Дубровнику
Душевная прогулка по Дубровнику
Душевная прогулка по Дубровнику
Душевная прогулка по Дубровнику
Душевная прогулка по Дубровнику

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Брсалье.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я лицензированный гид по Хорватии. Я родилась и выросла в России, получила два высших гуманитарных образования, которые помогают мне быть разносторонним и профессиональным гидом и переводчиком. Оказавшись в Дубровнике, влюбилась в это сказочное место, и теперь оно навсегда в моем сердце. За 14 лет, которые я здесь прожила, я побывала практически в каждом укромном уголке города. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями. До скорой встречи в Дубровнике!
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Елена проводит ещё 1 экскурсию

О Дубровнике с любовьюО Дубровнике с любовьюО Дубровнике с любовью
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Главные и секретные места города на насыщенной обзорной экскурсии
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Ежедневная прогулка по ДубровникуЕжедневная прогулка по ДубровникуЕжедневная прогулка по Дубровнику
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Узнать и полюбить город за 2 часа
Сложно представить, сколько историй и колоритных достопримечательностей скрывается за стенами крошечного Старого города Дубровника. На обзорной прогулке вы проникнетесь атмосферой и непростым прошлым портового города, пройдете по местам съемок «Игры престолов» и узнаете самое интересное о повседневной жизни хорватов.

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