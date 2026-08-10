Мои заказы

Ведьмы, легенды и тайны старого Загреба

Не только мистика, но и реальные истории средневекового города
За узкими улочками Верхнего города скрывается совсем другой Загреб — средневековый, загадочный, полный легенд. Мы пройдём по его старейшей части, поговорим о ведьмах и поверьях, связанных с ними.

А ещё о том, как жили в Градце и Каптоле, почему Каменные ворота стали одной из главных святынь города и какую роль в истории Загреба сыграла писательница Мария Юрич Загорка.
Ведьмы, легенды и тайны старого Загреба
Ведьмы, легенды и тайны старого Загреба
Ведьмы, легенды и тайны старого Загреба

Описание экскурсии

Кафедральный собор Загреба — познакомимся с историей главного храма Хорватии и увидим оборонительные стены 15 века с мощными башнями, которые защищали город во времена османской угрозы.

Верхний город (Градец) — прогуляемся по старейшей части Загреба c узкими средневековыми улочками, старинными домами и местами, с которыми связаны самые известные городские легенды.

Каменные ворота — единственные сохранившиеся городские ворота 13 века. Поговорим о чудотворной иконе Богородицы, старинных преданиях и о том, почему это место считается одной из главных святынь Загреба.

Исторический центр Верхнего города — по пути увидим старинные дворики, скрытые проходы и малоизвестные уголки Загреба, где история города тесно переплетается с легендами о ведьмах, средневековыми поверьями и реальными событиями прошлых веков.

Мы вспомним первую профессиональную журналистку Хорватии и автора знаменитого цикла романов «Гричская ведьма». Поговорим о том, насколько её книги опираются на реальные события и почему именно благодаря Марии Юрич Загорке легенды старого Загреба стали известны далеко за пределами страны.

Вы также узнаете:

  • как возник Загреб и почему он долгое время состоял из двух отдельных городов
  • какие легенды связаны с Каменными воротами
  • как выглядела жизнь средневекового Загреба
  • почему в Хорватии охотились на ведьм и за что людей обвиняли в колдовстве

Организационные детали

По желанию можем сделать небольшую остановку в кафе или винном баре. Напитки оплачиваются дополнительно, стоимость зависит от выбранного заведения, но цены в Загребе вполне демократичные.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин Смирнов
Константин Смирнов — ваш гид в Загребе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 387 туристов
Я достаточно долго жил в России, объехал больше 50 стран, часто бывал в Хорватии, и вот уже много лет живу в Загребе. Мне нравится эта страна и этот город, я стараюсь
читать дальшеуменьшить

понимать местные обычаи и менталитет, учил язык в местном университете, много путешествую. Работаю вместе с моей женой, гидом Екатериной — она будет рада провести экскурсию для вас, если я окажусь занят или в отъезде. Мы любим принимать гостей, с радостью покажем вам Загреб — уверены, что вам он понравится!

Входит в следующие категории Загреба

Похожие экскурсии на «Ведьмы, легенды и тайны старого Загреба»

Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Пешая
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Пройти улочками Старого города и открыть «секретные» кофейни местных жителей
Начало: Экскурсии на главной площади - Бана Йосипа Елачича
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от €139 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Пешая
2 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Погрузитесь в атмосферу Загреба с экскурсией по Верхнему и Нижнему городу. Увидите исторические места, насладитесь местной культурой и уникальными видами
Начало: В центре города
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
от €140 за всё до 3 чел.
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Погрузитесь в атмосферу Загреба, где пересекаются Восток и Запад. Прогулка по Нижнему городу раскроет тайны истории и современной жизни
Начало: У Оперного Театра
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €114 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Загребе
На машине
30 минут
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Загребе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
12 авг в 00:00
от €35 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Загребе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Загребе
от €140 за экскурсию