Елена проводит ещё 1 экскурсию

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Душевная прогулка по Дубровнику

Познакомьтесь с историей и культурой Дубровника, посетите старинные храмы и знаменитые улицы. Уникальная экскурсия по самым интересным местам города
Главная задача экскурсии - влюбить вас в историческое, архитектурное и природное очарование Дубровника.

Откроются самые красивые, романтичные и интересные уголки города, расскажут о ценностях и традициях, сохранившихся со Средневековья.

Познакомитесь со старинными храмами и их реликвиями, а также прогуляетесь по "вкусной" улице и увидите "чудо-фонтан"
4.9
26 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🌊 Прекрасные пляжи
  • 🍽️ Рестораны и кафе
  • 🎁 Сюрпризы для детей
  • 🕍 Старинные храмы
Душевная прогулка по Дубровнику
Душевная прогулка по Дубровнику
Душевная прогулка по Дубровнику

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Доминиканский монастырь
  • Францисканский монастырь
  • Еврейское гетто
  • Монастырь Св. Клары
  • Средневековый порт
  • Крепостные стены

Описание экскурсии

Душевная песня Дубровника, которая навсегда останется с вами

Прогулка пройдет в атмосфере позитива и моего влюбленного отношения к городу, которое я постараюсь передать вам. А интересные факты из его истории и культуры с потрясающей природой и архитектурой будут сопровождать это вдохновляющее путешествие. Вы услышите рассказы из мира Средневековья и жизни города-государства. Побываете в самом сердце и душе старинного города, откроете, где жил и работал его «мозг и интеллект». Узнаете, какие традиции, законы и обычаи закрепились в местной культуре с давних времен. Чем дорожили дубровчане столетиями и что для них важно сегодня.

Самое-самое в Дубровнике — секреты местного жителя

Я покажу самую «длинную» и «узкую» улицы, а еще самую роскошную, популярную и «вкусную». Вы увидите одни из наиболее известных ступенек в мире. Узнаете о традиционных сувенирах региона. Кроме того, я покажу самый популярный и красивый пляж Дубровника и рестораны, которые часто посещают знаменитости. Не обойдем вниманием и атмосферные улочки с уютными, романтичными заведениями, где вы сможете отдохнуть после экскурсии.

Главные символы города

В главном Кафедральном соборе вы познакомитесь с итальянским барокко и работами Тициана, услышите о ценных артефактах храма и его непростой судьбе. Прогуляетесь в главном средневековом порту и вдоль мощных крепостных стен, узнаете о рабочей княжеской резиденции возле стен старинного дворца. Посетите мужской Доминиканский и Францисканский монастырь с одной из старейших аптек мира, где поговорим о разрушительном землетрясении, чудесном восстановлении обители, венецианских полотнах и древних реликвиях. Кроме того, я покажу «чудо —водопровод» и средневековый фонтан. А также познакомлю с историей Еврейского гетто и романтической легендой монастыря Св. Клары.

Организационные детали

  • Если вы с детьми, пожалуйста, предупредите заранее — я адаптирую экскурсию для маленьких путешественников, и все они получат сюрприз от гида в конце путешествия
  • Входные билеты не включены в стоимость (за исключением Кафедрального собора) — 4-20 евро в зависимости от музея. Посещение по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Брсалье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Дубровнике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1707 туристов
Я лицензированный гид по Хорватии. Родилась и выросла в России, получила два высших гуманитарных образования, которые помогают мне быть разносторонним и профессиональным гидом и переводчиком. Оказавшись в Дубровнике, влюбилась в
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это сказочное место, и теперь оно навсегда в моём сердце. За то время, что я здесь прожила, я побывала практически в каждом укромном уголке города. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями. До скорой встречи в Дубровнике!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
Благодарим)))
Остались очень довольны экскурсией, первый визит в Хорватию и Дубровник превзошел все ожидания, всем очень советую Елену и этот великолепный город)
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)+2
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
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Алёна
вернулись с экскурсии с Еленой и сразу же хочется написать отзыв. великолепный, душевный, позитивный человек. рассказывает интересно и со знанием истории. очень приветливая, показала много интересных мест. посоветовала хорошие кафе. советую фото загрузить не могу, но столько красивых мест. не пожалеете
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Z
Спасибо большое Елене за эту экскурсию! Я давно мечтала увидеть церковь Святого Влахо, и благодаря Елене наконец смогла это сделать. Она показала нам всю её красоту и атмосферу - это было действительно впечатляюще. Всё прошло очень легко, интересно и душевно. Было очень классно, остались только приятные эмоции
Елена
Елена
Ответ организатора:
Азалия, благодарю вас за душевный отзыв. Очень приятно было с вами познакомиться и с вашими родителями. Совместная прогулка по Дубровнику
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была так приятна, в теплой дружеской атмосфере. Благодарю за возможность. С нетерпением жду нашей новой встречи. С уважением к вам и вашим родителям. ❤️

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R
все понравилось, очень советую
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Алина
Я с моими друзьями впервые приехали в Дубровник и в саму Хорватию. И гид Елена нам все рассказала про страну. Она очень постаралась нас влюбить в страну. И я знаю
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что у нее это получилось. полтора часа пролетели в стенах старой крепости незаметно и очень интересно. Мы все остались очень довольны. Все в экскурсии было очень четко разработано и продуманно. Больше всего понравилось, что Елена обращалась к каждому человеку по именам и старалась вовлечь их в экскурсию. А еще заботливо нас все время скрывала в тени от палящего солнца. Очень рекомендую Елену, если поедете в Хорватию)

Я с моими друзьями впервые приехали в Дубровник и в саму Хорватию. И гид Елена нам
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Marta
Это была замечательная прогулка в День Моего Рождения! Лена за 1,5 часа сумела влюбить нас в этот город, поделилась интересными фактами о самых тайных уголках Дубровника, и что не мало важно-держала внимание не только взрослых, но и моего 4,5-летнего сынишку не оставляла без внимания! Спасибо большое!
Это была замечательная прогулка в День Моего Рождения! Лена за 1,5 часа сумела влюбить нас в
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