Не только мистика, но и реальные истории средневекового города
За узкими улочками Верхнего города скрывается совсем другой Загреб — средневековый, загадочный, полный легенд. Мы пройдём по его старейшей части, поговорим о ведьмах и поверьях, связанных с ними.
А ещё о том, как жили в Градце и Каптоле, почему Каменные ворота стали одной из главных святынь города и какую роль в истории Загреба сыграла писательница Мария Юрич Загорка.
Описание экскурсии
Кафедральный собор Загреба — познакомимся с историей главного храма Хорватии и увидим оборонительные стены 15 века с мощными башнями, которые защищали город во времена османской угрозы.
Верхний город (Градец) — прогуляемся по старейшей части Загреба c узкими средневековыми улочками, старинными домами и местами, с которыми связаны самые известные городские легенды.
Каменные ворота — единственные сохранившиеся городские ворота 13 века. Поговорим о чудотворной иконе Богородицы, старинных преданиях и о том, почему это место считается одной из главных святынь Загреба.
Исторический центр Верхнего города — по пути увидим старинные дворики, скрытые проходы и малоизвестные уголки Загреба, где история города тесно переплетается с легендами о ведьмах, средневековыми поверьями и реальными событиями прошлых веков.
Мы вспомним первую профессиональную журналистку Хорватии и автора знаменитого цикла романов «Гричская ведьма». Поговорим о том, насколько её книги опираются на реальные события и почему именно благодаря Марии Юрич Загорке легенды старого Загреба стали известны далеко за пределами страны.
Вы также узнаете:
как возник Загреб и почему он долгое время состоял из двух отдельных городов
какие легенды связаны с Каменными воротами
как выглядела жизнь средневекового Загреба
почему в Хорватии охотились на ведьм и за что людей обвиняли в колдовстве
Организационные детали
По желанию можем сделать небольшую остановку в кафе или винном баре. Напитки оплачиваются дополнительно, стоимость зависит от выбранного заведения, но цены в Загребе вполне демократичные.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин Смирнов — ваш гид в Загребе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 387 туристов
Я достаточно долго жил в России, объехал больше 50 стран, часто бывал в Хорватии, и вот уже много лет живу в Загребе.
Мне нравится эта страна и этот город, я стараюсь читать дальшеуменьшить
понимать местные обычаи и менталитет, учил язык в местном университете, много путешествую.
Работаю вместе с моей женой, гидом Екатериной — она будет рада провести экскурсию для вас, если я окажусь занят или в отъезде. Мы любим принимать гостей, с радостью покажем вам Загреб — уверены, что вам он понравится!
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