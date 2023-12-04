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Авторский тур
7 дней
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Погружение в культуру и историю Индии: Дели, Агра, Джайпур и Пушкар. Визит в Тадж-Махал, древние форты и храмы, поездки на верблюдах и внедорожниках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Вечером заглянем на шумные рынки в поисках необычных сувениров, поужинаем и вернёмся в отель»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$829 за человека
Авторский тур
2 дня
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
Контрасты Дели и Агры за 2 дня. Старый город, Нью-Дели, Тадж-Махал на восходе и закате, форт монгольских императоров, колоритный рынок и национальная еда
Начало: У вашего отеля или в другом месте по договоренност...
«В Агре вы насладитесь красотой Тадж-Махала на восходе, когда утреннее солнце окрасит беломраморные стены в оттенки розового, и на закате»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$269 за человека
Авторский тур
6 дней
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
Узнать секреты могольской кухни, проводить закат в Тадж-Махале и познакомиться с ремёслами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Понаблюдаем за работой мастеров и поедем в аэропорт Дели к вечерним рейсам»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$699 за человека
Авторский тур
13 дней
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Побывать в древних святынях и пещерах, поучаствовать в ритуалах и насладиться уютом вечеров в горах
Начало: Дели, аэропорт, 3:20 ночи
«После совершим два похода: полюбуемся горными хребтами и альпийскими лугами, дойдём до ледника, вечерами будем сидеть у костра под усыпанным звёздами небом»
4 сен в 08:00
$1 400 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья4 декабря 2023Просто потрясающее путешествие! Али прекрасный организатор и рассказчик! Все, что заявлено в программе - исполнено. Всегда на связи по любым
- AAngela10 октября 2023У нас были фантастические впечатления от Абхинава, который организовал нашу Индию. Он сделал наш тур поистине потрясающим. Он серьезен, надежен
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Вечерние»
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Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Вечерние" можно забронировать 4 тура от 269 до 1 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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