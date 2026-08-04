Елена проводит ещё 1 экскурсию

Главная задача экскурсии - влюбить вас в историческое, архитектурное и природное очарование Дубровника. Откроются самые красивые, романтичные и интересные уголки города, расскажут о ценностях и традициях, сохранившихся со Средневековья. Познакомитесь со старинными храмами и их реликвиями, а также прогуляетесь по "вкусной" улице и увидите "чудо-фонтан"

Описание экскурсии

Душевная песня Дубровника, которая навсегда останется с вами

Прогулка пройдет в атмосфере позитива и моего влюбленного отношения к городу, которое я постараюсь передать вам. А интересные факты из его истории и культуры с потрясающей природой и архитектурой будут сопровождать это вдохновляющее путешествие. Вы услышите рассказы из мира Средневековья и жизни города-государства. Побываете в самом сердце и душе старинного города, откроете, где жил и работал его «мозг и интеллект». Узнаете, какие традиции, законы и обычаи закрепились в местной культуре с давних времен. Чем дорожили дубровчане столетиями и что для них важно сегодня.

Самое-самое в Дубровнике — секреты местного жителя

Я покажу самую «длинную» и «узкую» улицы, а еще самую роскошную, популярную и «вкусную». Вы увидите одни из наиболее известных ступенек в мире. Узнаете о традиционных сувенирах региона. Кроме того, я покажу самый популярный и красивый пляж Дубровника и рестораны, которые часто посещают знаменитости. Не обойдем вниманием и атмосферные улочки с уютными, романтичными заведениями, где вы сможете отдохнуть после экскурсии.

Главные символы города

В главном Кафедральном соборе вы познакомитесь с итальянским барокко и работами Тициана, услышите о ценных артефактах храма и его непростой судьбе. Прогуляетесь в главном средневековом порту и вдоль мощных крепостных стен, узнаете о рабочей княжеской резиденции возле стен старинного дворца. Посетите мужской Доминиканский и Францисканский монастырь с одной из старейших аптек мира, где поговорим о разрушительном землетрясении, чудесном восстановлении обители, венецианских полотнах и древних реликвиях. Кроме того, я покажу «чудо —водопровод» и средневековый фонтан. А также познакомлю с историей Еврейского гетто и романтической легендой монастыря Св. Клары.

Организационные детали