Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев

Побывать в древних святынях и пещерах, поучаствовать в ритуалах и насладиться уютом вечеров в горах

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Три дня мы проведём в мировой столице хатха-йоги — городе Ришикеш: вы познакомитесь с индуистскими храмами и ашрамами, пройдёте церемонии очищения и поклонения богине Ганге, зарядитесь яркими эмоциями во время рафтинга и джип-сафари по национальному парку.

После совершим два похода: полюбуемся горными хребтами и альпийскими лугами, дойдём до ледника, вечерами будем сидеть у костра под усыпанным звёздами небом. Побываем в индийской мини-Швейцарии и популярном горном курорте — Массури.

Вы попробуете традиционные блюда, пообщаетесь с жителями и посмотрите представление от местных артистов. Откройте для себя Индию!
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Ближайшие даты:
18
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, аэропорт, 3:20 ночи
Завершение: Дели, аэропорт, вылет в Москву в 5:00 утра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Обзорные
Многодневные туры
Вечерние
Водные развлечения
Природа и пейзажи
Соборы и храмы
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы

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