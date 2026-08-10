За узкими улочками Верхнего города скрывается совсем другой Загреб — средневековый, загадочный, полный легенд. Мы пройдём по его старейшей части, поговорим о ведьмах и поверьях, связанных с ними. А ещё о том, как жили в Градце и Каптоле, почему Каменные ворота стали одной из главных святынь города и какую роль в истории Загреба сыграла писательница Мария Юрич Загорка.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €140 за экскурсию

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Описание экскурсии

Кафедральный собор Загреба — познакомимся с историей главного храма Хорватии и увидим оборонительные стены 15 века с мощными башнями, которые защищали город во времена османской угрозы.

Верхний город (Градец) — прогуляемся по старейшей части Загреба c узкими средневековыми улочками, старинными домами и местами, с которыми связаны самые известные городские легенды.

Каменные ворота — единственные сохранившиеся городские ворота 13 века. Поговорим о чудотворной иконе Богородицы, старинных преданиях и о том, почему это место считается одной из главных святынь Загреба.

Исторический центр Верхнего города — по пути увидим старинные дворики, скрытые проходы и малоизвестные уголки Загреба, где история города тесно переплетается с легендами о ведьмах, средневековыми поверьями и реальными событиями прошлых веков.

Мы вспомним первую профессиональную журналистку Хорватии и автора знаменитого цикла романов «Гричская ведьма». Поговорим о том, насколько её книги опираются на реальные события и почему именно благодаря Марии Юрич Загорке легенды старого Загреба стали известны далеко за пределами страны.

Вы также узнаете:

как возник Загреб и почему он долгое время состоял из двух отдельных городов

какие легенды связаны с Каменными воротами

как выглядела жизнь средневекового Загреба

почему в Хорватии охотились на ведьм и за что людей обвиняли в колдовстве

Организационные детали

По желанию можем сделать небольшую остановку в кафе или винном баре. Напитки оплачиваются дополнительно, стоимость зависит от выбранного заведения, но цены в Загребе вполне демократичные.