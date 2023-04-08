Побывать в древних святынях и пещерах, поучаствовать в ритуалах и насладиться уютом вечеров в горах
Три дня мы проведём в мировой столице хатха-йоги — городе Ришикеш: вы познакомитесь с индуистскими храмами и ашрамами, пройдёте церемонии очищения и поклонения богине Ганге, зарядитесь яркими эмоциями во время рафтинга и джип-сафари по национальному парку.
После совершим два похода: полюбуемся горными хребтами и альпийскими лугами, дойдём до ледника, вечерами будем сидеть у костра под усыпанным звёздами небом. Побываем в индийской мини-Швейцарии и популярном горном курорте — Массури.
Вы попробуете традиционные блюда, пообщаетесь с жителями и посмотрите представление от местных артистов. Откройте для себя Индию!
После совершим два похода: полюбуемся горными хребтами и альпийскими лугами, дойдём до ледника, вечерами будем сидеть у костра под усыпанным звёздами небом. Побываем в индийской мини-Швейцарии и популярном горном курорте — Массури.
Вы попробуете традиционные блюда, пообщаетесь с жителями и посмотрите представление от местных артистов. Откройте для себя Индию!
Ближайшие даты:
18
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Дели, аэропорт, 3:20 ночиЗавершение: Дели, аэропорт, вылет в Москву в 5:00 утра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Lena — ваша команда гидов в Дели
Провели 25 экскурсий для 21 туриста
Меня зовут Лена, я преподаватель йоги и уже 6 лет живу в Индии. Сначала я исследовала север страны, жила в Гималаях. Горы — это моя страсть! 3 года назад я вышла замуж за индийца и теперь мы живем в Керале, г. Кочин. Сейчас я продолжаю организовывать туры в Гималаи и работаю в команде гидом в Керале. На экскурсиях мы предлагаем вам посмотреть на эту страну специй без иллюзий. Индия — это не помойка, но и не красочный Болливуд) Индия — это состояние. И мы покажем вам это!Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании