1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Из Сплита в пиратский город Омиш
Пройти по следам хорватских пиратов и прокатиться по красивейшему каньону реки Цетины
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA
13 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В заповедник Крка из Сплита
Исследовать древний город и узнать о повседневной жизни хорватов
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA 1
13 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Сплита - на Плитвицкие озера
Посетить одно из красивейших мест Европы и прикоснуться к сказочной дикой природе
13 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€800 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сплит и Трогир - хорватское наследие
Исследовать дворец императора, узнать о создании герба страны и прикоснуться к её древнему прошлому
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
13 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€260 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga8 мая 2024Дорогая Аннамария! Мы очень благодарны Вам за все! Вы - самая добрая и настоящая! Извините нас, пожалуйста, за то, что
- ЖЖеня30 июня 2023Прекрасная экскурсия; понравилась всем, от мала до велика (от 6-летних до взрослых). Анамария отлично знает материал и увлекательно его подает;
- kketi21 мая 2023Мы прекрасно провели время в компании Аннамарии. Она рассказала нам много исторических и интересных фактов и событий о Сплите и
- SSvetlana5 августа 2022Отличная экскурсия! Аннамария очень интересный рассказчик. Всей семье очень понравился маршрут и мы отлично провели время:-)
- ААлександра27 октября 2021Хочется выразить огромную благодарность Anamarija за незабываемую экскурсию в Омиш и бесценные советы о том: что посмотреть, где поесть и
- ЕЕвгений11 сентября 2021Великолепно проведенный день в заповеднике. Бесподобная природа, кристальная вода и свежий воздух. Аннамария- прекрасный рассказчик и очень позитивный человек. Спасибо за приятное общение и море полезной информации!
- ИИлья17 августа 2021Прекрасное место, Аннамария - замечательный человек, умница, тактичная, обходительная. Мне, как человеку творческому, немного не хватило захватывающих историй и перепетий. Цена экскурсии по нашем меркам - не дешёвая. .
- VVioletta28 июля 2021Содержательная, интересная поездка с множеством впечатлений. Гид забрала нас прямо с апартаментов, что очень удобно. Дорога туда прошла за разговорами
- ААлександр8 июля 2021Экскурсия прошла великолепно. АннаМария замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Хорватии. Спасибо большое!
- ИИлья25 мая 2021Несмотря на прохладу и мелкий дождь в начале пути - превосходно провели время! Супер - экскурсия и супер гид! Незабываемый день! Спасибо Анамария!
Ответы на вопросы от путешественников по Сплиту в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Сплиту в июне 2024
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