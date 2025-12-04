Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Дубровника

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Дубровнике на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дубровник как на ладони
Пешая
2.5 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Дубровник как на ладони: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов
Начало: У ресторана Dubravka
«Я проведу вас по лабиринту торговых улочек, пешеходной улице Страдун и площади Лужа с ратушей, звонницей и белоснежным храмом»
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:30
€120 за всё до 10 чел.
О Дубровнике с любовью
Пешая
2 часа
103 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
О Дубровнике с любовью: индивидуальная экскурсия по Старому городу
Посетите Старый город Дубровника, узнайте его многовековую историю, архитектуру и легенды. Ощутите дух Средневековья и раскройте тайны этого чарующего места
Начало: вход в крепостные стены, ресторан «Наутика»
«Вы пройдете по главной улице города — Страдун, которая славится огромным количеством лавочек с сувенирами и ювелирными украшениями»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€139 за всё до 10 чел.
Душевная прогулка по Дубровнику
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
Душевная прогулка по Дубровнику: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и культурой Дубровника, посетите старинные храмы и знаменитые улицы. Уникальная экскурсия по самым интересным местам города
Начало: На улице Брсалье
«Я покажу самую «длинную» и «узкую» улицы, а еще самую роскошную, популярную и «вкусную»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€133 за всё до 9 чел.
«Игра престолов» в историческом Дубровнике
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Игра престолов» в историческом Дубровнике
Побродить по местам съёмок знаменитого сериала и познакомиться с городом
Начало: У Западных или Восточных ворот
«Прогуляемся по улицам города, включая ту, где произошло нападение на Джоффри»
Завтра в 10:00
11 дек в 09:00
€120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 декабря 2025
    Дубровник как на ладони
    Отличная прогулка, остались довольна, Наталья хороший гид
  • D
    Denis
    16 ноября 2025
    Дубровник как на ладони
    Так получилось, что Наталье экстренно пришлось перенести экскурсию на несколько часов вперёд. Мы бы готовы были бы просто договориться о
    читать дальше

    новом времени встречи, однако, Наталья, предложила для нас своего знакомого водителя с машиной, на это время. Так мы познакомились с Дадо. Можно, сказать, что нам повезло и мы получили две экскурсии. Он нас отвёз на несколько красивых смотровых площадок, где получились очень удачные фотографии в Дубровнике и рассказал много нового о современной Хорватии.

    Мы узнали много новых исторических фактов об одном из самых кинематографичных городков Европы под руководством нашего гида Натальи. Успели сделать памятные фото и попробовать местную кухню. Наталья сумела ответить на все наши вопросы по исторической и современной жизни Хорватии. Мы провели несколько часов в очень приятной компании с хорошим экскурсоводом.

  • Н
    Наталья
    1 ноября 2025
    О Дубровнике с любовью
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
    Елена отличный специалист. Очень артистичная и с невероятной подачей все рассказывает. До начала экскурсии я отправила
    читать дальше

    ей все пожелания и все это было учтено в подаче и в нашем маршруте. Она была готова при необходимости (из-за погодных условий) корректировать маршрут. Детям все тоже очень понравилось. Захотелось приехать ещё раз.

    Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
  • А
    Анна
    28 октября 2025
    О Дубровнике с любовью
    Прошла замечательная экскурсия с Еленой! Мы в восторге! Очень познавательная экскурсия для знакомства с городом. Одназначно рекомендуем. Отличная подача материала, не скучно!
  • Я
    Яна
    24 сентября 2025
    Душевная прогулка по Дубровнику
    Экскурсия понравилась! Было интересно слушать Елену. Очень приятно, что Елена по собственной инициативе сделала нам несколько общих фотографий в улочках Дубровника. Единственное, что можно было бы подкорректировать, это заложить время на дополнительные вопросы экскурсоводу:)
  • В
    Виктор
    14 сентября 2025
    О Дубровнике с любовью
    Елена замечательный гид - глубоко знающий, эмоциональный, дружелюбный и очень любящий Дубровник и Хорватию. Я и мои друзья получили большое удовольствие от нашей экскурсии по Дубровнику.
    Очень рекомендуем Елену всем гостям этого удивительного, незабываемого города.
  • И
    Ирина
    10 сентября 2025
    Дубровник как на ладони
    Очень понравились пунктуальность Натальи, её коммуникабельность, умение вести диалог и доброжелательность. Рекомендуем🫶
  • A
    Anatoly
    4 сентября 2025
    Дубровник как на ладони
    Интересно, познавательно, увлекательно и просто прекрасно
  • O
    Oleg
    2 сентября 2025
    Дубровник как на ладони
    Благодарим за экскурсию!
  • Н
    Наталья
    30 августа 2025
    Душевная прогулка по Дубровнику
    Прогулка по Дубровнику с Еленой очень понравилась.
  • I
    Inna
    29 августа 2025
    О Дубровнике с любовью
    Отличная экскурсия и для детей и для взрослых! Мы очень довольны!
  • K
    Kristina
    24 августа 2025
    О Дубровнике с любовью
    Экскурсия с Еленой была очень интересная и познавательная. Елена делилась с нами не только знаниями, но и любовью к Дубровнику❤️
  • А
    Александра
    21 августа 2025
    О Дубровнике с любовью
    Отличная обзорная экскурсия от человека, который влюблен в Дубровник.
  • О
    Олексій
    17 августа 2025
    Душевная прогулка по Дубровнику
    Всё было замечательно.
    Гид превзошел все наши ожидания.
  • В
    Виталий
    13 августа 2025
    Дубровник как на ладони
    Было очень интересно, кому интересно история - можем только посоветовать.
  • Л
    Лариса
    7 августа 2025
    О Дубровнике с любовью
    Экскурсия очень понравилась. Елена много рассказывала интересных исторических фактов. Она прекрасно владеет материалом. И хотя было очень жарко, время пролетело
    читать дальше

    незаметно. Мы узнали много нового. Елена проводит экскурсию живо и увлечённо. Видно, что она любит людей и свою работу. Советую всем туристам.

  • L
    Liliia
    24 июля 2025
    О Дубровнике с любовью
    Елена просто замечательный гид и очень добрый и хороший человек!
    Мы слушали взахлеб 2 часа, и время пролетело незаметно. Не хотелось
    читать дальше

    расставаться! Информация подается очень интересно, интерактивно, легко запоминается. Обязательно будем советовать Елену друзьям и в следующую поездку еще обязательно куда-нибудь съездим вместе. Спасибо!!

    Елена просто замечательный гид и очень добрый и хороший человек!
  • И
    Игорь
    19 июля 2025
    Дубровник как на ладони
    Два часа для нашей семьи по старому Дубровнику пролетели незаметно (несмотря на жару), потому что было очень интересно! Наталья - большой знаток истории, с удовольствием отвечала на все наши вопросы, всем рекомендуем! 👍🙂
  • А
    Алина
    17 июля 2025
    Душевная прогулка по Дубровнику
    Я с моими друзьями впервые приехали в Дубровник и в саму Хорватию. И гид Елена нам все рассказала про страну.
    читать дальше

    Она очень постаралась нас влюбить в страну. И я знаю что у нее это получилось. полтора часа пролетели в стенах старой крепости незаметно и очень интересно. Мы все остались очень довольны. Все в экскурсии было очень четко разработано и продуманно. Больше всего понравилось, что Елена обращалась к каждому человеку по именам и старалась вовлечь их в экскурсию. А еще заботливо нас все время скрывала в тени от палящего солнца. Очень рекомендую Елену, если поедете в Хорватию)

    Я с моими друзьями впервые приехали в Дубровник и в саму Хорватию. И гид Елена нам
  • Г
    Григорий
    3 июля 2025
    О Дубровнике с любовью
    Семейным группам и всем другим

Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубровнике
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Дубровник как на ладони
  2. О Дубровнике с любовью
  3. Душевная прогулка по Дубровнику
  4. «Игра престолов» в историческом Дубровнике
Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в декабре 2025
Сейчас в Дубровнике в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 139. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Дубровника. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод