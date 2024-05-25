1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Сплит - город римлян и славян
Дворец императора Диоклетиана, средневековые церквушки и колоритный рыбный рынок
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
13 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сплит - любовь с первого взгляда
Погулять по уютным улочкам и услышать историю старинного приморского городка на обзорной экскурсии
Начало: На набережной Riva
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
€95 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сплит - от Римской империи до наших дней
Погрузиться в атмосферу средневекового города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: На Сплитской Риве (Obala narodnog preporoda)
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€95 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Сплита в пиратский город Омиш
Пройти по следам хорватских пиратов и прокатиться по красивейшему каньону реки Цетины
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA
13 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В заповедник Крка из Сплита
Исследовать древний город и узнать о повседневной жизни хорватов
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA 1
13 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Сплита - на Плитвицкие озера
Посетить одно из красивейших мест Европы и прикоснуться к сказочной дикой природе
13 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€800 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сплит и Трогир - хорватское наследие
Исследовать дворец императора, узнать о создании герба страны и прикоснуться к её древнему прошлому
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
13 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€260 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей25 мая 2024Экскурсия супер! Много всего интересного узнал, рекомендую!
- AAnna15 мая 2024Анамария поделилась с нами своими знаниями о истории и культуре Сплита. В ее компании каждая достопримечательность ожила и стала еще более интересной. Еще мы получили много рекомендаций, какие места вокруг города мы можем посмотреть. Спасибо за яркие впечатления!
- OOlga8 мая 2024Дорогая Аннамария! Мы очень благодарны Вам за все! Вы - самая добрая и настоящая! Извините нас, пожалуйста, за то, что
- ММихаил23 апреля 2024Анна Мария очень интересно провела экскурсию, советую всем 👍 огромное спасибо
- ББорис10 декабря 2023Нам очень понравилось. Огромное спасибо.
- ААнастасия12 ноября 2023Прекрасная интеллигентная гид Екатерина показала нам жемчужину Хорватии- Сплит. Буквально влюбила нас этот город. А замечательная тонкая умная подача материала очень понравилась! Благодарю!
- OOlga23 октября 2023Замечательная экскурсия! Очень интересная, познавательная, увлекательная! Огромное спасибо Оксане и Светлане за приятную прогулку - сложилось впечатление, что мы давние знакомые, которые вместе гуляют по городу и делятся впечатлениями! Спасибо большое ещё раз! От души всем рекомендую!
- ЕЕкатерина26 сентября 2023Большое спасибо Светлане за замечательную экскурсию по Старому городу, за интересную подачу материала и любовь к своему городу, которую она
- ЖЖанна29 августа 2023Все прошло отлично!!!!!! Мы были с детьми 5,10,12 Екатерина работу сделала хорошо,с детьми все прошло на отлично,они даже не мешали Дала нам советы куда зайти и что еще посмотреть Смело обращайтесь к Екатерине
- ЖЖеня30 июня 2023Прекрасная экскурсия; понравилась всем, от мала до велика (от 6-летних до взрослых). Анамария отлично знает материал и увлекательно его подает;
Ответы на вопросы от путешественников по Сплиту в категории «Можно с детьми»
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