новом времени встречи, однако, Наталья, предложила для нас своего знакомого водителя с машиной, на это время. Так мы познакомились с Дадо. Можно, сказать, что нам повезло и мы получили две экскурсии. Он нас отвёз на несколько красивых смотровых площадок, где получились очень удачные фотографии в Дубровнике и рассказал много нового о современной Хорватии.



Мы узнали много новых исторических фактов об одном из самых кинематографичных городков Европы под руководством нашего гида Натальи. Успели сделать памятные фото и попробовать местную кухню. Наталья сумела ответить на все наши вопросы по исторической и современной жизни Хорватии. Мы провели несколько часов в очень приятной компании с хорошим экскурсоводом.