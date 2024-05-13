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И Ирина День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))

В Варвара Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу читать дальше проявила также чудеса гибкости, когда мы задержались в пути и попросили чуть сдвинуть экскурсию по времени. За что отдельная благодарность! Однозначно рекомендуем эту экскурсию каждому оказавшемуся в Загребе! Екатерина- отличный гид, способный легко и непринужденно донести материал и разжечь интерес к истории Загреба и Хорватии в целом! Екатерина

А Алексей Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе Очень интересная и познавательная экскурсия. Особенно интересен кофейный обзор, с посещением фирменного магазина Franck и кофейни QUAHWA… всем советуем посетить эту экскурсию… гид Екатерина очень интересно рассказывает и внимательна к экскурсантам.

Б Борис Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе Нам очень понравилось. Огромное спасибо.

М Марина Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе Константин порадовал меня не только знаниями и прекрасным маршрутом, нл также легкостью и непринужденностью, и теплотой. Огромное спасибо ща замечательную экскурсию. Уже лучше не может быть!

А Анастасия Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу читать дальше открытые художественные выставки - Екатерина довела нас до выставочного зала, узнала, до каких часов открыта выставка и рассказала, как добраться сюда после обеда. Множество занимательных фактов о Хорватии, исторические и культурные зарисовки, рекомендации ресторанов и кафе на любой кошелёк. Мы очень довольны! Екатерина провела нам с мужем отличную экскурсию по Нижнему городу, более 1,5 часов на одном дыхании. Мы поинтересовались, есть ли